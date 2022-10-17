Госзаказ лишился иммунитета

Верховный суд РФ (ВС) признал, что бюджетные деньги, выделенные по государственному или муниципальному контракту генподрядчику, в случае его банкротства распределяются между всеми кредиторами. Нижестоящие суды считали, что такие средства имеют адресный характер и иммунитет и должны направляться только на долги перед субподрядчиками по контракту. Но, по мнению ВС, для изъятия имущества из конкурсной массы должно быть прямое указание закона, которого в данном случае нет. Такой подход, говорят юристы, уравнивает кредиторов в правах, но также и демотивирует подрядчиков.

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ВС 15 октября опубликовал решение о распределении бюджетных средств по контракту в случае банкротства генподрядчика, который эти деньги получил.

По муниципальному контракту от 29 сентября 2017 года ООО «Научно-проектно-производственная фирма "Краснодаравтодорсервис"» обязалось за 724 млн руб. реконструировать ряд улиц Краснодара. Заказчик (МКУ «Единая служба заказчика») должен был принимать результаты работ и ежемесячно их оплачивать из городского бюджета через спецсчет в банке. Контракт разрешал привлекать субподрядчиков, и уже в октябре 2017 года фирма наняла на часть работ ООО «СоюзДонСтрой». С 5 по 29 декабря субподрядчик получил 98 млн руб. Но 21 декабря в отношении генподрядчика возбудили дело о несостоятельности, а в марте 2021 года признали банкротом.

Конкурсный управляющий (КУ) попытался оспорить платежи в пользу субподрядчика как сделки с предпочтением, поскольку в декабре у фирмы были неисполненные обязательства перед другими кредиторами. Но арбитражные суды трех инстанций отклонили иск.

По мнению судов, деньги не могли быть распределены между другими кредиторами, так как были выделены из бюджета именно на исполнение муниципального контракта и не являются имуществом должника. КУ оспорил эти решения в ВС, дело передали в экономколлегию.

ВС отметил, что «разногласия сводятся прежде всего к разрешению вопроса о праве кредиторов фирмы, не участвовавших в исполнении контракта, рассчитывать на эти денежные средства в принципе». К конкурсной массе должника, уточнил ВС, относятся все его активы, кроме тех, которые прямо исключаются законом (например, средства компенсационных фондов СРО, изъятое из оборота имущество и др.). Для денег, выделенных из бюджета на исполнение государственного или муниципального контракта, такой иммунитет не установлен.

Михаил Мишустин, премьер РФ, на заседании президиума комиссии Кабмина по повышению устойчивости экономики в условиях санкций 30 марта: «Правительство приняло решение о расширении поддержки бизнеса, работающего с государственными закупками».

Кроме того, пояснила коллегия, после поступления бюджетных средств генподрядчику они «достигли целевого назначения», после чего «стали имуществом фирмы». Обязательство банкрота перечислить эти деньги субподрядчику «носило гражданско-правовой характер и не защищало их от правопритязаний иных кредиторов». В итоге ВС направил спор на новое рассмотрение для проверки расчета взыскиваемой суммы и решения вопроса о последствиях недействительности сделки.

Старший юрист юрфирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Глеб Гаврилин согласен, что установление исполнительских иммунитетов относится к компетенции законодателя, а не правоприменителя.

Позиция ВС, по его мнению, обоснованна и «способствует снижению количества злоупотреблений в банкротных процедурах». Иной подход «по сути, дискредитировал бы институт банкротства и способствовал бы закреплению неравенства среди кредиторов», считает господин Гаврилин.

Закон действительно не обособляет средства, выделяемые по госконтрактам, признает партнер АБ «Линия права» Алексей Костоваров. В то же время он видит «рациональное зерно» в концепции «транзитной функции генподрядчика по распределению бюджетных средств между субподрядчиками», особенно если речь идет о гособоронзаказе.

Теперь, полагает господин Костоваров, «и без того высокорисковая» сфера госзаказа добавляет субподрядчикам дополнительную угрозу неполучения оплаты в случае банкротства генподрядчика, и «они много раз подумают, прежде чем соглашаться на контракт». Это, считает юрист, осложняет выполнение госзаказа, на котором построена немалая часть российской экономики. По мнению Алексея Костоварова, ситуацию нужно отрегулировать на законодательном уровне.

Анна Занина