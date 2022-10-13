Групповой заезд в Архыз

АФК «Система», основанная Владимиром Евтушенковым, и «Синара» Дмитрия Пумпянского готовятся совместно выкупить у госкомпании «Кавказ.РФ» права на развитие курорта Архыз в Карачаево-Черкесии. Создание совместного предприятия позволит сторонам минимизировать затраты по сделке, считают эксперты. Еще один претендент на актив — «Красная поляна» семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Будущему инвестору понадобится привлечь на развитие курорта около 60 млрд руб., но не факт, что проект окажется прибыльным.
Фото: Курорт Архыз
Структуры АФК «Система» и группы «Синара» на паритетных основах зарегистрировали в сентябре ООО «А-инвест», следует из данных ЕГРЮЛ. Это СП может выкупить у госкомпании «Кавказ.РФ» УК «Архыз», управляющую одноименным горнолыжным курортом в Карачаево-Черкесии. С момента открытия курорта в 2015 году структуры «Синары» владеют гостиницей «Романтик» у подножия трассы.
О том, что «Система» и «Синара» являются одними из претендентов на покупку курорта, «Кавказ.РФ» сообщал ранее. В среду, 12 октября, в госкомпании, как и в «Синаре», на запрос “Ъ” не ответили. В АФК «Система» от комментариев отказались.
Всесезонный горнолыжный курорт «Архыз» занимает 20 тыс. га, говорится на официальном сайте. Федеральные власти начали строить его в 2010 году. В «Кавказ.РФ» ранее оценивали общие вложения государства в проект в 23 млрд руб., на которые были созданы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, 2 тыс. мест в гостиницах. По данным госкомпании, в 2020 году курорт достиг операционной рентабельности, в 2021 году его посетили 693 тыс. человек.
О намерении «Кавказ.РФ» продать 100% УК «Архыз» стало известно летом этого года. Согласно документации, первоначально планируется реализовать 25% акций структуры. Покупатель примет на себя инвестиционные обязательства: построить не мене 30 км горнолыжных трасс, расположенных на площади от 115 га, 100 га из которых нужно оборудовать системами искусственного снегообразования. Кроме того, инвесторы должны создать единую зону катания с канатными дорогами в поселениях Романтик, Лунная Поляна и Дукка, увеличить суммарный номерной фонд гостиниц на курорте до 8 тыс. мест. По мере исполнения требований инвестор сможет выкупить оставшиеся 75% УК до 2031–2037 годов. Но структура сделки еще может поменяться. Так, «Синара» в предложении указывает на целесообразность передать инвестору на первом этапе 50% плюс 1 акцию АО УК «Архыз».
Провести конкурс по отбору инвестора планируется в ноябре—декабре. Начальная минимальная цена всего пакета — 17,02 млрд руб., говорится в документации. Создание СП «Системой» и «Синарой» для участия в конкурсе, по мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, позволит компаниям сэкономит на первоначальных инвестициях и снизить риски невозврата средств в случае, если проект пойдет неудачно. Участники СП могут и подписать соглашение, по которому одна сторона в будущем продаст долю другой, заработав как финансовый инвестор, а второй участник останется управляющим, добавляет он.
«Система» и «Синара» — не единственные претенденты на УК «Архыз»: к курорту также сохраняет интерес НАО «Красная поляна», подконтрольная семье экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Представитель компании заявил “Ъ”, что структура планирует участвовать в торгах самостоятельно.
Для дальнейшего наращивания в Архызе только гостиничного фонда до 8 тыс. мест потребуется не менее 60 млрд руб., подсчитал основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян не исключает, что покупка УК «Архыз» интересна инвесторам с избыточной ликвидностью: возможностей вложить средства не так много, а развивая туристическую инфраструктуру, можно рассчитывать на льготные займы и улучшение отношений с властями. Но эксперт предупреждает, что проект может оказаться неприбыльным. Он объясняет это тем, что эксплуатировать горнолыжные курорты достаточно дорого, особенно с учетом зависимости от импортных комплектующих при строительстве курортной инфраструктуры и ограниченности платежеспособного спроса населения.