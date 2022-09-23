Суперкубок не для чемпионов

В пятницу в Москве, во второй день Суперкубка Единой лиги ВТБ, в игру вступил действующий чемпион лиги. «Зенит» в группе A встречался с «Локомотивом-Кубанью». Их противостояние в некотором роде было битвой двух систем. С одной стороны — ставка «Зенита» на дорогие и проверенные кадры, с другой — попытка краснодарцев обойтись в основном собственными силами. Успешным оказался второй подход: «Локомотив-Кубань» победил — 74:73. В другом матче дня ЦСКА встречался с белградской «Мегой». Армейцы победили со счетом 101:76 и обеспечили себе первое место в группе B, а с ним и путевку в финал.

Суперкубок Единой лиги ВТБ, учитывая, что его финал и старт регулярного чемпионата разделяет всего неделя, является для тренерских штабов команд идеальной площадкой для проверки результатов летней работы. Составы команд все еще могут измениться, за оставшиеся до старта первенства дни кто-то из игроков еще может поднабрать форму, но в целом можно понять, что из себя представляют лидеры лиги. И тут одним из наиболее интригующих в расписании турнира было противостояние «Зенита» и «Локомотива-Кубани».

Обе команды относятся к четверке грандов лиги, но между ними все же огромный разрыв. «Зенит» — действующий чемпион, единственный, пожалуй, баскетбольный клуб России, который не дал даже намека на то, что его бюджет после отстранения отечественных команд от еврокубков может хоть как-то пострадать. Отметим, что в прошлом сезоне расходы «Зенита» превысили 2,4 млрд руб. и, скорее всего, не станут заметно меньше в новом чемпионате.

«Локомотив-Кубань» в плане расходов был скромнее почти вдвое, и вряд ли это соотношение изменилось сейчас. И тут достаточно посмотреть, сколько легионеров команды заявили на свой дебютный матч в группе A Суперкубка. За «Зенит» сыграли пять иностранцев (будет и больше — не все еще добрались до расположения команды). Четверо из них вышли в стартовой пятерке. У краснодарцев, давно делающих ставку на собственных воспитанников, легионеров было всего два.

Такой дисбаланс в привлечении иностранной рабочей силы обычно довольно быстро сказывается на результате матча. Но в данном случае «Зенит» решающего преимущества не получил. Да, поначалу дальние попадания Калеба Хоумсли и подборы Ричарда Соломона какой-то эффект давали. Но краснодарцы, игравшие по факту усеченной ротацией, дотерпели до большого перерыва, не позволив сопернику убежать в отрыв. А затем Александр Щербенев, Андрей Мартюк, Дмитрий Узинский и примкнувший к ним Джейлен Барфорд принялись выдавать эпизоды, на которые звездный состав «Зенита» отвечал не слишком убедительно (российская тройка краснодарцев за матч на всех набрала 45 очков).

Это привело к тому, что уже петербуржцы оказались в роли догоняющих. C ней они не справились.

Хотя шанс спасти игру у «Зенита» был: за 28 секунд до сирены Хоумсли вывел «Зенит» вперед. Но тут же последовал бросок со средней дистанции в исполнении Барфорда, который и установил окончательный счет — 74:73 в пользу железнодорожников. Напомним, что в четверг в первом матче в группе A «Локомотив-Кубань» уступил «Партизану». Итоговое положение в тройке будет зависеть от намеченного на субботу противостояния «Зенита» и «Партизана».

В группе B ситуация проще. ЦCКА в четверг обыграл УНИКС, а в пятницу был сильнее белградской «Меги». Уже к середине первой десятиминутки отрыв армейцев достиг 10 очков, и после этого ЦСКА с серьезными проблемами не сталкивался. ЦСКА победил — 101:76 — и гарантировал себе первое место в группе, а значит, и место в финале, который состоится 25 сентября.

Александр Петров