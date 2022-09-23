Определились на 20%

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в контролируемых российскими военными частях Херсонской и Запорожской областей Украины утром в пятницу стартовал пятидневный референдум по вопросу о вхождении в состав России. Одновременно голосование началось и в 84 регионах России. Явка избирателей к концу первого дня составила в среднем 20%, а в ДНР проголосовали почти четверть избирателей. Многие из тех, кто пришел на участки в России, не хотели общаться с журналистами, но те, что соглашались, не скрывали позитивных эмоций от долгожданного события.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Выездной» формат референдума (на фото — голосование в одном из жилых домов Донецка), по уверению его организаторов, не помешал высокой активности избирателей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «Выездной» формат референдума (на фото — голосование в одном из жилых домов Донецка), по уверению его организаторов, не помешал высокой активности избирателей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным избиркомов четырех территорий, по итогам первого дня голосования средняя явка избирателей составила около 20%. В Херсонской области к вечеру пятницы проголосовали 15,31%, в Запорожской области — 20,52% (с учетом голосования за пределами региона), в ЛНР — 21,97%, в ДНР — 23,64%.

В 8:00 по местному времени началось голосование и в 84 регионах России, сообщил Центризбирком РФ в своем Telegram-канале. Комиссия также опубликовала телефоны региональных колл-центров, по которым можно узнать адреса ближайших избирательных участков. А число операторов единого колл-центра, как отметил ЦИК, уже в середине дня пятницы пришлось увеличить в четыре раза. «В первые дни работы нагрузка на колл-центр зарубежных избирательных комиссий по референдуму была столь высока, что операторы не справлялись с потоком звонков и время ожидания соединения со специалистом достигало нескольких минут. К разговору о том, что участников референдума якобы пытаются загнать на участки для голосования…» — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИКа. Например, в приграничной с Украиной Белгородской области в первые часы голосования на участках образовались очереди, а в облизбиркоме к середине пятницы называли поток голосующих «нескончаемым».

Во многих регионах РФ решили 23–26 сентября проводить только выездное голосование, а избирательные участки открыть в последний день голосования — 27 сентября.

Но в Пермском крае в пятницу утром стало известно, что участки будут работать все пять дней. Как пояснил источник, знакомый с ходом референдума, время работы было изменено «по запросу со стороны голосующих».

Некоторые регионы сразу объявили, что участки будут работать все пять дней, и Москва — один из них. В столице открылось более 15 участков. Корреспондент “Ъ” посетил один из них, расположившийся в посольстве ДНР в Грохольском переулке, где могут отдать свой голос жители всех четырех территорий. Желающих проголосовать в первый же день было много, но далеко не все соглашались общаться с журналистами. А те, кто рискнул, предпочитали называть лишь свои имена, хотя среди них не оказалось никого, кто высказался бы против вхождения в РФ.

Женщина лет сорока по имени Ольга перебралась в Москву из Запорожской области 16 лет назад и построила здесь семью, но паспорт на российский так и не сменила. «Я люблю Россию. Я за (вхождение Запорожья в ее состав.— “Ъ”), потому что той самой Украины уже давно нет. Там живет моя мама, там мизерные пенсии»,— поделилась она. Другая женщина по имени Алена переехала в Москву из Запорожской области в 2014 году, а на референдум пришла с супругом: «Настроение у нас праздничное, аж до мурашек. Так всем и передайте!» «Мы очень долго этого ждали, правда. Нельзя сидеть дома в такой день, надо идти голосовать»,— поделилась своими эмоциями жительница Донецка Ольга, переехавшая в столицу России год назад. Наконец, тридцатилетнего Дмитрия из Авдеевки Донецкой области новость о референдуме застала во время короткого визита в Москву на день рождения мамы. И он сам, и его знакомые в Донецке, по его словам, очень рады решению о вхождении в состав России. «Есть, конечно, и раздражение от восьми лет постоянных обстрелов, и что это решение принято, когда всем уже стало совсем невмоготу. Но все равно мы очень рады»,— признается Дмитрий.

Получить аккредитацию для работы непосредственно на участках в Москве корреспондентам “Ъ” не удалось. Неохотно шли на контакт и члены избиркомов в других регионах. Например, в Чувашии организаторы голосования не захотели раскрывать “Ъ” своих имен, а директор центра «Вега» (в его здании разместились избирательные участки) Сергей Галкин заявил, что не уполномочен говорить что-либо по ходу голосования. Не пожелали комментировать ход референдума в избиркомах Пермского края и Ростовской области. При этом на протяжении пятницы в Telegram-каналах ЦИКа и региональных комиссий регулярно публиковались небольшие видеоролики и фотографии с избирательных участков референдума или с поквартирного обхода избирателей.

По официальным данным, за ходом референдума на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей следят наблюдатели, в том числе международные.

В ДНР их около 1 тыс., включая, по информации Общественной палаты ДНР, 129 иностранцев — из России, Венесуэлы, Италии, Румынии, Того и ЮАР. В ЛНР работают около 50 международных наблюдателей, в том числе из Нидерландов и Германии. В Запорожской области присутствуют представители «разных стран Европы, Африки и Южной Америки», сообщила глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. А в Херсонской области, по данным местного избиркома, мониторят ход референдума наблюдатели от США и Франции.

Есть среди наблюдателей и представители российских парламентских партий. Так, от фракции ЛДПР на референдум поехали сразу четыре депутата, а от «Справедливой России — За правду» наблюдение ведут активисты штаба сопредседателя партии Захара Прилепина. Активист штаба в Херсонской области Евгений Николаев сообщил “Ъ”, что особого ажиотажа он не видел: «Да, люди приходят, голосуют, но очередей нет. Максимальная очередь, которую я наблюдал, была из 12 человек». При этом все прошло спокойно, добавил активист: «Особой стрельбы нет, только шум ПВО вдали». Находящийся в ДНР глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высоко оценил организацию голосования. «Я видел своими глазами, как проходит этот процесс: процедура легитимная и открытая, прозрачные урны, ничего невозможно подменить»,— констатировал депутат на брифинге для журналистов.

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова, корсеть “Ъ”