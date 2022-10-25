Нормативные акты снижают конфликтность

С января по сентябрь 2022 года оценку регулирующего воздействия (ОРВ) — она предполагает анализ нормотворческих инициатив с точки зрения выгод и рисков для бизнеса и государства, прошли 866 проектов нормативных правовых актов (НПА), 238 из них, или 27%, получили отрицательную оценку, сообщили “Ъ” в Минэкономики. По сравнению с тем же периодом 2021 года количество НПА, в отношении которых Минэкономики направлены заключения об оценке, сократилось на 7% (в январе—сентябре 2021 года ОРВ прошли 935 актов). Снизилась и доля отрицательных оценок — годом ранее она составляла 36% (339 проектов, см. график).

Уменьшение числа проектов НПА, прошедших ОРВ, обусловлено ростом частоты их возвратов на доработку, пояснили в ведомстве. Строже стал и подход к оценке соблюдения правил процедуры. Сокращение же доли отрицательных заключений в ведомстве связывают с ростом качества проработки обоснований для изменения регулирования. Снижается и оценка «ущерба» от введения непроработанного регулирования: объем выявленных потенциальных издержек бизнеса за три квартала 2022 года превысил 430 млрд руб. против 556 млрд руб. за тот же период 2021-го.

Из-за нарушений порядка проведения процедуры ведомство вернуло разработчикам 110 проектов актов для доработки. Также авторам проектов НПА «направлено 1400 замечаний и предложений по корректировке регулирования», говорит глава департамента регуляторной политики и ОРВ Минэкономики Александр Литвак: практика показала, что более 70% таких замечаний учитываются.

Отметим, что в январе—сентябре 2020 года почти 1,1 тыс. проектов НПА прошли процедуру ОРВ, пик пришелся на третий квартал, когда ведомства стали значительно активнее готовить нормативную базу. Причинами стали ускорение разработки НПА, за проволочки при подготовке которых критиковали правительство, а также рост числа проектов в рамках «регуляторной гильотины» (подробнее см. “Ъ” от 13 октября 2020 года). Напомним также, что в планах аппарата правительства — расширить «блокирующую» роль ОРВ для предотвращения ввода в действие актов, против которых возражают ведомства или бизнес (подробнее см. “Ъ” от 12 сентября).

Венера Петрова