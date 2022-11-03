Чувство глубокого возвращения

В прокат выходит «Ностальгия» Марио Мартоне — фильм-участник Каннского фестиваля, выдвинутый от Италии на «Оскар». Начавшись как рассуждение о памяти и изменчивости прошлого, фильм совершает не самый удачный поворот на территорию криминальной драмы. Но игра актеров, особенно Пьерфранческо Фавино в главной роли, все же приподнимает его над уровнем стандартных современных итальянских образцов этого жанра. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колоритные виды Неаполя на время отвлекают зрителя от мысли о том, что ностальгия граничит с самообманом

Фото: MAD Entertainment Колоритные виды Неаполя на время отвлекают зрителя от мысли о том, что ностальгия граничит с самообманом

Фото: MAD Entertainment

В прошлом году на Венецианском кинофестивале Паоло Соррентино представил свой самый исповедальный фильм «Рука бога» — роскошно снятый, мешающий юмор со сладкой горечью и южноитальянским колоритом панегирик Неаполю и собственной юности, проведенной там в восьмидесятых. Картина получила восемь наград в Венеции (хотя и не главный приз), была признана лучшим фильмом года на родине и дошла до оскаровского финала, где уступила японской ленте «Сядь за руль моей машины». В этом году итальянский оскаровский комитет выбрал фильм другого неаполитанского уроженца, гораздо менее известного за границей Марио Мартоне, для которого родной город служит источником вдохновения еще с 1990-х. Его «Ностальгия», как понятно уже из названия, посвящена все той же теме вечно ускользающей юности, разыгрывается на тех же улицах и оглядывается на те же восьмидесятые, но эта картина куда более традиционная по форме и куда менее личная по содержанию.

Фильм открывается цитатой из Пазолини о том, что ностальгия — это единственный способ познания самого себя. С этой максимой скорее тянет поспорить, но именно такой путь — то ли обратно, то ли вперед к своему настоящему «я» — предстоит совершить Феличе Ласко (Пьерфранческо Фавино), который возвращается в Неаполь после сорокалетнего отсутствия. Эти годы он провел на Ближнем Востоке, в Ливане и Египте, где стал успешным бизнесменом, женился на местной (София Эссаиди), а также принял ислам и начал подзабывать родной язык. В город детства он приезжает вроде бы с целью повидать престарелую мать (Аврора Кваттрокки), но на самом деле (хотя, возможно, он и сам пока этого не осознает) — чтобы не просто вспомнить молодость, а задержаться в ней навсегда. Задача, естественно, изначально обреченная на провал.

Оказавшись на месте, Феличе обнаруживает, что Неаполь, точнее квартал Санита, одновременно и изменился, и совсем нет. Его мать уже не живет в прежней квартире, из окон которой открывался вид на Каподимонте: нечистоплотный хозяин дома, воспользовавшись тем, что ее разум и ощущение реальности слабеют, переселил старуху в тесную нору в цокольном этаже. Сердобольная соседка (Лучана Дзаццера) вспоминает о временах, когда синьора Тереза была лучшей портнихой квартала, и сетует, что нынче все не то, работы нет, все шьется в Китае, довели страну проклятые коммунисты. Толпа на улицах стала разноцветной. Но в остальном все как прежде: солнце светит, белье на веревках сушится, краска живописно облупляется со стен, из каждого окна за прохожими следят любопытные взгляды, а молодежь гоняет на мотоциклах и ввязывается в драки, как и Феличе когда-то. Правда, теперь у них в дополнение к собственным кулакам есть пистолеты.

Поскольку это неаполитанская история, то без темы организованной преступности, конечно, никуда (тем более что Мартоне уже помещал ее в те же декорации в фильме «Мэр района Санита», 2019). Она постепенно прорастает через подсвеченную мягким светом первую половину фильма, пока Феличе трогательно заботится о матери и вспоминает свои 15 лет (флешбэки сняты в манере, имитирующей ручную камеру и поцарапанную 8-миллиметровую пленку — она как будто подчеркивает, что в памяти героя осталась не правда, а замутненный сентиментальной слезой фильм с ним самим в главной роли). Вот по притихшей улице проносится на байках банда парней в черном, а вот местный приходский священник дон Луиджи (Франческо ди Лева) прямо на площади произносит проповедь, пропитанную бессильным гневом: вчера в очередной стычке опять убили подростка, а полиция и городские власти, как водится, заняты чем-то другим.

Для дона Луиджи спасение районной молодежи от почти единственного предназначенного им карьерного пути — мелкого криминала — является его личным крестовым походом. Он пытается вовлечь в него и Феличе, представить его как положительный пример того, что из квартала Санита можно выйти в большой мир и добиться в нем успеха законным путем. Однако этому вдохновляющему уроку мешает прошлое Феличе, подробности которого начинают раскрываться с середины картины. А маршрут по знакомым улицам подводит его все ближе и ближе к старому другу Оресте Спазиано (Томмазо Раньо), о роде занятий которого нетрудно догадаться по его прозвищу Злодей, которое обитатели квартала произносят без всякой иронии. Границы кадров, которые Феличе прокручивает в своей памяти, раздвигаются, прошлое соединяется с настоящим, и выясняется, что ностальгия — всего лишь самообман, который совершенно не помогает понять себя лучше, а только заставляет повторять старые ошибки, убежать от которых на этот раз не получится.