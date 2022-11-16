У депозитов кончается рост доходности

ЦБ отмечает рост максимальных ставок по вкладам, несмотря на то что отток средств физлиц, связанный с объявленной мобилизацией, прекратился. Впрочем, эксперты полагают, что повышение ставок по вкладам долгосрочным не будет, и в конце года можно будет увидеть лишь акционные предложения по повышенным ставкам, скорее имиджевые, чем направленные на реальное привлечение ликвидности. Учитывая невысокий спрос на кредиты, сейчас банкам дорогие средства граждан не нужны. При этом сами клиенты предпочитают более гибкие накопительные счета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Во вторник Банк России сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти крупнейших банков по объему вкладов в первой половине ноября выросла до 6,9% с 6,8% в конце октября. Поступательный рост ставок продолжается с третьей декады сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, повысившая уровень рисков и неопределенности в экономике. Банки повысили депозитные ставки, реагируя на переток средств населения с вкладов в наличные рубли, сообщал регулятор. В то же время, по оценке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ситуация с оттоком наличных из российских банков вернулась к сезонной норме, и в октябре отток снизился до 100 млрд руб. с 500 млрд руб. в сентябре.

При этом, несмотря на то что в октябре ЦБ оставил ключевую ставку неизменной (7,5%), по оценкам экспертов ВТБ, банки в октябре—ноябре провели раунд повышения доходности по рублевым депозитам. «В результате за полтора месяца средние ставки по срочным вкладам в крупных банках выросли до 7,2% годовых — на 0,5 п.п.»,— указали там. При этом средняя доходность по накопительным счетам снизилась, в результате разница между средними ставками по депозитам и накопительным счетам выросла вдвое и достигла 2,1 п.п. По данным Frank RG, которые учитывают ставки 60 крупных банков на 10 ноября, ставки по накопительным счетам составили 4,35%, а по вкладам 6,69%, в то время как по состоянию на 31 марта — 8,64%, против 12,47%, соответственно. Такая динамика объясняется тем, что после объявления специальной военной операции в конце февраля этого года граждане стремились к большей мобильности и предпочитали вкладам накопительные счета, банки, напротив, пытались удержать депозиты. После объявления мобилизации в сентябре ситуация повторилась.

Но в данный момент ситуация возвращается к тренду начала года, когда средства с закрывающихся вкладов размещаются на текущие/накопительные счета либо оформляются на депозиты сроком более шести месяцев, подтверждает заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Мария Саенко. Сейчас люди чаще открывают накопительные счета, ожидая перехода ключевой ставки к росту и желая иметь возможность более гибко управлять сбережениями, указывают в Промсвязьбанке. На текущий момент наблюдается перераспределение денежных средств с вкладов, которые в марте открывались преимущественно на накопительные счета.

При этом роста ставок по вкладам эксперты не ждут. На фоне снижения спроса на кредиты банкам нет смысла переплачивать за ликвидность. По мнению младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Надежды Караваевой, дальнейшая динамика средств населения в банках и ставок по вкладам будет зависеть от настроения вкладчиков в контексте негативных ожиданий в экономической и политической сфере.

«Мы не видим перспектив существенного роста средств физлиц до конца текущего года»,— говорит старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он ожидает роста потребительской активности накануне Нового года и сохранения тенденции к оттоку денег за рубеж. Вероятен незначительный рост ставок по вкладам в преддверии Нового года в рамках традиционных акционных предложений, допускает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

«Существенного роста ставок мы не ожидаем, скорее всего, ставки по вкладам будут находиться в районе текущих значений, возможны незначительные отклонения при проведении банками отдельных акционных предложений для регулирования GAP-позиций на определенных сроках»,— заключает аналитик банковских рейтингов «Национального рейтингового агентства» Наталия Богомолова.

Ксения Дементьева