Смертный полк

На пресс-конференции в Берлине британская группа Depeche Mode объявила о выходе нового альбома «Memento Mori» и большом турне в его поддержку. Рассказывает Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решив «сосредоточиться на том, что придает жизни смысл и цель», группа Дэвида Гана призывает помнить о смерти

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ Решив «сосредоточиться на том, что придает жизни смысл и цель», группа Дэвида Гана призывает помнить о смерти

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ

Еще 15 августа на страницах Depeche Mode в социальных сетях появилось фото основного автора группы Мартина Гора и вокалиста Дэвида Гана в интерьере звукозаписывающей студии с подписью: «Обрести стабильность в том, что мы знаем и любим, и сосредоточиться на том, что придает жизни смысл и цель». Фанаты группы, естественно, слышали о том, что два главных персонажа над чем-то работают в студии, а теперь отпали все сомнения — стоило ждать хороших новостей. В конце сентября группа сообщила, что эти новости появятся 4 октября. Можно было предположить, что в этот день группа торжественно объявит о выходе нового альбома — Depeche Mode любят обставлять подобные сообщения со всем возможным пафосом. На этот раз журналисты со всего мира приехали в Берлин, в театр Berliner Ensemble.

Пресс-конференция началась с демонстрации видеохроники, снятой во время записи нового альбома Depeche Mode в студии Мартина Гора. В кадр попала в основном аналоговая аппаратура, сама студия была лишена каких-либо примет роскоши и выглядела так, как выглядели студии 40 лет назад, когда группа делала свои первые записи. В ролике частично прозвучала и новая песня Depeche Mode, первая за пять лет,— классический лирично-танцевальный трек группы, потенциальный хит.

Публичную беседу с Мартином Гором и Дэвидом Ганом провела американская журналистка и пиарщица Барбара Чарон. Она много шутила о футболе, но главная тема встречи все же была другая. Музыканты сообщили Барбаре Чарон и ее коллегам в зрительном зале, что новый альбом будет называться «Memento Mori». Название придумал господин Гор.

Запись всех треков закончена, и теперь предстоит микширование, ради которого музыканты отправятся в Нью-Йорк. Работа над песнями проходила до и во время пандемии COVID-19, то есть новый альбом все-таки не будет в строгом смысле реквиемом по коллеге Гора и Гана Энди Флетчеру, который ушел из жизни в мае нынешнего года (на пресс-конференции музыканты много вспоминали своего товарища). Название альбома теперь включает в себя и этот смысл, но родилось оно еще до смерти Флетчера. Мартин Гор переводит этот заголовок как «Помни, что ты умрешь», а Дейв Ган предпочитает вариант «Помни, что ты должен умереть».

Большая часть работы над «Memento Mori» проходила дистанционно, музыканты обменивались набросками, напевая их в айфон, и только в июле нынешнего года они после долгого перерыва встретились в студии Гора в Санта-Барбаре. К работе над визуальной стороной альбома и над фотоматериалами к будущему турне был привлечен многолетний соратник Depeche Mode Антон Корбайн. Продюсером же альбома стал Джеймс Форд, который работал и над предыдущим альбомом «Spirit» (2017).

Точная дата выхода «Memento Mori» пока не анонсируется, известно, что музыканты хотят выпустить его весной. Вероятно, это произойдет в преддверии старта турне, которое охватит 41 город. Вопреки обыкновению турне Depeche Mode в поддержку нового альбома начнется не в Европе, а в США. Первый концерт пройдет 23 марта 2023 года в Сакраменто. Заокеанская часть турне займет два месяца, затем группа продолжит его концертом в Амстердаме. Выступления в России, где у Depeche Mode огромное количество поклонников, не планируются, как не планируются и выступления любых других зарубежных стадионных артистов. Среди европейских городов, которые намерены посетить Depeche Mode,— Лондон, Париж, Рим, Берлин, Загреб, Будапешт, Прага, Варшава, Таллин и Хельсинки. Билеты поступят в продажу в пятницу, 7 октября.