Зеленую энергию выгоняют с рынка

В условиях роста цен на газ, ухудшающего положение традиционной энергетики, Еврокомиссия намерена ввести регулирование выручки зеленой генерации. Новые ВИЭ и АЭС не будут пускать на рынок и заставят работать по долгосрочным договорам с ограничением цены. Для старых станций регуляторы могут установить искусственный потолок цены на уровне €180 за 1 МВт•ч. Но строительство ВИЭ продолжится, отмечают аналитики, поскольку предлагаемый price cap в разы выше себестоимости строительства новых станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Еврокомиссия пытается найти способ ограничения стоимости электроэнергии АЭС и ВИЭ. Она хочет перевести все новые объекты на долгосрочные контракты с ограничением конечных цен. Для старых станций она предлагает ввести потолок цены на рынке в €180 за 1 МВт•ч. Об этом пишет S&P Global со ссылкой на документы Еврокомиссии.

ВИЭ и АЭС на свободных европейских рынках продают электроэнергию по любой цене, сложившейся на рынке. Цену рынка формирует замыкающее предложение — сейчас дорогостоящие газовые ТЭС. В результате ВИЭ и АЭС, имеющие низкие топливные затраты, получают сверхприбыль.

Как пишет S&P Global, ЕК предлагает обязать все новые АЭС и ВИЭ продавать электроэнергию по долгосрочным контрактам на разницу цен — Contracts for Difference (CfD). Цена договора (strike price) будет определяться на конкурсах с учетом фактических производственных затрат на строительство станции. «CfD уже используются в Великобритании, а также в ЕС для гарантирования выручки инвестора при строительстве ВИЭ и АЭС»,— говорит директор Агентства энергетического анализа Алексей Преснов. Если рыночная цена оказывается ниже strike price, то покупатель доплачивает разницу генератору. Если рыночная цена выше strike price, то генератор доплачивает разницу покупателю. CfD может быть заключен с правительством или в целом со всеми потребителями оптового рынка.

Сергей Роженко из Kept полагает, что предложение Еврокомиссии по принудительному переводу ВИЭ и АЭС на механизм CfD, по сути, предполагает перевод части генерации на тарифное регулирование. «В моменте такая мера выглядит логичным шагом для снижения инфрамаржинальных доходов ВИЭ и АЭС, так как сейчас фактически деньги идут в доход энергокомпаний без каких-либо встречных обязательств по инвестициям»,— считает он. Тем не менее инициатива может иметь негативные последствия для развития общего энергорынка ЕС — интеграционного процесса, ради которого десятилетиями выстраивались институты и правила, поскольку вносит искажения в экспортно-импортную торговлю между странами ЕС, предупреждает аналитик.

Однако даже при потолке цен на уровне €180 за 1 МВт•ч вопрос избыточных доходов все еще останется проблемой, так как в четыре-пять раз превышает себестоимость строительства ВИЭ, говорит Сергей Роженко. Еврокомиссия никак не объясняет расчет price cap. Этим летом на фоне дефицита газа в некоторых странах рыночные энергоцены превышали €1 тыс. за 1 МВт•ч, сейчас спотовые цены на рынке Nord Pool заметно снизились: средняя цена с поставкой 26 октября в Финляндии — €148, в странах Прибалтики — €154, во Франции — €110, Германии — €121, в Великобритании — €78.

Остается нерешенным вопрос с избыточными доходами угольной генерации, которая тоже получает существенные выгоды от высоких цен на газ. Доля угля в производстве электроэнергии соизмерима с газом, напоминает Сергей Роженко. Существенная доля угля добывается в ЕС с неизменной себестоимостью производства. Продолжая логику Еврокомиссии, логичным было бы обрезать избыточные доходы польских и чешских угольщиков, ставших скрытыми бенефициарами ситуации, рассуждает аналитик.

Предложение Еврокомиссии представляется актуальной мерой сдерживания цен, считает Максим Дякин из «Выгон Консалтинг». По его мнению, бестопливная генерация получит дополнительный стимул к заключению долгосрочных контрактов со стабильной доходностью. При этом планируемый предельный уровень цен для ВИЭ должен быть на 20–30% выше докризисных значений, чтобы компенсировать прирост CAPEX и OPEX, который наблюдается с 2021 года, отмечает он. В таком случае негативных последствий для развития сектора ВИЭ удастся избежать.

Полина Смертина