Ждать и мерить

Русфонд больше не собирает средства на покупку систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) для детей с сахарным диабетом 1-го типа (СД 1). Официальный поставщик перестал продавать эти медицинские изделия. Физические лица, взрослые с диабетом и родители больных детей, самостоятельно тоже не могут купить системы НМГ и расходники к ним у производителей и дистрибьюторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Еще несколько лет назад пациентам с СД 1 приходилось прокалывать пальцы по многу раз за день, чтобы измерить уровень сахара и ввести нужную дозу инсулина. Сейчас все стало проще: за сахаром наблюдает специальное устройство — датчик с практически невидимой иголкой не толще человеческого волоса, вживленной под кожу. С помощью сканера он загружает информацию о количестве глюкозы прямо в телефон пациента.

Система НМГ — незаменимая вещь, особенно для детей, для которых проколы пальцев ланцетами — тяжелое событие не только физически, но и психологически. Однако еще год назад, несмотря на то что мониторинг входит в стандарт и клинические рекомендации лечения, за счет госбюджета эти приборы выдавали только в единичных регионах, где администрация по собственной инициативе изыскивала средства на данную статью расходов.

Сейчас в 56 регионах местные власти объявили о том, что дети с СД 1 будут бесплатно обеспечиваться системами НМГ. Казалось бы, победа. Однако пациенты до сих пор не получают обещанные медицинские изделия. А родители, которые раньше на собственные средства или средства благотворителей приобретали системы НМГ, не могут самостоятельно совершить покупку по привычным каналам — через интернет-магазины производителей или их партнерские маркетплейсы. Приборы двух марок, которые сертифицированы в России,— мониторинг глюкозы FreeStyle Libre компании Abbott и сенсоры Enlite компании Medtronic — исчезли из розничной продажи в начале лета.

В интернет-магазине Abbott, где раньше можно было легко приобрести систему мониторинга FreeStyle Libre и расходники к ней, специалист службы поддержки объяснил, что из-за логистических проблем датчики поступают нерегулярно и небольшими партиями. Предложил записаться в лист ожидания. Однако, по словам пациентов, которые оставили заявку в июле, свои приборы они пока так и не получили.

— Сейчас почти все датчики уходят на обеспечение госконтрактов,— предполагает Юлия Панкова, федеральный куратор Всероссийской организации родителей детей-инвалидов по направлению «Здравоохранение».— Среди тех регионов, которые объявили о льготном обеспечении детей с СД 1 системами НМГ, есть и крупные, где зарегистрировано большое количество детей с диабетом, например Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край,— им много нужно. В Московской области торги на госзакупку прошли еще летом, однако до сих пор не все поставки были отгружены. Производители не успевают ввозить нужное количество продукции.

Остается ждать, считает Юлия Панкова, пока ситуация не нормализуется, и при самостоятельной покупке приборов пользоваться проверенными каналами. При этом цены у перекупщиков ожидаемо выросли. Стоимость одного датчика FreeStyle Libre раньше составляла около 4,5–5 тыс. руб., сейчас он может стоить в два раза больше.

— Родители постоянно ищут, где бы им купить системы НМГ,— говорит жительница Уфы Гузель Щанина, руководитель АНО «Диамапы» из Башкортостана.— Турецкие и китайские продавцы лидируют в рейтингах у наших покупателей. Кто-то из родителей покупает на сайтах с частными объявлениями, но, бывает, остаются и без денег, и без приборов.

Как не нарваться на мошенников? По возможности приобретать системы НМГ из рук в руки, чтобы убедиться: продавец предлагает именно то, за что платит покупатель. Внимательно читать отзывы об интернет-магазинах, которые предлагают медицинские изделия. Найти чаты в популярных мессенджерах, где пользователи делятся своим опытом и могут посоветовать проверенного продавца. Ну и надеяться, что рано или поздно наладится привычная логистика поставок.

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rusfond.ru/issues/991

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда