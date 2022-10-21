Виталия Архангельского выставят на аукцион

Как стало известно “Ъ”, ВТБ решил выставить на аукцион долг Виталия Архангельского — основателя группы «Осло Марин», проживающего сейчас на Лазурном берегу Франции. Взыскать с разыскиваемого за хищения предпринимателя деньги за границей банк, попавший под санкции, не может, поэтому и готов уступить свои претензии к беглецу другим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Архангельский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Виталий Архангельский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Виталий Архангельский основал группу «Осло Марин» (OMG) в 1999 году. В разное время ей принадлежали Выборгский порт, терминалы «Онега» и «Западный терминал» в петербургском порту, Выборгская судоходная компания, суда-сухогрузы «OMG Колпино» и «OMG Тосно», страховое общество «Скандинавия» и другие активы. Сама группа, состоявшая из десятка компаний, занималась туризмом, лизингом, страхованием, финансовыми операциями и обеспечивала логистику.

С 2007 года группа OMG планировала построить в пригородах Санкт-Петербурга яхт-клуб Sestroretsk Marine, отель, коттеджный поселок (Сестрорецк, Курортный район), лесоперерабатывающий комплекс (Шаглино, Гатчинский район), бизнес-парк (Янино, Всеволожский район), а также реализовать другие проекты. Для этого в группе была создана Норвежская компания по управлению недвижимостью, которая выполняла функции заказчика и застройщика, а также девелопера тех объектов, которыми владела OMG.

Под эти проекты компания взяла кредиты у девяти банков на общую сумму более 14,5 млрд руб. Среди кредиторов оказались банк «Возрождение» (5 млрд руб.), «Санкт-Петербург» (4 млрд руб.), Связь-банк (550 млн руб.), ВТБ (350 млн руб.), Морской акционерный банк (56,5 млн руб.), Энергомашбанк (56,7 млн руб.) и другие.

Противостояние группы OMG с одним из ее основных кредиторов, банком «Санкт-Петербург», началось в 2009 году. За год до этого группе был выдан кредит, затем стороны подписали меморандум о его продлении, но пролонгации не последовало.

К 2009 году ни один из заявленных проектов OMG не был завершен, а сама группа перестала обслуживать кредит «Санкт-Петербурга». В июне 2009 года в компаниях группы — «Западном терминале» и «Скандинавии» — были сменены генеральные директора, а в июле 2009 года правоохранительные органы провели обыски в головном офисе OMG. Банк «Санкт-Петербург» добился ареста за долги трех судов группы в Эстонии, Франции и Великобритании. Позже арбитражный суд удовлетворил иск «Осло Марин» о праве собственности на «Западный терминал» и восстановил в должности генерального директора Дениса Винарского. В мае 2010 года французский суд продал с аукциона сухогруз «OMG Гатчина», затем схожее решение принял британский суд в отношении сухогруза «OMG Колпино».

Другие банки также заявили претензии к группе господина Архангельского. В 2010 году Главным следственным управлением при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области в отношении бизнесмена были возбуждены два уголовных дела. Первое — о мошенничестве с получением кредита в Морском акционерном банке компанией «Западный терминал», входящей в группу OMG. В рамках этого дела Виталию Архангельскому заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста, после чего бизнесмена, который сбежал в Ниццу, объявили в международный розыск. Второе дело — о легализации средств, полученных преступным путем. В свою очередь, господин Архангельский утверждал, что его преследование было инициировано банком «Санкт-Петербург» и высокопоставленными представителями силовых ведомств. Целью он назвал рейдерский захват его бизнеса. Попытка генпрокуратуры вернуть бизнесмена на родину не увенчалась успехом — Франция выдать Виталия Архангельского отказалась.

Между тем одному из кредиторов, банку ВТБ, в 2012 году удалось доказать свое право на заложенные активы — логистический комплекс и земельный участок в Санкт-Петербурге. К этому моменту долг OMG перед банком достиг 414 млн руб. ВТБ стал основным кредитором ООО «Онега», вошедшего в процесс банкротства. Однако всех долгов банка таким образом покрыть не удалось, и претензии были предъявлены лично к господину Архангельскому и одной из его компаний ООО «Русив» (находилась не только в собственности олигарха — он являлся ее гендиректором и главным бухгалтером).

Следует отметить, что на активы «Русив» были и другие претенденты. Эта компания являлась заказчиком и инициатором проекта строительства бизнес-центра по адресу ул. Смоленская, 10 в Санкт-Петербурге. По документам здание, построенное на месте бывшего общественного туалета, являлось дендроцентром с зимним садом и выставочным залом для продажи цветов, декоративных растений и сопутствующих товаров. Фактически же большую часть объекта занял обычный бизнес-центр.

Для завершения объекта «Русив» в 2010–2011 годах привлекла кредиты банка «Возрождение» на общую сумму в 145 млн руб. под залог здания, а затем объявила себя банкротом. Дендрарий помимо банка получить хотела кредитор первой очереди компания «Портовые технологии». Закончилось же все тем, что в 2018 году актив, выставленный на торги конкурсным управляющим, по минимальной стоимости выкупил ИП.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ, в рамках работы с проблемными активами группа в ближайшее время планирует выставить на аукцион долг господина Архангельского, привлеченного к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам ООО «Русив». Соответствующее определение Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес в ноябре 2019 года. Сумма требований к нему составляет 181,2 млн руб. Долг, как отметили в ВТБ, решили продать, поскольку господин Архангельский постоянно проживает во Франции, где владеет бизнесом и недвижимостью.

По данным “Ъ”, скандально известный бизнесмен обосновался в Ницце, где владеет компанией Cofrance sarl, занимающейся торговлей недвижимостью, а также продажей самолетов, яхт и автомобилей. По некоторым данным, ее основными клиентами выступают выходцы из России. При этом сам Виталий Архангельский проживает в резиденции Le Saint Pierre на Лазурном берегу, где трехкомнатные апартаменты пару лет назад можно было купить за €600 тыс. Ему же, утверждают источники “Ъ”, через доверенных лиц может принадлежать несколько подобных объектов. Сам господин Архангельский для комментариев не был доступен.

Николай Сергеев; Константин Куркин, Санкт-Петербург