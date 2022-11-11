Галерея нестарых мастеров

На двухдневных торгах Christie’s в Нью-Йорке ушла с молотка часть собрания соучредителя компании Microsoft Пола Дж. Аллена. 155 произведений изобразительного искусства, созданных в последние пять веков, стали самой ценной проданной на аукционе коллекцией, принадлежавшей одному владельцу: общая сумма продаж составила $1 622 249 500. Все вырученные деньги пойдут, согласно завещанию Аллена, на благотворительность. Комментирует Кира Долинина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торги обновили множество аукционных рекордов — так, «Большой интерьер» Люсьена Фрейда ушел за $86 млн

Фото: Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency / Getty Images Торги обновили множество аукционных рекордов — так, «Большой интерьер» Люсьена Фрейда ушел за $86 млн

Фото: Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency / Getty Images

То, что у Пола Аллена была роскошная художественная коллекция, все заинтересованные лица прекрасно знали. Вот только до сих пор полный состав собрания технологического магната неизвестен. Скончавшийся в 2018 году Аллен начал покупать искусство в начале 1990-х. Судя по многочисленным его интервью, прежде всего потому, что понял, что это ему под силу. Купить произведение музейного уровня — это и есть переход на новый уровень богатства, но и самосознания, развития вкуса, переустройства приоритетов. Состав той части его собрания, о которой мы точно знаем, достаточно пестрый. Тут и Боттичелли с Брейгелем Младшим, и Дэвид Хокни с Фрэнсисом Бэконом.

Сам Аллен с готовностью объяснял, что в искусстве его интересует несколько тем: художники-визионеры, пейзажи как окна в вечность и «цифровое» искусство, которое для него и в пуантилизме Жоржа Сёра, и «числах» Джаспера Джонса.

По этому пути и пошли в Christie’s: предаукционная выставка была названа «Visionary», а внутренние ее разделы никоим образом не следовали хронологии, а соответствовали заданным покойным хозяином сюжетным матрицам.

В первый день на продажу были выставлены 60 работ. Отметку в $1 млрд аукцион преодолел на 32-м лоте, что уже само по себе стало рекордом. Именно первая часть распродажи собрания Аллена сделала его самой ценной частной коллекцией в истории: 9 ноября Christie’s получил в общей сложности $1 506 386 000. При этом продано было 100% лотов, 65% из них были проданы с превышением и так внушительного эстимейта.

Те, кто в предаукционных публикациях предсказывал рекордные цены старому искусству (хотя бы потому, что само имя Боттичелли кажется знаком наивысшего качества), оказались совершенно посрамлены.

Пять картин из собрания Аллена были проданы по цене выше $100 млн — но ни одна из них не была написана раньше 1870 года.

В своем коллекционировании Аллен мог руководствоваться чем угодно, но явно не скромностью. Главным событием нынешнего аукциона стала продажа картины Сёра «Натурщицы» (1888). Это полотно является уменьшенной авторской версией «Натурщиц» из собрания самого Альфреда Барнса, а это, как ни посмотри, печать наивысшего качества. «Натурщицы» Аллена были написаны за три года до трагической гибели Сёра и, по мнению многих исследователей, завершают важнейший период его творчества его «суммой», связанной с теоретическим и художественным триумфом художника — композицией «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» (1884–1886). Именно на фоне «Гранд-Жатт» расположены позирующие Сёра девушки.

Работа Сёра стала самой ценной из проданных работ, за нее было отдано $149,24 млн, что почти в пять раз превышает предыдущий аукционный рекорд этого художника.

Второе место заняла «Гора Святой Виктории» Сезанна (1888–1890), которая ушла за $137,8 млн, более чем в два раза преодолев предыдущий рекорд на работу великого мизантропа (продажа 1999 года).

Ван Гог, Гоген и Климт в пятерке самых дорогих предсказуемы как частые герои аукционов последних десятилетий, а вот, например, баснословные $1,8 млн или $4,5 млн за кинетические мобили Александра Колдера, в пять с лишним раз превысившие (в первом случае) эстимейт, действительно удивляют.

Если то, что было представлено на аукционе в Нью-Йорке, лишь часть собрания Аллена, то что же осталось за занавесом? Christie’s триумфально продал работы Пикассо, Кандинского, Джонса, Клее, Кусамы, Ольденбурга, Джорджии О’Кифф, Ирвинга Пенна и многих-многих других первых имен ХХ века. Вдруг затесавшийся в этот ряд устаревший, казалось бы, уже век назад Бастьен-Лепаж («Цветочница» продана за $819 тыс. при верхней границе эстимейта $500 тыс.) или скучноватый этюд любимого разве что американцами Сарджента (продан за $252 тыс. при эстимейте $70 тыс.) — лишь исключения на фоне парада гениев из учебника истории искусства. Однако даже эта часть собрания Аллена дает нам основания для вывода скорее оптимистичного — оказывается, рынок искусства все еще способен насытить жаждущего собрать крупную коллекцию старого и нового (не новейшего) искусства за короткое время. Вопрос денег и вкуса. В этом смысле за века ничего не изменилось.