Матрос дезертировал в торговцы В Севастополе осужден бывший срочник, сбежавший с оружием более 20 лет назад

Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии строгого режима уроженца Ростовской области Андрея Скибина, сбежавшего из своей воинской части в 1998 году во время прохождения срочной службы. Перед этим дезертир похитил с подельником четыре пистолета Макарова, планируя сбыть оружие на «гражданке». Беглецу удавалось скрываться от правосудия более 20 лет.

По данным следствия, весной 1997 года матрос Андрей Скибин, проходя срочную службу в 810-й отдельной бригаде морской пехоты, похитил с сослуживцем Николаем Городиловым четыре пистолета Макарова со склада ракетно-артиллерийского вооружения. Оружие матрос намеревался продать на «гражданке».

Николая Городилова задержали в 1998 году. Новороссийский гарнизонный военный суд признал его виновным по п. «б» и «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение оружия), назначив наказание в виде четырех лет колонии строгого режима. Тем временем его подельник, желая избежать уголовной ответственности и уклониться от срочной военной службы, пустился в бега. В феврале 1998 года матрос Скибин самовольно оставил расположение воинской части и отправился в Ростовскую область — сначала в Новочеркасск, а затем в село Ольховый Рог.

Далее он перебрался к западной границе страны, осев под вымышленной фамилией в небольшом городке Светлый в Калининградской области.

Через год у беглого дезертира родилась дочь.

Правоохранителям удалось задержать его лишь спустя 21 год после побега, в декабре 2019-го. «Свою вину в содеянном он признал полностью, дав подробные показания о совершенных преступлениях. В ходе следствия был обнаружен и изъят один пистолет, который возвратили военному ведомству»,— сообщили “Ъ” в Следственном комитете России.

Помимо этого, уточнили силовики, в результате заключенного со Скибиным соглашения был изобличен ранее неизвестный участник совершенного преступления, в отношении которого вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В итоге Севастопольский гарнизонный военный суд признал бывшего матроса Андрея Скибина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 и п. «в» ч. 3 ст. 226 (пособничество в хищении оружия) и ч. 1 ст. 338 УК РФ (дезертирство), назначив ему наказание в виде пяти с половиной лет колонии строгого режима. «Суд принимает во внимание, что за период прохождения военной службы он командованием характеризовался с отрицательной стороны, а по месту жительства — с положительной. Те обстоятельства, что Скибин активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, суд признает смягчающими его наказание. Его раскаяние в содеянном и изобличение виновных лиц учитывает в качестве такового»,— уточняется в судебном решении.

Как сообщили “Ъ” представители защиты осужденного, обжаловать приговор он не намерен.

Напомним, летом 2019 года Гарнизонный военный суд Нальчика признал сержанта-контрактника Дмитрия Чипурука, награжденного Георгиевским крестом за операцию по понуждению Грузии к миру, уклонистом за то, что он в течение восьми лет не являлся на службу. Свою самоволку сержант объяснял тем, что просто хотел отдохнуть. Георгиевский кавалер получил год колонии-поселения.

Александр Дремлюгин, Симферополь