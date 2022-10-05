«Голос» втянули в дискредитацию

В среду у членов движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов) прошла серия обысков по уголовному делу о повторной дискредитации армии. Обвиняемым в нем значится уехавший из России ивановский активист Михаил Гусев, который, по словам правозащитников, не является членом «Голоса» и даже никому из них не знаком. Руководство движения подозревает, что дело может быть лишь предлогом для давления на «гражданских наблюдателей». Мнения экспертов по этому поводу разошлись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ивановский активист Михаил Гусев

Фото: телеграм-канал «Дневник эмигранта» Ивановский активист Михаил Гусев

Фото: телеграм-канал «Дневник эмигранта»

Обыски утром 5 октября прошли в московском офисе «Голоса», у его сопредседателя Григория Мельконьянца и членов совета движения Виталия Ковина, Аркадия Любарева (оба признаны иноагентами) и Ирины Мальцевой, а также дома у покинувшего Россию электорального аналитика Сергея Шпилькина, который сотрудничал с правозащитниками. Кроме них, силовики пришли к муниципальному депутату из Тверской области Николаю Кузьмину («Яблоко»), члену территориального избиркома Пскова от «Яблока» Екатерине Новиковой (по словам господина Мельконьянца, являлась «долгосрочным наблюдателем» «Голоса») и журналисту издания «Псковская губерния» Денису Камалягину (признан иноагентом, покинул Россию).

Обыскать также хотели квартиру координатора «Голоса» в Подмосковье Инны Карезиной (внесена в реестр иноагентов), но, по ее словам, не стали вскрывать дверь.

Днем ранее обыски прошли у координатора «Голоса» в Челябинской области Ирины Гусевой. Вечером еще одного московского активиста «Голоса» Владимира Егорова увезли в отделение, обвинив в неповиновении полиции.

В предъявленных постановлениях об обысках (“Ъ” с ними ознакомился) указано, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК, до пяти лет лишения свободы), возбужденного ивановским УМВД против наблюдателя за выборами и участника антивоенных акций Михаила Гусева. В марте его оштрафовали по аналогичной статье КоАП за одиночный пикет с плакатом, на котором было изображено восемь звездочек. В мае активист уехал из России, после чего сообщил в своем Telegram-канале, что против него собирались возбудить дело об уклонении от армии (ст. 328 УК), но при проверке следствие не выявило признаков преступления. Новое дело возбудили за опубликованные в том же канале посты, которые «содержали негативную оценку ВС РФ» и приписывали им «совершение насильственных действий в отношении граждан Украины». Потребность в обысках силовики объяснили тем, что у активистов «могут находиться» предметы и документы, «имеющие значение для уголовного дела». Позже правозащитники сообщили, что у них изъяли всю технику, электронные носители, банковские карты и загранпаспорта.

Напомним, статья КоАП о дискредитации армии и аналогичная статья УК за повторное нарушение начали действовать 6 марта 2022 года. В августе МВД сообщило, что в России составлено 3,3 тыс. административных протоколов по этой статье, а проект «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов) насчитал как минимум 20 возбужденных уголовных дел. Приговор пока вынесен только по одному из них, а среди фигурантов значится, например, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

После обысков члены «Голоса» выпустили заявление, в котором отметили, что силовики посчитали Михаила Гусева «функционером» движения, хотя он не имеет к нему «никакого отношения».

Кроме того, правозащитники указали, что в одном из постановлений об обысках «Голос» назван «нежелательной в России структурой», хотя такой статус движению никогда не присваивался. «"Голос" расценивает происшедшее как давление на гражданских наблюдателей в преддверии президентской избирательной кампании 2024 года, до старта которой осталось менее 15 месяцев. Такое массовое давление на наших участников происходило в 2011–2012 годах, на фоне массовых протестов против нечестных и несвободных выборов»,— говорится в заявлении. Сам Григорий Мельконьянц не исключил, что силовики «взялись за окончательное уничтожение "Голоса"», и добавил, что «сделать это под шумок спецоперации — самое время».

Отметим, что в тот же день покинувший РФ координатор тверского отделения «Голоса» Артем Важенков (внесен в реестр иноагентов) сообщил, что Следственный комитет угрожает ему уголовным делом о «злостном уклонении от исполнения обязанностей иноагента» (ст. 330.1 УК, до пяти лет лишения свободы). О каких нарушениях идет речь (отсутствие маркировки публикаций, проблемы с отчетностью и т. д.), ему неизвестно.

Политолог Константин Калачев считает нынешние обыски «предупреждением активистам "Голоса", которые еще не уехали». По его мнению, власть рассматривает правозащитников как «агентов влияния, которые ставят задачей дискредитировать российскую выборную систему и делегитимизировать результаты выборов», а «такие наблюдатели власти не нужны».

Политолог Александр Асафов, напротив, не верит в версию о «мстительности и накопившихся претензиях» власти к «Голосу». «Предупреждают перед чем-то, а у нас в ближайшее время никаких событий, связанных с деятельностью или бездействием "Голоса", я не вижу: единый день голосования прошел, а следующий — не скоро. А если претензии есть — они всегда обоснованы материалами дела. Возбуждение дел не привязано к накоплению претензий, оно связано с появлением оснований для их возбуждения»,— уверен эксперт.

Кира Хейфец, Мария Старикова