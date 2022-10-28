Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ожидании совпадения

Доноров костного мозга еще можно увидеть

28 октября — последний день, когда в Саду имени Баумана в Москве открыта фотовыставка, приуроченная к Всемирному дню донора костного мозга, который в этом году отмечался 17 сентября. Вдоль одной из центральных аллей — портреты молодых москвичей, вступивших в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ), чтобы помочь спасти чью-то жизнь. Автор фотографий Олеся Дубовская стала волонтером Национального РДКМ несколько лет назад, когда ее муж перенес трансплантацию костного мозга. Выставку уже посетили 160 тыс. человек.

Кто-то улыбается, а кто-то очень серьезен, кто-то давно знал о донорстве костного мозга или уже был донором крови, а кто-то о донорстве даже не задумывался — все герои выставки очень разные. Но похожи в одном: они твердо намерены спасти жизнь незнакомому человеку и очень ждут «совпадения» — так на языке доноров называется генетическая совместимость донора и реципиента. А еще все они — волонтеры проекта «Город героев Москва», который с 2019 года помогает регистру популяризировать тему донорства костного мозга среди молодежи. На портретах — юные лица: добровольцам 18–20 лет.

20-летняя студентка Диана Товмасян стала потенциальным донором костного мозга полгода назад, а до этого сдавала кровь во время донорских акций:

— Мы собрались с нашими активистами и вступили в регистр. Сначала было страшно — мы не знали, как это будет происходить. Съездили в лабораторию, сдали кровь из вены, специалисты выделили генетический код, внесли его в базу. После этого я получила подтверждение, что нахожусь в регистре. Первый шаг, чтобы сделать доброе дело.

Андрею Миронову тоже 20 лет, он решил присоединиться к регистру полтора года назад, после того как отец заболел раком:

— Я подумал, что людям обязательно надо помочь, потому что есть такие виды рака, которые лечатся только пересадкой костного мозга. Я увидел, насколько это сложно и тяжело близким, и решил, что можно хотя бы попытаться облегчить их судьбу.

Очень похожая история и у автора выставки Олеси Дубовской.

— Я даже не задумывалась о проблеме донорства, пока три года назад мой муж Иван не заболел острым миелобластным лейкозом. Донора в России для него не нашли, своим костным мозгом с Иваном поделился его брат,— рассказывает Олеся.— Меньше всего мне хотелось, чтобы эта выставка была похожа на «доску почета», где люди позируют с застывшими лицами. Поэтому во время съемки мы с ребятами разговаривали — у нас много общего, мы очень хорошо понимали друг друга. А я ловила момент, чтобы передать самые важные эмоции моих героев, их открытость, ясность, желание сделать мир хоть немного лучше.

И надо признать, это получилось: портреты юных горожан приковывают взгляд. Рядом с каждой фотографией — короткий рассказ. Вернее, ответ на вопрос: «Почему я решил стать донором?»

— Если кто-то из гуляющих в парке хоть на минуту остановится, чтобы рассмотреть портрет и прочитать истории наших добровольцев, а потом задумается о том, что и он сам может стать шансом на спасение чьей-то жизни, то одну из своих главных задач мы выполнили,— говорит Людмила Геранина, координатор донорских акций Национального РДКМ.

И добавляет, что проект РДКМ «Народный регистр», который популяризирует тему донорства костного мозга, стал финалистом международной премии #МыВместе — ее вручают за лучшие социальные инициативы. Решающий этап голосования проходит сейчас на платформе «Добро.РФ».

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...