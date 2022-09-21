0,06 процента составила в августе сезонно скорректированная дефляция, сообщил Банк России. За месяц темпы снижения уровня потребительских цен замедлились на 0,18 процентного пункта. Ценовая коррекция после инфляционного скачка в марте—апреле заканчивается. На фоне обнуления эффекта переноса крепкого рубля в динамику внутренних цен замедлилось и удешевление овощей и фруктов, а также непродовольственных товаров длительного использования. При этом дефляция в рыночной части услуг (без ЖКХ с учетом сезонности она составила 0,05%) в августе проявилась в этом году впервые, что может быть связано с попыткой стимулировать затухающий спрос.