Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Челси» вступил на победный путь

Выиграв у «Зальцбурга», он обеспечил себе выход в play-off

Очередным клубом, который обеспечил себе выступление в 1/8 финала Лиги чемпионов, стал выступающий в группе E «Челси». Путевку в play-off лондонский клуб добыл в пятом, предпоследнем туре группового этапа, обыграв в гостях в очень непростом матче «Зальцбург» — 2:1.

Подвиги в воротах голкипера Филиппа Кёна (в желтой форме) и его партнеров не помогли «Зальцбургу» справиться с «Челси»

Подвиги в воротах голкипера Филиппа Кёна (в желтой форме) и его партнеров не помогли «Зальцбургу» справиться с «Челси»

Фото: Florian Schroetter / AP

Подвиги в воротах голкипера Филиппа Кёна (в желтой форме) и его партнеров не помогли «Зальцбургу» справиться с «Челси»

Фото: Florian Schroetter / AP

После этого матча забавно было вспоминать, что вообще-то старт группового этапа отчетливо пах для «Челси» грандиозным еврокубковым провалом. Гостевое поражение от загребского «Динамо», потом домашняя ничья с «Зальцбургом» — одно очко в двух турах, причем в столкновениях с не самыми опасными соперниками и при довольно посредственной игре. Плюс — смена тренера по ходу турнира, которую хотелось приравнять к тем поспешным решениям, что иногда напрасно принимают в состоянии паники. Ну не очень-то ведь похож был Грэм Поттер, в отличие от своего предшественника Томаса Тухеля, на «правильного», трендового наставника для такого клуба, как лондонский.

Но вот месяц с небольшим спустя картина уже видится в совершенно ином свете. Грэм Поттер оказался вполне готовым к новому вызову, пошли пристойные результаты, а катастрофическое начало Лиги чемпионов компенсировало отличное, в виде двух подряд убедительных побед над «Миланом», продолжение.

Успехи «Челси» закреплял в матче с молодой командой, которая давно успела превратиться чуть ли не в главную в Европе фабрику по производству или доводке до кондиции футбольных талантов. Закреплял в типичной для себя в последнее время манере. Полтайма «Челси» играл в то, чему британские комментаторы быстро придумали емкое определение «поттербол», которое с удовольствием употребляют, наблюдая за его матчами. Ну да, как выяснилось, Поттер, выходец из английской футбольной глубинки с ее вкусом ко всему что попроще, понадежнее, отчего-то любит «барселонистый» стиль и умеет ставить его: это когда на поле короткими перемещениями мяча и игроков плетутся хитрые кружева. Вроде никакой опасности не создается, красота ради красоты, но оборона оппонента потихоньку устает, потихоньку теряет бдительность.

С «Зальцбургом» произошло ровно то, что происходит со многими командами, напарывающимися на «поттербол». Он долго и на первый взгляд спокойно справлялся с ним, а затем принялся проседать.

Счет «Челси» открыл после фланговой атаки, которая, казалось, уже сорвалась, заглохла. Кай Хаверц никак не мог зацепиться за передачу, мяч у него выбили и он отлетел к линии штрафной. Отлетел так неудобно для Матео Ковачича, что у того не было ни времени, ни пространства не то что на полноценный разбег — на короткий замах. Но Ковачич умудрился так ткнуть по мячу, что получился отличный удар.

А дальше на авансцену вышел голкипер «Зальцбурга» Филипп Кён. Без его подвигов футболисты австрийского клуба ушли бы отдыхать, уступая с каким-то настолько крупным счетом, что на второй тайм «Челси» мог бы выставить свою женскую команду и все равно преимущество удержать.

Но те, кто думал, что интрига, раз уж у лондонцев покатило, убита, здорово ошибались. «Зальцбург», подтверждая репутацию команды непредсказуемой и дерзкой, плюющей в силу молодости на авторитеты, открыл второй тайм, больно-пребольно «Челси» укусив. Шикарную контратаку завершили Максимилиан Вёбер, отдавший пас вразрез по хитрейшей, огибающей всех лондонцев, будто мячом кто-то дистанционно управлял, траектории, и Чуквубуйке Адаму, трансформировавший его в точный удар в касание. А чуть позже Адаму выручил «Зальцбург» и на противоположной половине, подстраховав Кёна на «ленточке».

Хозяева судьбе сопротивлялись отчаянно, но класс все же взял верх над наглостью. Кай Хаверц в течение часа был чуть ли не самым незадачливым игроком «Челси», который мог считать этот вечер одной большой неудачей — ничего не клеится. Но все эти скверные моменты замазал ярким слоем блестящей краски момент озарения, посетившего Хаверца, когда ему откинули мяч перед штрафной «Зальцбурга». Он пальнул — пусть ему, как до этого Ковачичу, было не до подготовки удара — идеально: мяч опустился за линию ворот, стукнувшись о перекладину.

Три добытых в Австрии очка обеспечили «Челси» участие в play-off. У «Зальцбурга» между тем, несмотря на проигрыш, также остаются шансы туда проникнуть. Перед этим туром у него в активе было шесть очков, на одно меньше, чем у лондонцев, и на два больше, чем у «Милана» с «Динамо». Более ясными турнирные перспективы австрийского клуба, в заключительном туре встречающегося на выезде с миланцами, и его преследователей стали ясны лишь после окончания матча аутсайдеров в Хорватии. Он состоялся поздно вечером по московскому времени.

Групповой этап

Группа E. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)—«Челси» (Англия) 1:2 (Адаму, 49 — Ковачич, 23; Хаверц, 64).

ИВНПМО
1. «Челси»53118:310
2. «Зальцбург»51315:56
3. «Милан»41124:74
4. «Динамо»41123:54

Матч «Динамо» (Хорватия)—«Милан» (Италия) завершился после подписания номера в печать.

02.11: «Милан»—«Зальцбург», «Челси»—«Динамо».

Группа G. «Севилья» (Испания)—«Копенгаген» (Дания) 3:0 (Эн-Несири, 62; Иско, 88; Монтьель, 90+2).

ИВНПМО
1. «Манчестер Сити»431011:110
2. «Боруссия»42119:47
3. «Севилья»51225:95
4. «Копенгаген»50230:112

Матч «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Манчестер Сити» (Англия) завершился после подписания номера в печать.

02.11: «Манчестер Сити»—«Севилья», «Копенгаген»—«Боруссия».

«Челси» и «Манчестер Сити» вышли в 1/8 финала.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №199 от 26.10.2022, стр. 12

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...