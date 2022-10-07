Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банкротства как с моратория сорвались

Кредиторы намерены заняться должниками вплотную

По итогам девяти месяцев 2022 года можно констатировать, что тотальный мораторий на банкротство, действовавший с 1 апреля по 1 октября, дал передышку всем категориям должников. Количество граждан-банкротов, впрочем, продолжило расти, но почти вдвое медленнее, чем в прошлом году. Введение новых банкротных процедур в отношении юрлиц-должников снизилось на 30%. Юристы предсказывают волну банкротств в 2023–2024 годах, если государство и бизнес «не подставят друг другу плечо». Только за первые пять дней после отмены моратория кредиторы заявили о намерении обанкротить почти 2,5 тыс. своих должников, что сравнимо с показателями целого месяца.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Федресурс представил статистику банкротств в России за январь—сентябрь 2022 года. Темпы роста потребительского банкротства снизились почти в два раза: количество граждан, признанных судом банкротами, выросло на 41,2% к аналогичному периоду 2021 года (в прошлом году прирост к 2020-му превышал 78%).

За девять месяцев несостоятельными признаны 192,14 тыс. человек, а всего с октября 2015-го банкротами стали 669,3 тыс. россиян.

Как и прежде, граждане чаще банкротят себя сами (96,1% случаев), в 2,7% случаев это делают их кредиторы и в 1,2% — налоговики. Рост обращений в МФЦ за внесудебным банкротством составил 42,3%, а завершить в 2022 году процедуру и списать долги (до 500 тыс. руб.) смогли 3,65 тыс. граждан.

В отличие от потребительского, корпоративные банкротства снизились, правда, всего на 2,4% (до 7,23 тыс.) по отношению к январю—сентябрю 2021 года. Основная часть корпоративных банкротств пришлась на Москву (1,54 тыс. компаний), Московскую область (615) и Санкт-Петербург (562). Партнер BGP Litigation Сергей Лисин отмечает, что банкротство компаний в большинстве случаев вводится по результатам процедуры наблюдения, которая длится до 12 месяцев, то есть эти дела были инициированы в прошлом году.

Следствием же моратория стало падение количества процедур наблюдения за девять месяцев на 30,6% и сокращение количества намерений кредиторов подать на банкротство своих должников в три раза (до 7982 штук).

Кроме того, больше инициативы стали проявлять налоговые органы: они инициировали банкротство юрлиц в 24,1% случаев (рост на 7,8%). Партнер КА Delcredere Максим Степанчук ожидает активности от налоговиков и после отмены моратория: «Бюджет РФ становится дефицитным, поэтому налоговой службе надо прикладывать больше сил для его наполнения. В связи с этим ФНС будет бороться и в банкротных делах, и во внебанкротной субсидиарке, если с самого банкрота взять нечего».

Замминистра экономики Илья Торосов считает, что мораторий помог «предотвратить некоторые панические настроения» и «дать лицам, испытывающим трудности, время для стабилизации своей деятельности». Руководитель Федресурса Алексей Юхнин надеется, что, «как и в прошлый раз, эффект моратория будет долгоиграющим и после его завершения существенного роста числа банкротств не произойдет».

Однако большинство опрошенных “Ъ” юристов считают волну банкротств неизбежной в ближайшее время после моратория, срок действия которого истек 1 октября.

«Мы ждем роста обращений, минимум на 15–20% в ближайшие месяцы»,— говорит партнер практики по разрешению споров МЭФ Legal Римма Малинская. Советник юрфирмы Orchards Азат Ахметов ожидает «взрывного роста» банкротных дел в четвертом квартале и в 2023 году, оценивая увеличение числа заявлений в самом оптимистичном варианте по юрлицам на 30–50%, по гражданам — на 20–30%. Первый заместитель председателя правления банка «Зенит» Алексей Хорохордин тоже прогнозирует рост заявлений на банкротство в ноябре—декабре 2022 года, но сам банк «не планирует инициировать обращения в суд в связи с отменой моратория».

Почему правительство решило не продлевать мораторий на банкротства

На вероятный «шквал» намекает и число сообщений кредиторов о намерении обанкротить своих должников. Со 2 октября и по состоянию на 16:00 6 октября количество таких уведомлений достигло почти 2,5 тыс., большинство подано в отношении юрлиц (2205) и ИП (183). Для сравнения, в 2021 году за весь октябрь было подано 2306 уведомлений по юрлицам.

Банки осторожны в оценках этого явления. Факт публикации уведомления еще не значит, что все они выльются в возбуждение банкротных дел, так как часть долгов может быть урегулирована до суда, говорит юрист банка «Точка» Вадим Месилов. В ПСБ считают это результатом «отложенного запроса на процедуру банкротства», но рассчитывают, что в дальнейшем число сообщений «будет снижаться».

Римма Малинская отмечает, что риску банкротства подвержены все отрасли экономики, кроме поддерживаемых государством (ОПК, IT-сферы и др.).

Господин Ахметов допускает возможность банкротства крупных предприятий и даже целых промышленных групп «с учетом общего накопленного негативного эффекта от коронавируса и санкций 2022 года». Максим Степанчук добавляет, что на положении бизнеса отразятся и такие факторы, как частичная мобилизация, отъезд активного и платежеспособного населения за границу, падение спроса и предложения на разных рынках.

Как компании просили правительство продлить мораторий на банкротство

Главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян ждет в октябре инициирования не менее 8 тыс. банкротств, из них 70% в отношении юрлиц. Независимый эксперт Андрей Бархота называет цифру в 10 тыс., считая, что серьезных негативных последствий можно избежать при реализации мер поддержки экономики в четвертом квартале, включая увеличение госзаказа, создание фискальных стимулов и рабочих мест. В отсутствие господдержки, прогнозирует он, стоит ожидать несколько волн банкротств бизнеса и граждан, затем падения банковского кредитования из-за отсутствия подходящих заемщиков и в дальнейшем операционной убыточности у банков.

По мнению Сергея Лисина, «февральский и сентябрьский факторы могут существенно изменить все прежние бизнес-подходы в России, в том числе и к банкротству». Он не исключает, что бизнес и государство могут «подставить плечо» друг другу и в таком случае число банкротств в 2023 году сократится, «если же нет — волна к 2024 году превратится в цунами».

Анна Занина, Екатерина Волкова, Юлия Пославская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...