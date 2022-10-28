В ожидании совпадения

28 октября — последний день, когда в Саду имени Баумана в Москве открыта фотовыставка, приуроченная к Всемирному дню донора костного мозга, который в этом году отмечался 17 сентября. Вдоль одной из центральных аллей — портреты молодых москвичей, вступивших в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ), чтобы помочь спасти чью-то жизнь. Автор фотографий Олеся Дубовская стала волонтером Национального РДКМ несколько лет назад, когда ее муж перенес трансплантацию костного мозга. Выставку уже посетили 160 тыс. человек.

Кто-то улыбается, а кто-то очень серьезен, кто-то давно знал о донорстве костного мозга или уже был донором крови, а кто-то о донорстве даже не задумывался — все герои выставки очень разные. Но похожи в одном: они твердо намерены спасти жизнь незнакомому человеку и очень ждут «совпадения» — так на языке доноров называется генетическая совместимость донора и реципиента. А еще все они — волонтеры проекта «Город героев Москва», который с 2019 года помогает регистру популяризировать тему донорства костного мозга среди молодежи. На портретах — юные лица: добровольцам 18–20 лет.

20-летняя студентка Диана Товмасян стала потенциальным донором костного мозга полгода назад, а до этого сдавала кровь во время донорских акций:

— Мы собрались с нашими активистами и вступили в регистр. Сначала было страшно — мы не знали, как это будет происходить. Съездили в лабораторию, сдали кровь из вены, специалисты выделили генетический код, внесли его в базу. После этого я получила подтверждение, что нахожусь в регистре. Первый шаг, чтобы сделать доброе дело.

Андрею Миронову тоже 20 лет, он решил присоединиться к регистру полтора года назад, после того как отец заболел раком:

— Я подумал, что людям обязательно надо помочь, потому что есть такие виды рака, которые лечатся только пересадкой костного мозга. Я увидел, насколько это сложно и тяжело близким, и решил, что можно хотя бы попытаться облегчить их судьбу.

Очень похожая история и у автора выставки Олеси Дубовской.

— Я даже не задумывалась о проблеме донорства, пока три года назад мой муж Иван не заболел острым миелобластным лейкозом. Донора в России для него не нашли, своим костным мозгом с Иваном поделился его брат,— рассказывает Олеся.— Меньше всего мне хотелось, чтобы эта выставка была похожа на «доску почета», где люди позируют с застывшими лицами. Поэтому во время съемки мы с ребятами разговаривали — у нас много общего, мы очень хорошо понимали друг друга. А я ловила момент, чтобы передать самые важные эмоции моих героев, их открытость, ясность, желание сделать мир хоть немного лучше.

И надо признать, это получилось: портреты юных горожан приковывают взгляд. Рядом с каждой фотографией — короткий рассказ. Вернее, ответ на вопрос: «Почему я решил стать донором?»

— Если кто-то из гуляющих в парке хоть на минуту остановится, чтобы рассмотреть портрет и прочитать истории наших добровольцев, а потом задумается о том, что и он сам может стать шансом на спасение чьей-то жизни, то одну из своих главных задач мы выполнили,— говорит Людмила Геранина, координатор донорских акций Национального РДКМ.

И добавляет, что проект РДКМ «Народный регистр», который популяризирует тему донорства костного мозга, стал финалистом международной премии #МыВместе — ее вручают за лучшие социальные инициативы. Решающий этап голосования проходит сейчас на платформе «Добро.РФ».

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда