В ПФР нашли теневого плательщика

Как стало известно “Ъ”, заочно арестован бенефициар компании Redsys Сергей Гордеев. Он стал новым фигурантом расследования уголовного дела о коррупции в Пенсионном фонде России (ПФР). По версии следствия, вместе с банкиром Алексеем Ананьевым господин Гордеев заплатил представителям фонда более 250 млн руб., обеспечив компаниям Redsys и «Техносерв» контракты на общую сумму 10 млрд руб.

Басманный райсуд удовлетворил ходатайство главного следственного управления СКР о заочном аресте Сергея Гордеева. Он также заочно обвиняется ГСУ в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере) УК.

По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении бенефициара Redsys было выделено 24 февраля 2022 года из большого и уже законченного расследования, которое комитет проводил около трех лет.

15 марта бизнесмена объявили в федеральный розыск, а 29 июня — уже в международный. Санкция Басманного райсуда потребовалась, чтобы попытаться подключить к поискам господина Гордеева Интерпол.

Адвокаты бизнесмена, выступая в суде, просили ходатайство ГСУ СКР отклонить, считая его незаконным и необоснованным. При этом они отмечали, что доказательств причастности их клиента к инкриминируемому преступлению суду не представлено. Также защита настаивала, что у нее нет сведений о надлежащем извещении доверителя о проводимых в отношении него следственных действиях, включая и вызов на судебное заседание.

Райсуд поддержал аргументы следствия, арестовав бизнесмена на два месяца (постановление имеется в распоряжении “Ъ”). Мера пресечения будет избрана господину Гордееву автоматически в случае его экстрадиции из-за границы или задержания на территории России.

По версии следствия, организаторами коррупционной схемы являются бывший владелец компании «Техносерв» и совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев, а также лица из числа «высшего руководства» ПФР. В 2015 году они решили заработать на закупках фонда «в сфере информационно-телекоммуникационных технологий». За ежемесячное вознаграждение сотрудники ПФР, полагает следствие, передавали представителям компаний Redsys и «Техносерв» информацию о предстоящих закупках компьютерной техники, согласовывали с ними техзадание конкурсов, стоимость контрактов, а также оказывали другие услуги, необходимые для выигрыша тендеров.

В качестве исполнителей, считает следствие, в схеме участвовали бывшие руководитель департамента по осуществлению закупок ПФР Александр Руднев, начальник департамента информационных технологий Дмитрий Кузнецов, начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Рубен Эфианджян, начальник департамента по обеспечению информационной безопасности Евгений Никитин и руководитель межрегионального информационного центра фонда Константин Янкин.

Коррупционная схема приобрела окончательный вид после того, как в 2016 году Алексей Ананьев добился назначения своего доверенного лица Алексея Иванова сначала на пост советника председателя правления ПФР, а затем и заместителя председателя фонда. Кроме того, в ней появился еще один исполнитель — глава департамента организации госуслуг Евгений Турчак, который взял на себя роль координатора.

Все участники схемы ежемесячно получали фиксированные выплаты, сумма которых не была привязана к заключенным контрактам. Взятки выплачивались не позднее 15-го числа, а их суммы колебались от 200 тыс. до 1,5 млн руб. Схема работала до 2019 года, а общая сумма взяток составила, по расчетам следствия, 250,7 млн руб. Взамен компании господина Ананьева поставили ПФР различную технику на сумму около 10 млрд руб.

Сейчас фигуранты этого дела (Алексей Ананьев объявлен в розыск) знакомятся с его материалами. При этом лишь один из них — Константин Янкин — частично признал вину. Он объяснил следователям, что все получаемые деньги затем выплачивал своим сотрудникам в качестве надбавки к их зарплате.

Владислав Трифонов