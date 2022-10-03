Босния теряет радикальных лидеров

В Боснии и Герцеговине в понедельник объявлены результаты состоявшихся накануне всеобщих выборов. И хотя национально ориентированные партии трех главных народов республики — бошняков-мусульман, сербов и хорватов — сохранили лидирующие позиции, многие их националистически настроенные лидеры потерпели фиаско. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсчет голосов на одном из участков в Сараево

Фото: Armin Durgut / AP Подсчет голосов на одном из участков в Сараево

Фото: Armin Durgut / AP

Внимание к всеобщим выборам в Боснии и Герцеговине (БиГ), которые проводились уже в 14-й раз после прекращения там кровопролитной войны и подписания в 1995 году Дейтонских мирных соглашений, на сей раз было повышенным. В последние годы Босния переживает самый серьезный за минувшие 27 лет политический кризис, поставивший под сомнение само ее существование как единого государства. Обнародованные в понедельник предварительные итоги воскресного голосования показывают, что кардинальных сдвигов в боснийском политическом ландшафте не произошло, однако тенденции перемен обозначились.

Едва ли не главной сенсацией выборов стало поражение лидера ведущей политической силы бошняков-мусульман — Партии демократических действий — Бакира Изетбеговича.

Сын и продолжатель дела «отца независимой Боснии» Алии Изетбеговича не сумел избраться в президиум БиГ, состоящий из трех представителей главных боснийских народов и выполняющий функции коллективного президента. Вместо него бошняков-мусульман в президиуме будет представлять менее известный политик — Денис Бечирович, который был кандидатом от 11 партий. И хотя Партия демократических действий остается ведущей в мусульмано-хорватской федерации — одном из двух (наряду с Республикой Сербской) государственных образований Боснии, сохранение лидерства в ней Бакира Изетбеговича, по мнению многих региональных экспертов, теперь под вопросом.

Боснийских хорватов в президиуме будет, как и прежде, представлять Желько Комшич, за которого проголосовали не только хорваты, но и бошняки-мусульмане.

Умеренный политик сумел в упорной борьбе опередить ставленницу главной партии боснийских хорватов — Хорватского демократического содружества — Борьяну Кришто.

Сербским членом боснийского президиума впервые станет женщина — Желька Цвиянович, которая до сих пор была президентом Республики Сербской. Будучи близкой соратницей националистически настроенного лидера боснийских сербов Милорада Додика, она без особых проблем победила в борьбе за «сербское кресло» в президиуме БиГ.

А вот сам Милорад Додик столкнулся с серьезными проблемами. Он решил оставить пост члена боснийского президиума, который занимал до сих пор, и на нынешних выборах вновь баллотировался в президенты Республики Сербской.

Главным козырем предвыборной кампании господина Додика стал визит в Москву, где 20 сентября в Кремле он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Ключевую цель поездки Милорад Додик обозначил так: «Обеспечить Республике Сербской гарантии энергетической стабильности». Это должно было гарантированно помочь ему вновь стать президентом республики по итогам выборов 2 октября. Тем более что и Владимир Путин уже в самом начале переговоров произнес столь нужные гостю слова: «У вас выборы. Хочу пожелать вам успеха, надеюсь, что так и будет, по итогам голосования позиция патриотических сил, надеюсь, будет укрепляться».

Однако планы Милорада Додика, рассчитывавшего на легкую победу, сорвала Елена Тривич из Партии демократического прогресса. Вплоть до окончания подсчета голосов главные кандидаты в президенты шли вровень, оба провозгласили победу. В итоге ЦИК насчитал больше голосов Милораду Додику, его оппоненты объявили о своем несогласии с этим и потребовали переголосования. То, что многолетнему лидеру боснийских сербов на сей раз не удалось уверенно победить, несмотря на поддержку со стороны Кремля, многие в Боснии уже расценили как серьезное поражение Милорада Додика и начало заката его политической карьеры.

Относительную неудачу Милорада Додика объясняют во многом тем, что на нынешних выборах против него фактически играл президент Сербии Александр Вучич, который постарался дистанцироваться от радикального антизападного политика, находящегося под санкциями США.

В ходе всей предвыборной кампании близкие властям Сербии СМИ обвиняли Милорада Додика в предательстве, в то время как его главный оппонент Елена Тривич постоянно говорила о поддержке курса Белграда. А за три дня до голосования полиция Республики Сербской задержала двух членов руководства Сербской прогрессивной партии Александра Вучича, которые, как утверждают местные СМИ, подозревались в агитации и покупке голосов в интересах Елены Тривич.