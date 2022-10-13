Цифровые песочницы на вырост

Белый дом предлагает существенно изменить закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций (ЭПР, «регуляторные песочницы») — это инструмент, позволяющий бизнесу внедрять новые технологии на практике. Так, предполагается ввести в закон норму, позволяющую требовать от участников экспериментов заранее договариваться о том, кому принадлежат права на результаты использования технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также страховать гражданскую ответственность за причинение ими вреда жизни, здоровью или имуществу граждан и компаний. Эксперты называют изменения чувствительными и говорят о необходимости соблюсти баланс, способствующий безопасному тестированию новых технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проект поправок к федеральному закону об экспериментальных правовых режимах (ЭПР, «цифровые песочницы»). Сам закон об ЭПР позволяет правительству давать компаниям-участницам экспериментов на определенной территории право временно отступать от действующих норм законодательства для внедрения инновационных технологий. Предлагаемые изменения, по замыслу разработчиков, призваны совершенствовать механизмы применения ЭПР и учесть ряд президентских поручений по урегулированию оборота интеллектуальной собственности, создаваемой при участии ИИ.

Одно из таких новшеств — возможность включения в программу ЭПР требования госрегистрации участниками эксперимента результатов интеллектуальной деятельности, полученных с использованием технологий ИИ. Сейчас в законе нет четкого ответа, кому они должны принадлежать — разработчику ПО, владельцу баз данных, которые обрабатываются ИИ, или пользователю технологии ИИ, пояснили в Минэкономики, требование же от участников договориться о регистрации таких прав еще до эксперимента позволит избежать последующих правовых коллизий.

Также Минэкономики предлагает распространить на случаи «использования решений, созданных с применением технологий ИИ», возможность требовать от участников экспериментов страхования гражданской ответственности вреда жизни, здоровью или имуществу физических и юридических лиц. Как пояснили в министерстве, повышенные требования обусловлены новыми рисками, которые несет тестирование технологий ИИ. В пример в министерстве приводят уже идущий эксперимент по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств, где непосредственно находят свое применение технологии ИИ: «Владелец такого транспортного средства в дополнение к договору ОСАГО обязан застраховать и поддерживать застрахованным в течение всего срока действия ЭПР риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, на сумму 10 млн руб.» для каждой роботизированной машины.

В законопроекте также содержится ряд требований, предусматривающих смягчение избыточной жесткости отбора участников ЭПР. Так, в Минэкономики предлагают снять ограничения на возможность специального регулирования правоотношений, возникших в связи с предполагаемым введением в оборот товаров, работ и услуг с ограниченным использованием. Действующие нормы запрещают это, что создает риски для установления некоторых ЭПР, в том числе касающихся реализации рецептурных лекарственных препаратов, отдельных партий сельскохозяйственных растений, племенной продукции (материала).

В частности, в области электронной торговли рецептурными препаратами Минэкономики предлагает довольно оригинальный ход: поскольку сейчас прямой эксперимент по ее организации в рамках ЭПР невозможен, так как «регуляторные песочницы» не допускают работы с высокими рисками для жизни и здоровья граждан, в министерстве хотят провести эксперимент по изучению этих рисков и их минимизации — и уже по его итогам обсуждать запуск такой торговли в рамках ЭПР.

Еще одно из «либеральных» предложений — сохранение в законе требования предоставлять справку об отсутствии судимости только для инициатора ЭПР. Сейчас этот документ требуется от всех топ-менеджеров всех компаний-участников эксперимента. Число таких справок на практике может превышать несколько десятков в зависимости от числа инициаторов эксперимента, что «затягивает процедуру установления ЭПР», сетуют в ведомстве.

«Безусловно, подобные изменения чувствительны, так как регулирование ЭПР должно быть нацелено в первую очередь на расширение направлений разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций. Поэтому необходимо соблюсти здравый баланс, который будет способствовать безопасному тестированию новых технологий для удобства жизни граждан в нашей стране»,— говорит замглавы АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. По его словам, проект учитывает многие из ранее высказанных предпринимательским сообществом предложений и будет обсуждаться на очередном заседании профильной рабочей группы АНО.

Венера Петрова, Олег Сапожков