Под знаменами лулизма да сильвизма

В воскресенье, 2 октября, в Бразилии пройдет первый тур президентских выборов, которые вылились в противостояние левой и правой идеологий. Их представители — экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва и нынешний глава государства Жаир Болсонару. Соцопросы свидетельствуют о том, что как минимум в первом туре большинство бразильцев выскажутся за Лулу да Силву. Или, точнее, за так называемый лулизм — социально-экономическую политику, ориентированную на поддержку населения, которая проводилась в 2003–2010 годах. Кампания бывшего президента-социалиста построена на воспоминаниях о хороших временах, которые ушли в прошлое с победой правопопулиста Болсонару, но могут еще вернуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Carla Carniel, Reuters Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Carla Carniel, Reuters

По данным аналитического центра Фонд Жетулиу Варгаса, более трети семей в Бразилии страдают от голода. Примерно 33 млн человек не имеют возможности постоянно питаться. Бразильцы бегут из страны из-за тяжелых экономических условий. Например, в Португалии сейчас около 252 тыс. резидентов из Бразилии — на 23% больше, чем в прошлом году. Именно этому электорату — особенно тем, кто застал президентство Лулы да Силвы,— платформа кандидата-социалиста кажется наиболее привлекательной.

В отличие от своего оппонента Жаир Болсонару построил кампанию на основе двух линий — оборонительной и наступательной. К первой относятся все достижения политика во время президентского срока (то есть с 2019 года) — сокращение бюджетных расходов, пенсионная реформа, расширение возможностей для приобретения оружия. Уровень безработицы в Бразилии сейчас на самом низком уровне с 2015 года, а инфляция упала ниже 10%. Жаир Болсонару увеличил социальную поддержку бразильцев, примерно 20 млн семей получают от государства ежемесячную материальную помощь.

Жаир Болсонару позиционирует себя как глобального консервативного лидера. Политик, в частности, противостоит концепции, которая ставит под сомнение традиционные гендерные представления. Его правые взгляды популярны среди фермеров, владельцев оружия, христиан-евангелистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Adriano Machado, Reuters Президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Adriano Machado, Reuters

Что же касается второй линии кампании — атакующей, то Жаир Болсонару сосредоточил все свои медийные ресурсы на критике избирательной системы и Верховного суда Бразилии. А своего главного оппонента он называет преступником и вором, напоминая, что Лула да Силва сидел в тюрьме за коррупцию. Кроме того, в своих обращениях к сторонникам и сомневающимся избирателям бразильский консерватор утверждал: экс-президент в случае победы на выборах поставит страну на путь Венесуэлы, давно находящейся в глубочайшем экономическом кризисе.

В целом Жаир Болсонару применяет политтехнологии, которые принесли успех экс-президенту США Дональду Трампу, намеренно использовавшему негативно настроенные к нему СМИ для громких заявлений. При этом бразильский политик пошел еще дальше: его слова, действия, обещания и в целом предвыборная кампания направлены на максимальное вовлечение аудитории. Штаб кандидата грамотно выстраивает агитацию, чтобы она становилась вирусной в социальных сетях и особенно на YouTube. Чем он радикальнее — тем больше людей увидят его высказывания. А чем больше увидят — тем больше, возможно, поддержат на избирательных участках.

На этом фоне либеральные СМИ начали активно продвигать теорию с военным переворотом, который консерватор якобы готовится организовать в случае поражения на выборах. Действующий президент при этом активно нагнетал обстановку, подпитывая слухи о перевороте. В частности, ранее он заявил о наличии трех альтернатив: «быть арестованным, убитым или победить на выборах». Позже он смягчил свою риторику и сказал, что примет результаты даже в случае своего поражения — при соблюдении условия, что все электоральные процедуры пройдут в рамках закона.

Напомним, что предыдущий переворот случился в Бразилии в 1964 году и привел к военной диктатуре, продолжавшейся 21 год. У того переворота были свои сторонники — средний класс, бизнес, пресса, США. Сегодня у Жаира Болсонару не хватает институциональной поддержки. Политический истеблишмент, как следует из материала газеты The New York Times, журналисты которой поговорили с 35 высокопоставленными чиновниками Бразилии, идею переворота не поддерживает.

Разница в голосах между двумя фаворитами постоянно меняется, но в среднем составляет 10–12% в первом раунде в пользу социалиста да Силвы. Правда, второй тур, который должен будет состояться 30 октября, может превратиться в настоящий бразильский сериал с крутыми сюжетными поворотами и неожиданной концовкой.

Павел Дубравский