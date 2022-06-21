Откатили кому надо

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло первое дело, связанное с хищением бюджетных средств при поставках маршрутизаторов Juniper и другого оборудования для нужд ФСО путем завышения цен на них. Ущерб, по версии следствия, составил 48 млн руб. Для рассмотрения по существу в Савеловский суд Москвы были направлены материалы на бывшего советника руководителя ФГУП СВЭКО спецслужбы Михаила Серова. Помимо него фигурантами этого расследования являются бывший начальник 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения (УВТС СХО) ФСО полковник Дмитрий Ширенов, бывший директор СВЭКО Владимир Мартьянов, гендиректор ООО «Парамитек» Алексей Чернецких и исполнительный директор ООО Наталья Потапова. Между тем у Савеловского суда возникли сомнения в том, что правильно определена подсудность дела, и он попросил решить этот вопрос вышестоящую инстанцию.

Фигурантом громкого уголовного дела о хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере) бывший советник руководителя ФГУП СВЭКО ФСО Михаил Серов стал в феврале 2021 года, после того как показания следствию дали Дмитрий Ширенов и руководители компании «Парамитек» Алексей Чернецких и Наталья Потапова. Все они признали вину и заключили досудебные соглашения с прокуратурой.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2018 году начальник отдела УВТС СХО ФСО России Дмитрий Ширенов, одновременно исполнявший обязанности заместителя руководителя контрактной службы в своем подразделении, вошел в преступный сговор с Михаилом Серовым, а также предпринимателями Алексеем Чернецких и Натальей Потаповой, компания которых «Парамитек» занималась торговлей офисной техникой, оборудованием и расходными материалами. По версии следствия, все обвиняемые регулярно встречались в Москве, подробно обсуждали план организации победы «Парамитек» в конкурсе на поставку оборудования для нужд ФСО, а также способы хищения при этом бюджетных средств. По планам злоумышленников, господа Чернецких и Потапова должны были организовать и представить свои коммерческие предложения от лица «Парамитек» с завышенными ценами. В задачу советника Серова, по версии следствия, входила организация прохождения этих коммерческих предложений через ФГУП СВЭКО, а роль полковника Ширенова заключалась в согласовании предложений и документов с руководством УВТС СХО ФСО России.

В результате этих манипуляций в 2018 году между УВТС СХО ФСО и ФГУП СВЭКО были заключены два контракта на 761 млн руб. и 767,1 млн руб. Тогда же господа Ширенов и Серов обеспечили предпринимателям победу в конкурсе также на поставки компьютерной и другой техники для ФСО в 2018–2019 годах. Это позволило СВЭКО заключить с «Парамитек» четыре договора на 42,4 млн, 77,3 млн, 60 млн и 54,5 млн руб. При этом сотрудники спецслужбы, по материалам дела, получали откаты: как следует из показаний признавших свою вину офицера Ширенова и предпринимателей Чернецких и Потаповой, 3% от суммы контракта получал полковник и 8% — господин Серов. В самих же договорах цены на поставляемую продукцию были завышены на 30%. Исходя из полученных данных, следствие пришло к выводу, что при поставках злоумышленниками было похищено 48 млн руб.

Отметим, что изначально уголовное дело против полковника Ширенова и предпринимателей Чернецких и Потаповой в мае 2020 года было возбуждено по факту особо крупного мошенничества, но спустя месяц в материалах в отношении полковника появилась ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), а у Потаповой и Чернецких — ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере), речь шла о компьютере стоимостью 288 тыс. руб.

Впрочем, Савеловский суд Москвы, куда поступили материалы дела на Михаила Серова, не стал рассматривать его, так как ходатайство об аресте бывшего советника, а также о продлении сроков содержания под стражей рассматривал 235-й гарнизонный военный суд. Поэтому материалы были направлены в вышестоящую инстанцию — Мосгорсуд для решения вопроса о подсудности.

Юрий Сюн