Бывшему судье ограничили свободу

Бабушкинский суд Москвы приговорил федерального судью Пушкинского городского суда в отставке Виктора Петрова к полутора годам ограничения свободы. Заслуженный судья обвинялся в том, что в 2020 году сбил на пешеходном переходе в подмосковном Пушкино 10-летнюю девочку. Кроме того, суд лишил господина Петрова права управлять транспортом на два с половиной года, обязав его выплатить потерпевшей 600 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Экс-судья Петров свою вину не признал.

Дорожно-транспортное происшествие с участием судьи Петрова произошло 25 октября 2020 года. В тот день 10-летняя Вера, которая с ранних лет занимается художественной гимнастикой и уже становилась призером различных соревнований в своей возрастной категории, вместе со своим младшим братом Тимофеем направлялась на занятия в пушкинскую художественную школу. Когда дети вышли на «зебру», на переход на полном ходу выскочила Suzuki Liana, за рулем которой находился судья Пушкинского городского суда Виктор Петров. Машина сбила только девочку: ее ударом сначала подбросило вверх, а затем она оказалась под колесами авто. Скорую помощь и полицию на место ДТП вызвали очевидцы, по их словам, господин Петров некоторое время продолжал сидеть в машине, а после того как вышел из нее, отошел в сторону. Приехавшие медики увезли Веру в больницу, где ее поместили в реанимационное отделение.

Спустя несколько дней мать девочки обратилась в местное подразделение ГИБДД и полицию, чтобы узнать, к какому выводу пришли правоохранители о ДТП. Однако внятного ответа она не получила, после чего обратилась за помощью к адвокатам. Помимо направления во все инстанции жалоб юристы настояли и на проведении судмедэкспертизы полученных девочкой травм. Выводы были готовы только в апреле следующего года: медики установили, что Вера в результате наезда получила «черезкапсульный разрыв печени, закрытые переломы правой ключицы, правой лопатки со смещением костных отломков и множественные ссадины лица, спинки носа, верхних конечностей».

Материалы расследования были переданы из полиции в Пушкинский следственный отдел СКР. В соответствии с законом председатель СКР Александр Бастрыкин в июне 2021 года обратился в Высшую квалификационную коллегию судей за разрешением на привлечение господина Петрова к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). ВККС дала согласие, и глава СКР возбудил уголовное дело в отношении Виктора Петрова, который, пока шло расследование, подал в отставку. Пушкинские следователи в конце мая этого года предъявили фигуранту обвинение. По данным следствия, господин Петров, «управляя Suzuki Liana, двигаясь со стороны села Братовщина Пушкинского городского округа… в светлое время по сухому асфальтированному покрытию, без выбоин и разрытий, по горизонтальной прямой необходимых мер предосторожности и требований ПДД не соблюдал… Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и "зеброй"… проявляя преступную небрежность, не выполнил необходимые действия по безопасному управлению транспортным средством, не проявил должной внимательности, не остановился и не снизил скорость, не уступил дорогу пешеходу, в результате чего совершил наезд».

Однако Пушкинский горсуд, куда были направлены материалы дела, рассматривать его по существу не стал, отправив для определения подсудности в Мособлсуд. Оттуда оно попало в Верховный суд РФ, который решил, что процесс пройдет Бабушкинском суде Москвы. Тот признал отставного судью виновным в совершении ДТП и приговорил к ограничению свободы сроком на полтора года. Экс-судье запрещено покидать в определенное время суток место постоянного проживания, выезжать за пределы муниципального образования, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них. Кроме того, осужденному требуется регулярно отмечаться в правоохранительных органах. Суд также лишил господина Петрова права управлять в течение двух с половиной лет транспортными средствами и обязал его заплатить девочке 600 тыс. руб. за причиненный ей моральный вред. Как ранее говорила мать пострадавшей, судья, который после наезда к ее ребенку даже не подошел, обещал возместить причиненный ущерб, но этого не сделал.

По словам адвоката потерпевшей стороны Эллины Быковой, господин Петров признал, что он сидел за рулем, однако виновным он себя не считает. По версии защиты бывшего судьи, дети «неожиданно выскочили на дорогу», поэтому Виктор Петров не успел затормозить. Адвокат при этом не исключает, что защита господина Петрова обжалует приговор, исходя из того, что в конце октября этого года истекает двухлетний срок давности по данному преступлению.

Юрий Сенаторов