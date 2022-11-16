Нечистая сила капитализма

В прокат выходит триллер Лоркана Финнегана «Дурной глаз» (Nocebo), главные роли в котором сыграли Ева Грин и филиппинская кино-, теле- и поп-звезда Чай Фонасье. Режиссер постарался вложить в знакомый сюжет о чужаках в доме новые социально-экономические смыслы, но получилось у него не слишком убедительно, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Героине Евы Грин пришлось испытать ужас социально-экономического свойства

Фото: Irish Film Board; Wild Swim Films; Arna Media Героине Евы Грин пришлось испытать ужас социально-экономического свойства

Фото: Irish Film Board; Wild Swim Films; Arna Media

Кристина (Ева Грин) — образец современной успешной женщины, у которой все под контролем. У нее собственная марка модной детской одежды, дизайн которой придумывает она сама, трехэтажный дом в Лондоне, симпатичный и заботливый муж Феликс (Марк Стронг) и умненькая дочка-школьница Роберта (Билли Гадсдон), которую родители называют Бобс. Но, поскольку фильм поставил Лоркан Финнеган, который уже показывал, какие ужасы скрываются за фасадом буржуазного благополучия, в своей предыдущей картине «Вивариум» (2019), идиллия длится недолго. Когда Кристина выходит за кулисы во время показа своей новой коллекции, она сначала получает тревожный телефонный звонок (невидимый собеседник, кажется, говорит что-то о мертвых телах, но она почти сразу вешает трубку), а потом в чистеньком помещении откуда ни возьмись появляется шелудивая псина, вся усаженная огромными мерзкими клещами.

Спустя восемь месяцев Кристина выглядит бледной тенью самой себя. Она плохо спит, мучается кошмарами, у нее выпадают волосы, случаются провалы в памяти и нервные судороги, а на полочке с лекарствами в ванной нет свободного места. Бывшие коллеги смотрят сочувственно и удивляются, как она еще держится «после того, что случилось», но что именно случилось, она не помнит. В очередной ужасный день, когда у нее все валится из рук, на пороге вдруг возникает филиппинка по имени Дайана (Чай Фонасье), которая утверждает, что Кристина наняла ее помогать по хозяйству. Та не может вспомнить и этого, но помощь ей действительно не помешает, так что, поколебавшись, она соглашается оставить Дайану на неделю, хотя муж и дочка встречают незнакомку, мягко говоря, без восторга.

Когда в хорроре или триллере кто-то нанимает прислугу, история обычно развивается в одном из двух направлений. Либо ничего не подозревающий наемный работник по наивности и незнанию попадает прямо в филиал ада. Либо, наоборот, простодушная семья распахивает свои двери для монстра, прячущего темное нутро за любезными улыбками и великолепными кулинарными способностями. В «Дурном глазе» эти две дорожки сливаются в одну. Конечно, Дайана явилась к Кристине с самыми недобрыми намерениями, и только измененным состоянием сознания героини Грин можно объяснить то, что она этого не понимает. А уж когда новоприбывшая признается, что она — ведьма, имеющая особую связь с растениями, животными и духами, начинает «лечить» хозяйку нетрадиционными методами, угрожает чувствующему неладное Феликсу и втирается в доверие к Бобс, становится понятно, что ничем хорошим это кончиться не может. Однако и за Кристиной свои грехи, так что она здесь отнюдь не невинная жертва.

Авторы постепенно раскрывают, какая же страшная тайна связывает двух женщин, заставляя их участвовать в совместных ритуалах и показывая флешбэки из жизни Дайаны на родине. Предсказать финальный твист не составит труда даже самым невнимательным зрителям: уж слишком жирные намеки оставлены на каждом шагу. Однако придется высидеть полтора часа, наполненных самыми расхожими хоррорными клише, прежде чем выяснится, что настоящий ужас — это не ночные кошмары, не мстительные филиппинские духи и даже не мерзкие насекомые размером с большой палец, а капитализм, глобализация экономики и эксплуатация человека человеком.