Samsung нанимает впрок

Южнокорейская Samsung в России наняла менеджеров по развитию бизнеса, а также продажам в сфере крупной бытовой техники из покинувших российское подразделение Electrolux. Сейчас, отмечают эксперты, технологические компании начали нанимать новых специалистов на случай мобилизации действующих. По данным источников “Ъ”, Samsung пока не намерена покидать российский рынок, хотя и не торопится возобновлять приостановленные официальные поставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

После ухода Electrolux из России и увольнения всех сотрудников российского офиса южнокорейская Samsung наняла в свой локальный офис большую часть менеджеров по продажам и по развитию бизнеса в сфере крупной бытовой техники, рассказал “Ъ” собеседник на рынке электроники. Шведский производитель бытовой техники компания Electrolux объявила о продаже российского подразделения местным топ-менеджерам в начале сентября (см. “Ъ” от 2 сентября).

Samsung, как и ряд зарубежных брендов, решила прекратить поставки своей техники в Россию еще весной (см. “Ъ” от 5 марта). По словам источника “Ъ”, «несмотря на напряженную геополитическую ситуацию, Samsung по-прежнему не оставляет возможности вернуться в Россию, но окончательного решения пока нет». Информацию о найме новых сотрудников из ушедшей Electrolux подтвердил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов: «Хотя Samsung фактически прекратила поставки, компания не останавливала работу офиса». В Samsung отказались от комментариев.

Кроме того, южнокорейская компания продолжает увеличивать число вакансий в России. Так, по данным HeadHunter, если в 2021 году на площадке было размещено 78 вакансий от Samsung Electronics Rus Company, а также 60 вакансий от другого юридического лица корпорации — Samsung Research Russia, то за девять месяцев 2022 года оба юрлица совокупно опубликовали 192 вакансии.

Samsung до начала военных действий России на Украине традиционно занимала лидирующие позиции в ряде сегментов российского рынка электроники, но уже в 2022 году стала терять позиции. По данным Holodilnik.ru, если в январе—августе 2021 года в сегменте телевизоров в штуках Samsung занимала 37% рынка, то за аналогичный период 2022 года — уже 26%. Схожая ситуация наблюдается в сегменте стиральных машин (12,7% против 7,3% год к году) и холодильников (9,4% против 6% год к году). В Holodilnik.ru добавляют, что падение продаж Samsung в августе произошло во всех сегментах, где присутствует бренд.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, Samsung не планирует полностью выходить из России, но даже несмотря на поиск и наем новых сотрудников, компания не решится восстановить поставки электроники до конца военной операции. «При затягивании конфликта на Украине Samsung может релоцировать сотрудников из России в страны СНГ или Корею»,— считает господин Кусков. Также, по его словам, после объявления частичной мобилизации технологические компании, в том числе Samsung, начали расширять штат, чтобы подстраховаться и сохранить необходимую численность сотрудников.

По мнению аналитика «Финтех Лаба» Сергея Вильянова, из-за многолетней конкуренции в сегменте бытовой техники между Electrolux и Samsung сотрудники шведской корпорации хорошо знают модельный ряд Samsung, что сокращает время на переподготовку. «Компании и в лучшие времена "обменивались кадрами", так что вряд ли такой масштабный наем произошел спонтанно»,— считает он. Помимо этого, господин Вильянов сомневается, что потребность Samsung в новых сотрудниках обусловлена мобилизацией: «У компании более глубокий горизонт планирования. Скорее она с оптимизмом смотрит в будущее, рассчитывая на отложенный спрос, который надо будет удовлетворять, и для этого понадобится больше опытных сотрудников».

Тимофей Корнев