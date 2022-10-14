Угадай мелодию

Музыкальные стриминги долго были вне поля зрения властей, но ситуация может поменяться, чему способствуют бдительные граждане. Вот недавно автор Telegram-канала Mobile-Review пожаловался депутату Госдумы Антону Горелкину на одну из крупных платформ о том, что она якобы размещает песни украинской панк-группы Malyarevsky об убийстве российских солдат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Депутат, недолго думая, потребовал объяснений от платформы и, судя по сообщению в Telegram-канале, обратился в Роскомнадзор, после чего объявил, что «оскорбительный трек исчез», отметив, впрочем, что «пользователи продолжают находить русофобские песни и подкасты на отечественных стриминговых сервисах». Мы с коллегами послушали репертуар ключевых российских платформ, треки на украинском языке там есть (оценить их содержание мы не смогли) — собственно, это никакими нормативами, даже связанными с военными действиями, не запрещено.

Но с учетом появившихся жалоб встает вопрос, кто и как должен проверять контент и отвечать за легитимность его размещения. По идее, это задача музыкальных цифровых дистрибуторов, которые загружают трек на платформу. И дело не только (и даже не столько) в пропаганде. Композиции, например, проходят проверку на нарушение авторских прав (под другим названием, например, может распространяться популярная песня Мадонны), возрастной ценз (маркируются треки, содержащие мат) и сверяются с федеральным списком экстремистских материалов, который ведет Минюст. Включается композиция в черный список по решению суда после обращения прокуратуры. Сейчас в нем более 5 тыс. пунктов (включая книги, музыку, видео), в числе которых, например, треки рэперов «Грот» и рокеров «Коррозия металла».

Музыкальная площадка может удалить композицию только по решению суда или по требованию самого правообладателя. Но с учетом неожиданного внимания к музыкальным стримингам со стороны властей (например, по новым критериям Минцифры, они могут быть аккредитованы как IT-компании и претендовать на льготы, а их сотрудники — на отсрочку от мобилизации) порядок может поменяться.

Так, Антон Горелкин уже выдвинул идею «расширить действие закона о самоконтроле социальных сетей на музыкальные сервисы и подкаст-платформы». По этому закону соцсети с 1 февраля должны сами мониторить и блокировать противоправную информацию, включая призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и т. д. Это может грозить тем, что сроки публикации песен значительно возрастут (сейчас еженедельно дистрибуторы загружают 60–80 тыс. треков), из-за чего число новинок, которые и так недополучают российские слушатели, снизится.