42,7 доллара за тонну составит ставка пошлины на экспорт российской нефти с 1 ноября 2022 года, сообщил Минфин. Это на $1,7 меньше действующей октябрьской ставки. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября — $70,2 за баррель, или $512,6 за тонну. В этом году Минфин ждет поступления вывозных пошлин на нефть на сумму 607 млрд руб., в 2023-м — лишь на 262 млрд руб. Такое сильное снижение (на 345 млрд руб.) объясняется прежде всего сокращением размера самой пошлины в рамках завершения налогового маневра (минус 260 млрд руб.) и сокращением цены Urals (минус 103 млрд руб.). В 2024 году пошлина на вывоз нефти уже не будет взиматься.