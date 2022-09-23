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Хозяйка Магнитной горы

Как детям вернуться к нормальной жизни после рака

Русфонд продолжает серию статей о региональных фондах — наших партнерах. Сегодня — магнитогорский «Отзовись». Этот фонд ухитряется реабилитировать детей после тяжелых заболеваний при почти полном отсутствии собственных ресурсов — денег, штата, помещений. Мы побывали в Магнитогорске, чтобы понять, как это возможно.

Жители Магнитогорска, города с не самой благополучной экологией, ездят отдыхать и оздоравливаться в соседнюю Башкирию. Здесь, в лагере «Уральские зори», и проходил 10–11 сентября организованный фондом «Отзовись» форум под названием «Без оглядки» для детей, победивших тяжелые заболевания.

Социальная реабилитация, в отличие от медицинской,— это не какой-то строго выверенный набор процедур. Ее цель — показать ребенку, его родителям, братьям и сестрам, что после долгой болезни жизнь по-прежнему может быть хороша, и помочь ребенку завести друзей, заняться интересными делами.

Елена Островская, директор фонда, сама через это прошла. В десять месяцев ее сын заболел лейкозом. Сейчас он уже большой, все кончилось хорошо. Но именно годы после больницы, когда ребенок выздоровел, врачи перестали им интересоваться и Елена оказалась без поддержки, один на один с перенесенными страданиями, стали самыми тяжелыми. Фонд был создан в 2012 году, Елена пришла туда в 2014-м и решила заняться реабилитацией — чтобы дать семьям после болезни то, чего в свое время недополучила сама.

Почти сразу же, в 2014-м, она провела первый летний лагерь для детей, перенесших рак. Труднее всего было уговорить родителей, говорит Елена: они боялись отпускать детей одних. В первый год поехало всего 14 человек, во второй — уже 25, потом к летним лагерям добавились зимние, а в промежутках между ними — игры, мастер-классы, походы в цирк в Магнитогорске.

Постепенно вокруг «Отзовись» сформировалось целое сообщество родителей и детей: среди приехавших в «Уральские зори» многие давно друг друга знают. Бывшие подопечные фонда становятся помощниками Островской, родители тоже участвуют в организации, а вдобавок фонд привлекает множество волонтеров.

На спортивных состязаниях в «Уральских зорях» распорядительницами были «серебряные» волонтеры — организация пенсионеров, которая давно помогает «Отзовись» на мероприятиях. Футболом в «Уральских зорях» заправляли двое 17–18-летних ребят, которым фонд в свое время много помогал. Выступления, компьютерные занятия, мастер-классы, психологические тренинги — все это Островской удалось организовать бесплатно благодаря друзьям фонда.

Работу «Отзовись» почти невозможно оценивать по обычным для фондов критериям: объем собранных и потраченных средств, доля расходов на собственные нужды. На форум, например, фонд не потратил ни копейки. Его финансировал напрямую Магнитогорский металлургический комбинат, которому принадлежит лагерь, а также созданный им фонд «Металлург» и другие доноры. «Отзовись» выступил просто организатором и вдохновителем. Похожим образом устроена и помощь детям с диабетом, которой фонд с недавнего времени занимается: Островская договаривается с донорами, которые часто напрямую покупают детям необходимое оборудование.

А с расходами на собственные нужды еще проще — их нет. Зарплату Елена Островская и другие сотрудники фонда не получают, своего помещения у «Отзовись» фактически нет. Оказывается, так тоже можно работать.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/986

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда

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