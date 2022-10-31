Российские дороги протянут через Китай

Обновлением российского парка дорожно-строительной техники (ДСТ) займется новая лизинговая компания (ЛК) — «Автодор Лизинг», подконтрольная «ГПБ Лизингу». Компания должна обеспечить дорожную отрасль дорожно-строительной техникой из дружественных стран, преимущественно из Китая. Ранее до 80% техники и оборудования в данном сегменте приходилось на европейских поставщиков. Инициатива должна позволить не замораживать инфраструктурные проекты, но может привести к ограничению конкуренции на лизинговом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«ГПБ Лизинг», дочернее Газпромбанку «Инфраструктура ГЧП» и «Автодор» представили проект «Автодор Лизинг», в котором стороны получат 51%, 23,9% и 25,1%, соответственно. Задача новой лизинговой компании — «обеспечить централизацию закупок в дружественных странах техники, необходимой для строительно-дорожной отрасли, и оптимальные условия финансирования», пояснил гендиректор «ГПБ Лизинга» Максим Калинкин. По его словам, это необходимо для сохранения темпов автодорожного строительства.

Компания сможет обеспечить лизинг до 7 тыс. единиц техники, включая позиции, не имеющие российских аналогов, по льготной ставке, добавил первый зампред «Автодора» по инвестиционной политике Игорь Коваль. «Правительством подписан акт, предусматривающий особые условия кредитования новой компании,— установление максимального размера субсидируемого кредита до 120 млрд руб. и срока субсидирования до трех лет»,— пояснил он.

Лизинговая отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших от санкционного давления: сегмент не только столкнулся с трудностями финансирования, но и с дефицитом предметов лизинга (см. “Ъ” от 28 мая и 31 мая). По данным «Эксперт РА», за первое полугодие 2022 года объем нового бизнеса лизинговых компаний снизился на 19%, до 770 млрд руб.

По оценкам «ГПБ Лизинга», потребности экономики РФ в дорожно-строительной технике на 2022–2024 годы превышает 31 тыс. единиц. Стоимость необходимой импортной техники только на 2023 год оценивается в 120 млрд руб. По данным руководителя направления спецтехники ГК «Альфа-Лизинг» Артура Гаспаряна, ранее доля европейских марок в общем объеме продаж на этом рынке составляла 80%. Сейчас небольшие объемы попадают в страну через параллельный импорт, и эта доля сократилась на 40%. Доля иностранной техники в парках подрядчиков «Автодора» составляет 80–90%, уточнил господин Гаспарян.

По данным «Альфа-Лизинга», в первом квартале 2022 года лидером поставок колесных экскаваторов и тяжелых гусеничных экскаваторов была Южная Корея, 60% и 40% от общей доли соответственно. Средние и малые экскаваторы поставлял Китай, 70% и 33%. Лидером поставок экскаваторов-погрузчиков была Великобритания (44%). Гидравлические мини-экскаваторы (до 10 т) поставляла Япония (78%). Гусеничные/колесные асфальтоукладчики — Германия и Япония (65% и 17%).

«Основными поставщиками "Автодор Лизинга" станут крупнейшие китайские производители — SDLG, XCMG, Zoomlion, Sany, SEM. Но ограничений по странам и брендам нет: ключевая задача — обеспечить потребность надежной техникой. ЛК не исключает и финансирование отечественной строительно-дорожной техники на условиях льготного лизинга»,— говорит Максим Калинкин. Срок поставки предлагаемой «Автодор Лизингом» техники — три-шесть месяцев.

Другие лизинговые компании также заинтересованы в работе с дорожно-строительной техникой. Сегодня это один из самых привлекательных сегментов, отмечает глава управления развития бизнеса автолизинга «ВТБ Лизинг» Вячеслав Михайлов. Планирует наращивать долю в этом сегменте и «Альфа-Лизинг», хотя в компании опасаются, что создание СП «ГПБ Лизинга» и «Автодора» может осложнить конкуренцию на рынке. «"Автодор" и его подрядчики являются одними из основных корпоративных пользователей продукции ДСТ на российском рынке. Будут ли они ограничены в выборе финансового партнера, пока остается загадкой,— поясняет Артур Гаспарян.— Если именно так и произойдет, это негативно скажется и на рынке лизинга, и на честной конкуренции».

Крупнейшие компании на рынке лизинга строительной и дорожно-строительной техники (по итогам первой половины 2022 года) Выйти из полноэкранного режима Название Объем нового бизнеса (млрд руб.) Изм. за год (%) Объем портфеля (млрд руб.) Изм. за год (%) «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 27,43 246,2 73,43 114,7 «Альфа-Лизинг» (ГК) 16,00 16,7 49,46 118,4 «Сбербанк Лизинг» (ГК) 8,92 -43,5 53,84 18,9 «Европлан» 8,38 46,5 25,68 86,2 «ВТБ Лизинг» 8,38 -28,8 44,41 62,4 «Балтийский лизинг» (ГК) 7,92 5,9 22,07 36,7 Универсальная лизинговая компания 5,42 23,9 16,65 44,7 «Эксперт-Лизинг» 3,92 0,03 14,39 44,4 «Интерлизинг» 2,82 8,8 9,45 35,4 «РЕСО-Лизинг» 2,68 46,0 8,51 93,3 «Совкомбанк Лизинг» 2,55 37,7 6,23 101,2 «Сименс Финанс» 1,59 -75,7 19,51 2,3 Объединенная лизинговая компания 1,49 43,7 2,72 19,1 «Эволюция» 1,48 1113,1 2,35 1923,3 «Комацу БОТЛ Финанс СНГ» 1,45 -71,9 14,54 10,0 «Восток-Лизинг» 1,36 -29,3 4,41 45,8 «Регион Лизинг» 1,34 -57,7 5,90 -1,7 «Стоун-XXI» (ГК) 1,16 -46,5 5,25 -6,4 «УралБизнесЛизинг» 1,07 -9,4 4,42 44,7 «КузбассФинансЛизинг» 1,05 -11,3 4,47 57,4 Открыть в новом окне ГК — группа компаний. Источник: «Экcперт РА».

Полина Трифонова