Групповой заезд в Архыз

АФК «Система», основанная Владимиром Евтушенковым, и «Синара» Дмитрия Пумпянского готовятся совместно выкупить у госкомпании «Кавказ.РФ» права на развитие курорта Архыз в Карачаево-Черкесии. Создание совместного предприятия позволит сторонам минимизировать затраты по сделке, считают эксперты. Еще один претендент на актив — «Красная поляна» семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Будущему инвестору понадобится привлечь на развитие курорта около 60 млрд руб., но не факт, что проект окажется прибыльным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Курорт Архыз Фото: Курорт Архыз

Структуры АФК «Система» и группы «Синара» на паритетных основах зарегистрировали в сентябре ООО «А-инвест», следует из данных ЕГРЮЛ. Это СП может выкупить у госкомпании «Кавказ.РФ» УК «Архыз», управляющую одноименным горнолыжным курортом в Карачаево-Черкесии. С момента открытия курорта в 2015 году структуры «Синары» владеют гостиницей «Романтик» у подножия трассы.

О том, что «Система» и «Синара» являются одними из претендентов на покупку курорта, «Кавказ.РФ» сообщал ранее. В среду, 12 октября, в госкомпании, как и в «Синаре», на запрос “Ъ” не ответили. В АФК «Система» от комментариев отказались.

Всесезонный горнолыжный курорт «Архыз» занимает 20 тыс. га, говорится на официальном сайте. Федеральные власти начали строить его в 2010 году. В «Кавказ.РФ» ранее оценивали общие вложения государства в проект в 23 млрд руб., на которые были созданы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, 2 тыс. мест в гостиницах. По данным госкомпании, в 2020 году курорт достиг операционной рентабельности, в 2021 году его посетили 693 тыс. человек.

О намерении «Кавказ.РФ» продать 100% УК «Архыз» стало известно летом этого года. Согласно документации, первоначально планируется реализовать 25% акций структуры. Покупатель примет на себя инвестиционные обязательства: построить не мене 30 км горнолыжных трасс, расположенных на площади от 115 га, 100 га из которых нужно оборудовать системами искусственного снегообразования. Кроме того, инвесторы должны создать единую зону катания с канатными дорогами в поселениях Романтик, Лунная Поляна и Дукка, увеличить суммарный номерной фонд гостиниц на курорте до 8 тыс. мест. По мере исполнения требований инвестор сможет выкупить оставшиеся 75% УК до 2031–2037 годов. Но структура сделки еще может поменяться. Так, «Синара» в предложении указывает на целесообразность передать инвестору на первом этапе 50% плюс 1 акцию АО УК «Архыз».

Провести конкурс по отбору инвестора планируется в ноябре—декабре. Начальная минимальная цена всего пакета — 17,02 млрд руб., говорится в документации. Создание СП «Системой» и «Синарой» для участия в конкурсе, по мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, позволит компаниям сэкономит на первоначальных инвестициях и снизить риски невозврата средств в случае, если проект пойдет неудачно. Участники СП могут и подписать соглашение, по которому одна сторона в будущем продаст долю другой, заработав как финансовый инвестор, а второй участник останется управляющим, добавляет он.

«Система» и «Синара» — не единственные претенденты на УК «Архыз»: к курорту также сохраняет интерес НАО «Красная поляна», подконтрольная семье экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Представитель компании заявил “Ъ”, что структура планирует участвовать в торгах самостоятельно.

Для дальнейшего наращивания в Архызе только гостиничного фонда до 8 тыс. мест потребуется не менее 60 млрд руб., подсчитал основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян не исключает, что покупка УК «Архыз» интересна инвесторам с избыточной ликвидностью: возможностей вложить средства не так много, а развивая туристическую инфраструктуру, можно рассчитывать на льготные займы и улучшение отношений с властями. Но эксперт предупреждает, что проект может оказаться неприбыльным. Он объясняет это тем, что эксплуатировать горнолыжные курорты достаточно дорого, особенно с учетом зависимости от импортных комплектующих при строительстве курортной инфраструктуры и ограниченности платежеспособного спроса населения.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев