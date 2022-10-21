1,2 пункта составило снижение индекса бизнес-климата ЦБ в октябре 2022 года, сообщил регулятор. За месяц показатель потерял сразу 3,2 пункта из-за усиления негатива в текущих оценках и оценках бизнесом перспектив на ближайшие три месяца. В большинстве отраслей текущие оценки объемов выпуска товаров и услуг сократились, особенно в розничной торговле и обработке. Сжатие спроса усилилось после улучшения в течение предыдущих четырех месяцев, заметное его снижение отмечено в строительстве, сельском хозяйстве и торговле автомобилями. В целом, однако, ожидания предприятий в отношении спроса остаются в положительной зоне, в минус ушли пока только строительство и торговля автомобилями.