Убийцу полечат вместо приговора

Хроническое психическое расстройство в форме параноидной шизофрении было диагностировано у бывшего офицера спецслужб Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Следствие, опираясь на решение экспертов, пришло к выводу, что отставника надо лечить. Теперь с этим должны согласиться столичная прокуратура и суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Убийца Сергей Глазов оказался неадекватным

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Убийца Сергей Глазов оказался неадекватным

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В главном следственном управлении СКР по Москве сообщили, что закончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Сергея Глазова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом; лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.

В ходе разбирательства было установлено, что днем 7 декабря 2021 года мужчина зашел в помещение МФЦ «Рязанский» за получением нового паспорта, который полагался ему по достижении 45-летнего возраста. На входе охранник МФЦ потребовал от господина Глазова надеть маску, однако тот отказался, заявив, что не верит в пандемию коронавируса и является противником прививок. Сотрудники центра не пустили его в помещение, тогда визитер, достав из кармана австрийский травматический пистолет Glock, переделанный под стрельбу боевыми патронами, открыл стрельбу.

Охранник МФЦ Алексей Рузлев и сотрудник центра Владимир Шемнев были убиты, ранения получили еще четыре человека — Зейнаб Таймазова, Любовь Титова, Евгения Кондратьева и десятилетняя девочка София.

По словам очевидцев трагедии, жертв могло быть значительно больше, но у господина Глазова при стрельбе периодически заклинивало пистолет. Кроме того, злоумышленник имел взрывчатку и нож, которые использовать не успел, так как его скрутил находившийся в центре полицейский.

Противника вакцинации доставили к следователю СКР, который предъявил ему обвинение, а потом и в Пресненский райсуд, избравший ему в качестве меры пресечения арест на два месяца. Впоследствии содержание под стражей неоднократно продлевалось, но ни разу не обжаловалось. Фигурант, по словам его защитника, полностью признавал вину и был готов компенсировать ущерб семьям погибших и пострадавшим. Произошло это или нет, выяснить не удалось. Однако известно, что еще на стадии следствия была назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, которая сделала однозначный вывод: обвиняемый в период, относящийся к инкриминируемым ему преступлениям, страдал хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении.

После ареста болезнь не прошла: шизофрения оказалась «непрерывного типа течения».

В связи с этим в ГСУ СКР решили, что господин Глазов не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими во время совершения инкриминируемого ему преступления. Таким образом, обвиняемый нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Если прокуратура согласится с выводами предварительного следствия, уголовное дело поступит в суд, а по итогам разбирательства подполковник в отставке Глазов получит не приговор, а решение о принудительном лечении.

Николай Сергеев