Работа с выездом

Почти две трети российских работодателей готовы приглашать сотрудников из других регионов для того, чтобы избавиться от дефицита кадров, следует из данных исследования, проведенного экспертами холдинга TalentTech и платформы «Авито Работа». Наиболее высок спрос на иногородних IT-специалистов, руководителей, рекламщиков и «продажников». Переезжающие в другой регион, согласно результатам опроса компаний, чаще всего могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья, на выплату подъемных и возмещение расходов на питание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три четверти спроса на иногородних сотрудников обеспечены нехваткой нужного персонала в родном городе — в первую очередь это айтишники, «продажники» и рекламщики

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Три четверти спроса на иногородних сотрудников обеспечены нехваткой нужного персонала в родном городе — в первую очередь это айтишники, «продажники» и рекламщики

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Из-за нехватки кадров большинство (63%) российских компаний вынуждены искать сотрудников в других регионах России, следует из исследования TalentTech и «Авито Работа» «Релокация сотрудников 2022: что думает бизнес». В опросе приняли участие почти 300 работодателей из разных отраслей бизнеса и регионов РФ.

Как следует из ответов респондентов, чаще всего сотрудников в другом городе или регионе нанимает средний (78%) и крупный бизнес (73%). Малый бизнес это делает в половине случаев.

Основной причиной такого поиска сотрудников является нехватка необходимых кадров в своем городе (76%). В большей степени на недостаток сотрудников жалуется крупный бизнес (82%), но для среднего (70%) и малого (65%) этот фактор тоже весьма значим. Почти треть (32%) компаний отметили, что поиск кадров в других регионах вызван расширением штата. Среди других причин для их найма работодатели назвали высокий уровень профессиональных компетенций (20%) и мотивации иногородних специалистов (18%).

Чаще всего работодатели готовы искать таким образом работников IT-сферы (52% опрошенных).

Особенно высокий спрос на них зафиксирован в Северо-Кавказском (83%) и Южном округах (64%). На втором месте после «айтишников» — руководители всех уровней (41% респондентов). Повышенный спрос на сотрудников топ-менеджмента — на Дальнем Востоке (75%). Специалисты по маркетингу, рекламе, продажам (25%) — на третьем месте по востребованности. Реже компании готовы привлекать занятых физическим трудом (16%) и специалистов сферы HR (15%).

Самая распространенная мера поддержки сотрудников из других регионов — предоставление жилья или компенсация платы за его аренду (53%), а также возмещение транспортных расходов (44%). Еще четверть (25%) работодателей сообщили, что выплачивают подъемные недавно трудоустроившимся, столько же проводят специальные тренинги для более эффективной адаптации. 10% компенсируют расходы на питание, по 6% — помогают получить государственные льготы и способствуют предоставлению детям новых сотрудников мест в школах и детских садах.

Как отмечает партнер кадрового агентства Cornerstone Ольга Ворошилова, популярность поиска сотрудников в других регионах объясняется еще и тем, что сейчас для рекрутеров нет большой разницы, как именно организован процесс подбора — благодаря современным способам связи.

«У компании нет проблем с тем, чтобы нанять человека из одного региона в другой. Исключение составляют москвичи»,— отмечает она. В то же время, по оценке менеджера направления IT & Telecom рекрутинговой компании Get experts Анны Пантелеевой, релокация сейчас может быть менее популярна из-за распространенности удаленной работы. «Такой формат выгоден всем — кандидаты могут остаться в привычных локациях, зарабатывая больше, а работодатели, особенно со штаб-квартирами в городах-миллионниках, экономят на фонде оплаты труда и офисных мощностях»,— говорит она.

Отметим, что, даже если релокация сотрудников и не станет нарастающим трендом, показатели внутренней трудовой миграции в РФ будут увеличиваться после заметного спада. По оценкам Росстата, в «пандемийном» 2020 году размер внутренней миграции не превышал 3,5 млн человек, в то время как все предшествующие годы этот показатель обычно составлял не менее 4 млн человек.

Анастасия Мануйлова