Копилка туристических долгов

Решение властей о проведении частичной мобилизации буквально посеяло панику в туристическом сообществе. Ее масштаб хорошо показывают более 500 комментариев под последним постом в Telegram-канале главы Ростуризма Зарины Догузовой. Ключевая проблема, как для бизнеса, так и для путешественников,— что делать с уже купленными до 21 сентября турами? «В сложившей обстановке все туры с мужчинами под угрозой, часть страховщиков заявила, что мобилизация не страховой случай, как быть?» — задается резонным вопросом один из комментаторов. Опрошенные “Ъ” участники туррынка пояснили, что ждут рекомендаций от регулятора. Но Зарина Догузова и сама только «запросила разъяснения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Решение еще не принято, но уже можно предположить, что оно окажется не в пользу турбизнеса: «Аэрофлот», например, уже признал отказ мобилизованных пассажиров от перевозки вынужденным и пообещал вернуть средства не только им, но и и попутчикам-родственникам. Схожую позицию, по данным «Известий», заняла и S7 Airlines.

Туроператоры неофициально признают: то же, по-хорошему следует сделать и им. Но у далеко не крупных частных компаний нет ресурсов государственного авиаперевозчика и одна мысль взять на себя эти риски и подступиться к оценкам потерь вызывает у них ужас. Его природу легко понять, вспомнив о сохраняющихся долгах еще за «пандемийные» (проданные до марта 2020 года) и «военные» (проданные до 24 февраля) туры — в общей сложности речь идет примерно о 23,5 млрд руб.

Не стоит сомневаться, что появление в этой копилке проблемных долгов «мобилизованных» туров заметно увеличит сумму. Сейчас речь как минимум пойдет не только о кратно подорожавших в этом году из-за дефицита перевозки пакетах за рубеж, но и о путешествиях по России. Активность последних была заботливо поддержана завершившейся буквально 10 сентября акцией «туристического кэшбэка»: им, по подсчетам Ростуризма, воспользовались 600 тыс. человек, забронировавших туры и размещение в отелях на 14,3 млрд руб.

Главная интрига теперь в том, существует ли в принципе адекватный ответ на вопрос: кто, когда и в каком объеме должен возвращать туристам деньги? Формально правительство может переложить всю ответственность на бизнес.

Но в контексте тянущихся с 2020 года «пандемийных» долгов вряд ли стоит ждать, что он эти обязательства исполнит. Разве что за счет рекордных продаж туров на новогодние праздники в Таиланд, Египет или на сочинские курорты. Только их на фоне отсутствия у потребителей понимания, кто в принципе попадает под критерии частичной мобилизации и чего вообще ждать дальше, не предвидится.