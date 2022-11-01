Эксперты грязи не боятся

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыли на Украину в поисках следов «грязной бомбы». О том, что украинские власти планируют подорвать такое устройство, ранее предупредила Россия. Украина, в свою очередь, обвинила Россию в распространении дезинформации и пригласила экспертов МАГАТЭ осмотреть попавшие под подозрение объекты. О результатах миссии агентство обещало сообщить уже в ближайшие дни. Однако какими бы ни были выводы экспертов, история с «грязной бомбой» на этом вряд ли закончится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может отчитаться об итогах работы миссии на Украине уже до конца этой недели, но вряд ли его выводы полностью удовлетворят Москву

Фото: Lisa Leutner / AP Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может отчитаться об итогах работы миссии на Украине уже до конца этой недели, но вряд ли его выводы полностью удовлетворят Москву

Фото: Lisa Leutner / AP

О том, что инспекторы МАГАТЭ начали свою миссию на Украине, сообщил генеральный директор этой подшефной ООН структуры Рафаэль Гросси. Экспертам его агентства, отвечающего за мирное использование атома, предстоит осмотреть два объекта в связи с поступившим официальным запросом Киева. Речь идет о Восточном горно-обогатительном комбинате (расположен в городе Желтые Воды Днепропетровской области), а также о киевском Институте ядерных исследований.

По версии российской стороны, именно этим структурам поставлена задача создать «грязную бомбу».

Первым об этом 23 октября сообщило со ссылкой на источники агентство «РИА Новости». Впоследствии о том же заявили в Минобороны и МИД РФ, добавив, что, по данным Москвы, работы над устройством массового поражения почти завершены. По версии РФ, украинские власти решили применить «грязную бомбу», чтобы обвинить в этом Россию и добиться ее полной изоляции на международной арене, включая исключение из Совета Безопасности ООН.

На вопрос, сколько времени потребуется инспекторам, чтобы убедиться, отвечает ли осуществляемая на украинских объектах деятельность требованиям МАГАТЭ об использовании мирного атома, Рафаэль Гросси ответил: «Несколько дней». Первые выводы агентство может представить до конца недели.

«Грязная бомба» — контейнер с радиоактивными изотопами и взрывчаткой. При подрыве заряда оболочка разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя территорию. «Грязные бомбы» никогда не применялись, хотя террористические группировки в разных странах неоднократно пытались создать и задействовать подобные устройства. Ранее считалось, что в применении «грязной бомбы» заинтересованы именно террористы, поскольку ее подрыв не обеспечил бы задействовавшей его стороне успех на поле боя, но лишь нанес бы урон гражданскому населению, экономике и экологии региона.

О том, как могла бы выглядеть «грязная бомба» в украинском исполнении, президент РФ Владимир Путин рассказал 27 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай»: «Остатки ядерного топлива немножко преобразовали — технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать — загрузили в (ракетный комплекс.— “Ъ”) "Точку-У", подорвали это устройство, сказали, что это Россия сделала, нанесла ядерный удар». При этом президент заверил, что России «не нужно этого делать, для нас смысла нет никакого в этом — ни политического, ни военного».

После того как власти РФ предупредили о готовящейся на Украине провокации с использованием «грязной бомбы», гендиректор МАГАТЭ сообщил, что в киевском Институте ядерных исследований его люди были буквально в сентябре. Ничего подозрительного они там, как следовало из его комментария, не нашли. Тем не менее инспекторы готовы на этой неделе вновь осмотреть и этот объект, и комбинат в Желтых Водах.

Приглашение проверить упомянутые Россией организации украинская сторона направила в МАГАТЭ сразу после заявлений Москвы о планах Киева создать «грязную бомбу».

«Я официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать»,— написал тогда в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Западные союзники Украины похвалили Киев за открытость. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе состоявшегося 1 ноября телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским поприветствовал «прозрачность со стороны Украины, которая позволила специалистам МАГАТЭ прибыть на место, с тем чтобы продемонстрировать то, что Украина полностью соблюдает соглашение о гарантиях (агентства.— “Ъ”)».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, созвонившийся с Владимиром Зеленским в понедельник, по сообщению пресс-службы правительства ФРГ, «решительно отверг как безосновательные обвинения России в том, что Украина готовится применить "грязную бомбу"». «Канцлер согласился с президентом Украины в том, что независимое расследование МАГАТЭ, инициированное украинской стороной, устранит любые сомнения по этому поводу»,— добавили в секретариате Олафа Шольца.

Напомним, на минувшей неделе США, Великобритания и Франция в совместном коммюнике назвали утверждения России о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории, «откровенно ложными». Идею, что Киев планирует взорвать «грязную бомбу» на территории, за освобождение которой он сражается, назвал «абсурдной» и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (см. “Ъ” от 25 октября).

Между тем идею осмотра украинских объектов международными инспекторами поддержали и российские власти.

«Сейчас говорят: МАГАТЭ хочет приехать и проверить ядерные объекты Украины. Мы — за, и как можно быстрее нужно это сделать, и как можно шире, потому что мы знаем, что сейчас киевские власти делают все для того, чтобы замести следы этой подготовки»,— заявил на заседании «Валдая» Владимир Путин.

При этом из его комментария можно сделать вывод, что Россия может не удовлетвориться проверкой двух украинских объектов, не зря же Владимир Путин сказал «как можно шире». Ранее о том, что Украина может работать над созданием «грязной бомбы» не только на тех объектах, которые планируют осмотреть эксперты МАГАТЭ, заявил и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Мы сказали Рафаэлю Гросси, что он должен быть бдительным, потому что эти объекты не единственные, где это (радиоактивная бомба.— “Ъ”) может быть произведено. У Украины есть потенциал для этого»,— сообщил дипломат (цитата по ТАСС).

Так что даже если инспекторы МАГАТЭ ни в Киеве, ни в Желтых Водах ничего подозрительного не найдут, история с «грязной бомбой» на этом вряд ли закончится.

Елена Черненко