«Зенит» ухватился за «Крылья»

Неудачно сыгравший в первом круге группового этапа Кубка России «Зенит» круг второй открыл домашней победой — 2:1 — над «Крыльями Советов», поправившей его турнирное положение. Катастрофическим после четвертого тура оно стало у «Сочи». Он потерпел четвертое подряд поражение, уступив — 2:3 — «Уралу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря двум голам Ивана Сергеева (справа) в ворота «Крыльев Советов» «Зенит» взял реванш у самарцев за поражение в первом круге и сравнялся с ними по набранным очкам

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Благодаря двум голам Ивана Сергеева (справа) в ворота «Крыльев Советов» «Зенит» взял реванш у самарцев за поражение в первом круге и сравнялся с ними по набранным очкам

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Зенит» продемонстрировал, что его отнюдь не устраивает третье место в группе A, на которое он, проиграв «Спартаку» и «Крыльям Советов», опустился после первого круга, уже стартовым составом. Он был боевым, таким, какой петербуржцы наверняка выставили бы на ключевой матч Лиги чемпионов, если бы вдруг российским клубам разрешили в ней участвовать. В него даже не попал бразильский голкипер Иван, хотя вроде бы Кубок был отдан ему на откуп,— где-то же такому неплохому игроку надо поддерживать форму. И самарцам, которые как раз поставили на типичный «кубковый» вариант, в основном из дублеров, конечно, приходилось туго.

Гол «Зенит» соорудил быстро, разыграв лаконичную и изысканную, как десерт в трехзвездочном французском ресторане, комбинацию, не обошедшуюся без паса пяткой.

Иван Сергеев, которому ассистировал Клаудинью, отправлял мяч в пустые ворота: голкипер Богдан Овсянников был уже отыгран.

«Крылья» дотянули до перерыва, но после него получили еще одну пробоину: опять отличился Сергеев. И создавалось впечатление, что «Зениту» уже можно спокойно доигрывать встречу в экономичном режиме — в конце концов, впереди матчи чемпионата страны, а оппоненты не представляют никакой угрозы. Но концовка неожиданно вышла бурной. Внезапно оживившиеся самарцы огрызнулись атакой, точку в которой поставили два вышедших на замену футболиста: Сергей Пиняев навесил точно на голову Александру Чирковичу, а тот метко и аккуратно пробил. Вдохновленные «Крылья» совершили еще несколько наскоков на зенитовские ворота, но российский флагман устоял.

«Зенит» сравнялся с «Крыльями Советов» по набранным очкам: их у этих клубов по шесть.

В двух оставшихся турах они разыграют второе место в квартете. До лидирующего с 12 баллами «Спартака» уже, видимо, не дотянуться, но и аутсайдер «Факел», все встречи проигравший, далеко позади.

В другом матче дня прибавивший осенью «Урал», который после назначения его тренером Виктора Гончаренко приобрел и солидность, и лоск, встречался с командой, претендующей на статус главного кубкового неудачника. В прошлом сезоне «Сочи» взял серебро чемпионата России, в нынешнем первенстве, несмотря на кадровые изменения, на уход наставника Владимира Федотова, у него тоже все неплохо. Но вот в Кубке России с сочинцами творится что-то странное — ко второму кругу группового этапа они подошли с нулем очков. И ход матча с «Уралом» совершенно не намекал на то, что цифра после него станет куда красивее.

Первый его тайм превратился в фестиваль угловых. Не в том дело, что их было много. Наоборот — всего-то по два с каждой стороны. Зато реализация была какой-то запредельной.

С углового «Урал» открыл счет, хотя вообще-то он выглядел для «Сочи» подарком, учитывая, что к нему привело чудесное спасение хозяев вратарем Денисом Адамовым, который среагировал на сложнейший рикошет. Но через несколько секунд после него Адамов уже ничего не мог поделать, потому что явно неоднократно отработанная на тренировках комбинация екатеринбуржцев прошла как по маслу. Лазар Ранджелович навесил на Алексея Каштанова, тот перебросил мяч на дальнюю штангу, а там уже стоял Юрий Газинский.

С углового «Сочи» счет вскоре сравнял. Игорь Юрганов вколотил мяч в сетку с линии вратарской после подачи Жуанзинью.

С углового «Урал» вновь вышел вперед. И это была не менее классная вариация предыдущей заготовки. Теперь подача пошла чуть назад, а скидка на Газинского — уже от Егора Филиппенко — в центр. Но итог был прежним — гол в ворота «Сочи».

А во втором тайме «Урал» увеличил запас при драматичных обстоятельствах.

В концовке классного выпада Рай Влут внес мяч в ворота, врезав летевшему к нему Денису Адамову ногой в голову.

Поле — кажется, с довольно серьезными повреждениями — пришлось покинуть и форварду гостей, и голкиперу хозяев.

«Сочи» в заключительные полчаса матча не походил на команду, которой наплевать на то, что она прямым курсом движется к четвертому подряд поражению. Он отыграл один гол благодаря ошибке вратаря «Урала» Ильи Помазуна, создал еще пару недурных моментов, а в добавленное время, напоминавшее из-за предшествовавших ему остановок игры по продолжительности полноценный овертайм, наседал просто отчаянно, заставил получить по второй желтой карточке двух игроков соперника — Каштанова и Рамазана Гаджимурадова. Но четвертое подряд поражение все равно никуда от «Сочи» не делось. А после него его положение в группе D представляется практически безнадежным. Он отстает от занимающего третью позицию, то есть замыкающего «зону play-off», «Торпедо» на шесть очков. А «Урал» между тем уже настиг фаворита квартета ЦСКА. У него тоже девять баллов.

Алексей Доспехов