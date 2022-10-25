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Коммерсантъ FM
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Дальний Восток устраивается в служебном жилье

Минвостокразвития проектирует создание там рынка госаренды на деньги ФНБ

Минвостокразвития разработало проект развития системы государственной аренды жилья на Дальнем Востоке — предполагается, что этим займется «Дом.РФ» на 50 млрд руб., выданных ему из ФНБ в виде долгосрочного (на 20 лет) и де-факто бесплатного (0,1% годовых) займа. Купленную недвижимость «Дом.РФ» сможет сдавать в аренду регионам Дальневосточного федерального округа, а они — в субаренду работникам, в привлечении которых нуждается макрорегион. Проект стыкуется с программой «Дальневосточный квартал»: она упрощает строительство в обмен на продажу властям части жилья по льготным ценам — и может гарантировать застройщикам спрос, решив проблему размещения в дальневосточных ТОР специалистов, не готовых покупать там собственное жилье.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Проект постановления правительства, разработанный Минвостокразвития, опубликован вчера на regulation.gov.ru — он ссылается на необходимость «стимулирования развития рынка аренды жилых помещений на территории Дальневосточного федерального округа» и пункт 4 перечня поручений президента от 19 октября №Пр-1991 (поручения формализованы по итогам Восточного экономического форума) — по планам министерства, это должно позволить обеспечить арендованным у государства жильем «порядка 10 тыс. семей».

Напомним, на ВЭФ было объявлено о продлении программы дальневосточной ипотеки по ставке в 2% до 2030 года. Тогда же для решения проблемы нехватки жилплощади было обещано и строительство арендного жилья с субсидируемой из бюджета ставкой (см. “Ъ” от 7 сентября).

По проекту дальневосточного министерства, «Дом.РФ» получит 50 млрд руб. средств ФНБ по договорам займа с Минфином до конца 2023 года. Заем при этом будет целевым — для приобретения расположенных на территории регионов ДВФО «жилых помещений на первичном ?и вторичном рынках жилья», а также мебели, бытового оборудования и вспомогательных помещений. Как вариант, допускается покупка паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят такие объекты недвижимости и доверительное управление которым осуществляется подотчетной «Дом.РФ» управляющей компанией. Распоряжаться такой недвижимостью можно будет, исключительно сдавая ее в аренду созданному субъектом РФ региональному оператору с последующим предоставлением жилья «?в субаренду физическим лицам, относящимся к определенным категориям» (на выбор дальневосточных регионов — это могут быть молодые специалисты, студенты и т. п.). Субаренда будет льготной — недополученные доходы предполагается компенсировать субсидиями «за счет средств федерального и региональных бюджетов».

Во что обойдется государственная аренда жилья конечным пользователям, пока неизвестно — де-факто это будет зависеть от готовности конкретных регионов Дальнего Востока и ведомств, профильные проекты которых реализуются в ДФО, к субсидированию ставок — «потребность в выделении бюджетных ассигнований федерального бюджета на цели возмещения недополученных доходов АО "Дом.РФ" будет определена при подготовке проекта постановления, устанавливающего порядок предоставления соответствующих субсидий», отмечает Минвостокразвития в пояснительной записке. Отметим, впрочем, что беглое изучение рынка аренды дальневосточных городов демонстрирует крайне узкое предложение съемного жилья — и, вероятнее всего, госаренда окажется крайне актуальной в первую очередь для специалистов, пока не готовых к полномасштабному переезду в ДВФО, однако востребованных в корпоративных инвестпроектах, реализуемых на территории округа.

Возврат средств ФНБ и процентов по ним предполагается осуществлять через 20 лет после получения каждого нового транша — в нынешней конфигурации проекта «Дом.РФ» рассчитается с фондом до конца 2043 года. Поскольку планы покупки недвижимости для госаренды предполагают выкуп только готового жилья, предложения которого на рынке ДВФО в таком объеме (10 тыс. квартир), вероятнее всего, просто нет, проект, очевидно, в значительной степени рассчитан на стимулирование застройщиков наращивать предложение — в макрорегионе, напомним, действует программа «Дальневосточный квартал» (см. “Ъ” от 22 января), позволяющая существенно ускорить реализацию жилищных проектов в ТОР при условии продажи части такого жилья регионам по нерыночным ценам. Необходимостью дождаться завершения таких строек, вероятно, объясняется как пролонгированный срок привлечения займов, так и оговорка о возможности «Дом.РФ» размещать временно свободные средства займов ФНБ на депозитах, направляя полученный доход на покупки недвижимости или «компенсацию операционных расходов».

Олег Сапожков

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