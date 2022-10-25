«Челси» вступил на победный путь

Очередным клубом, который обеспечил себе выступление в 1/8 финала Лиги чемпионов, стал выступающий в группе E «Челси». Путевку в play-off лондонский клуб добыл в пятом, предпоследнем туре группового этапа, обыграв в гостях в очень непростом матче «Зальцбург» — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подвиги в воротах голкипера Филиппа Кёна (в желтой форме) и его партнеров не помогли «Зальцбургу» справиться с «Челси»

Фото: Florian Schroetter / AP Подвиги в воротах голкипера Филиппа Кёна (в желтой форме) и его партнеров не помогли «Зальцбургу» справиться с «Челси»

Фото: Florian Schroetter / AP

После этого матча забавно было вспоминать, что вообще-то старт группового этапа отчетливо пах для «Челси» грандиозным еврокубковым провалом. Гостевое поражение от загребского «Динамо», потом домашняя ничья с «Зальцбургом» — одно очко в двух турах, причем в столкновениях с не самыми опасными соперниками и при довольно посредственной игре. Плюс — смена тренера по ходу турнира, которую хотелось приравнять к тем поспешным решениям, что иногда напрасно принимают в состоянии паники. Ну не очень-то ведь похож был Грэм Поттер, в отличие от своего предшественника Томаса Тухеля, на «правильного», трендового наставника для такого клуба, как лондонский.

Но вот месяц с небольшим спустя картина уже видится в совершенно ином свете. Грэм Поттер оказался вполне готовым к новому вызову, пошли пристойные результаты, а катастрофическое начало Лиги чемпионов компенсировало отличное, в виде двух подряд убедительных побед над «Миланом», продолжение.

Успехи «Челси» закреплял в матче с молодой командой, которая давно успела превратиться чуть ли не в главную в Европе фабрику по производству или доводке до кондиции футбольных талантов. Закреплял в типичной для себя в последнее время манере. Полтайма «Челси» играл в то, чему британские комментаторы быстро придумали емкое определение «поттербол», которое с удовольствием употребляют, наблюдая за его матчами. Ну да, как выяснилось, Поттер, выходец из английской футбольной глубинки с ее вкусом ко всему что попроще, понадежнее, отчего-то любит «барселонистый» стиль и умеет ставить его: это когда на поле короткими перемещениями мяча и игроков плетутся хитрые кружева. Вроде никакой опасности не создается, красота ради красоты, но оборона оппонента потихоньку устает, потихоньку теряет бдительность.

С «Зальцбургом» произошло ровно то, что происходит со многими командами, напарывающимися на «поттербол». Он долго и на первый взгляд спокойно справлялся с ним, а затем принялся проседать.

Счет «Челси» открыл после фланговой атаки, которая, казалось, уже сорвалась, заглохла. Кай Хаверц никак не мог зацепиться за передачу, мяч у него выбили и он отлетел к линии штрафной. Отлетел так неудобно для Матео Ковачича, что у того не было ни времени, ни пространства не то что на полноценный разбег — на короткий замах. Но Ковачич умудрился так ткнуть по мячу, что получился отличный удар.

А дальше на авансцену вышел голкипер «Зальцбурга» Филипп Кён. Без его подвигов футболисты австрийского клуба ушли бы отдыхать, уступая с каким-то настолько крупным счетом, что на второй тайм «Челси» мог бы выставить свою женскую команду и все равно преимущество удержать.

Но те, кто думал, что интрига, раз уж у лондонцев покатило, убита, здорово ошибались. «Зальцбург», подтверждая репутацию команды непредсказуемой и дерзкой, плюющей в силу молодости на авторитеты, открыл второй тайм, больно-пребольно «Челси» укусив. Шикарную контратаку завершили Максимилиан Вёбер, отдавший пас вразрез по хитрейшей, огибающей всех лондонцев, будто мячом кто-то дистанционно управлял, траектории, и Чуквубуйке Адаму, трансформировавший его в точный удар в касание. А чуть позже Адаму выручил «Зальцбург» и на противоположной половине, подстраховав Кёна на «ленточке».

Хозяева судьбе сопротивлялись отчаянно, но класс все же взял верх над наглостью. Кай Хаверц в течение часа был чуть ли не самым незадачливым игроком «Челси», который мог считать этот вечер одной большой неудачей — ничего не клеится. Но все эти скверные моменты замазал ярким слоем блестящей краски момент озарения, посетившего Хаверца, когда ему откинули мяч перед штрафной «Зальцбурга». Он пальнул — пусть ему, как до этого Ковачичу, было не до подготовки удара — идеально: мяч опустился за линию ворот, стукнувшись о перекладину.

Три добытых в Австрии очка обеспечили «Челси» участие в play-off. У «Зальцбурга» между тем, несмотря на проигрыш, также остаются шансы туда проникнуть. Перед этим туром у него в активе было шесть очков, на одно меньше, чем у лондонцев, и на два больше, чем у «Милана» с «Динамо». Более ясными турнирные перспективы австрийского клуба, в заключительном туре встречающегося на выезде с миланцами, и его преследователей стали ясны лишь после окончания матча аутсайдеров в Хорватии. Он состоялся поздно вечером по московскому времени.

Групповой этап Группа E. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)—«Челси» (Англия) 1:2 (Адаму, 49 — Ковачич, 23; Хаверц, 64). И В Н П М О 1. «Челси» 5 3 1 1 8:3 10 2. «Зальцбург» 5 1 3 1 5:5 6 3. «Милан» 4 1 1 2 4:7 4 4. «Динамо» 4 1 1 2 3:5 4 Матч «Динамо» (Хорватия)—«Милан» (Италия) завершился после подписания номера в печать. 02.11: «Милан»—«Зальцбург», «Челси»—«Динамо». Группа G. «Севилья» (Испания)—«Копенгаген» (Дания) 3:0 (Эн-Несири, 62; Иско, 88; Монтьель, 90+2). И В Н П М О 1. «Манчестер Сити» 4 3 1 0 11:1 10 2. «Боруссия» 4 2 1 1 9:4 7 3. «Севилья» 5 1 2 2 5:9 5 4. «Копенгаген» 5 0 2 3 0:11 2 Матч «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Манчестер Сити» (Англия) завершился после подписания номера в печать. 02.11: «Манчестер Сити»—«Севилья», «Копенгаген»—«Боруссия». «Челси» и «Манчестер Сити» вышли в 1/8 финала.

Алексей Доспехов