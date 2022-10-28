Из свежей почты

Даня Половов, 11 лет, поражение центральной нервной системы, требуется лечение. 150 956 руб.

Внимание! Цена лечения 229 956 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дальневосточная» соберут 29 тыс. руб.

Даня родился недоношенным. Ходить и говорить начал поздно, был гиперактивным. Ему назначили сильные препараты, после чего он перестал идти на контакт, замолчал. Тогда лекарства заменили, но задержка развития усиливалась. Я стала искать информацию и узнала об Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве. Четыре курса лечения оплатила сама, еще три — Русфонд. Даня начал разговаривать, стал контактным, научился обслуживать себя, читает по слогам. Лечение надо продолжить, и я прошу помощи в оплате. Наталья Половова, Хабаровский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Необходимо улучшить поведение мальчика и понимание им речи, повысить концентрацию внимания и облегчить обучение».

София Мельник, 10 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 175 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 26 тыс. руб.

Врачи выявили у дочки кривошею, при которой возникает неестественный наклон головы к плечу. Назначили шейный бандаж. Через пару недель его ношения я заметила, что София спит, повернув голову только вправо. Вскоре невролог обнаружила, что у нее скошен затылок. Мы выполняли все рекомендации, но деформация увеличивалась. Московские нейрохирурги назначили лечение шлемами, которые будут корректировать рост костей. Начинать его надо срочно: деформированный череп не дает мозгу развиваться. Но нам не осилить стоимость. Кристина Мельник, Белгородская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Шлемы-ортезы изготавливаются по индивидуальным меркам. Девочка будет носить их в течение шести-девяти месяцев».

Альфия Дадилова, 8 лет, Т-лимфобластная лимфома, нарушение двигательных функций ног, требуется восстановительное лечение. 152400 руб.

Внимание! Цена лечения 450 400 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 280 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дагестан» соберут 18 тыс. руб.

Год назад у Альфии выявили опухоль, которая поражает лимфатическую систему. Химию дочка переносила удовлетворительно, опухоль уменьшалась. А после лучевой терапии и пункции спинного мозга Альфия стала жаловаться на боли в голове, в позвоночнике и ноге. Оказалось, осложнение — гематома в поясничном отделе. Врачи постарались максимально ее убрать. Но после операции пропала чувствительность ног, нарушились функции органов малого таза. Сейчас дочка в ремиссии, но может только лежать. Помогите оплатить реабилитацию! Хава Джамалудинова, Дагестан

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Займемся увеличением мобильности, улучшением баланса и восстановлением работы органов малого таза, вертикализацией».

Тимур Шихрагимов, 11 лет, комбинированный первичный иммунодефицит, синдром Луи-Бар, требуется лекарство на полгода. 240 578 руб.

Внимание! Цена лекарства 412 578 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 22 тыс. руб.

С детства сына преследовали болезни легких, нас часто госпитализировали. В год диагностировали астму. Когда Тимур начал ходить, то походка была неуверенная, сына шатало. Только в семь лет врачи обнаружили болезнь иммунной системы, а также заболевание, нарушающее координацию. Оказывается, Тимур так часто болел из-за того, что иммунитет не мог защитить его от инфекций. После назначения иммуноглобулинов стало намного лучше, теперь сын почти не болеет. Но за годы без адекватного лечения Тимур перестал ходить. Иммуноглобулин по месту жительства так и не выдают. Вы уже помогали нам с лекарством, не откажите и в этот раз! Елена Ковалева, Тверская область

Иммунолог НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Анна Хорева (Москва): «Тимуру требуется иммуноглобулин привиджен для предотвращения развития тяжелых инфекций, которые могут привести к необратимым последствиям».

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