Цена вопроса

Фондовый рынок России, бурно развивавшийся последние пять лет, мог стать образцом реформы, где основными элементами были широкий круг финансовых инструментов, в первую очередь иностранных, как первый шаг на рынок и способ диверсификации портфелей, а также налоговые стимулы, которые на фоне падения ставок по вкладам позволили банкам заняться трансформацией вкладчиков в инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В той части, которая относится к компетенции НАУФОР, государство выдержало разумную политику, результатом которой стало резкое увеличение количества розничных инвесторов, ставших к концу 2021 года основными на рынке, и активизация процесса IPO, в отсутствии которого отечественный рынок до того обвиняли. При этом объемный рынок с широким набором финансовых инструментов и конкуренцией между посредниками сам по себе является защитой инвесторов, не меньшей, чем все правоприменительные усилия Банка России и СРО.

Российский рынок продемонстрировал способность быть источником дохода, трансформации сбережений в инвестиции, оценки и распределения риска, финансирования экономики. Уже нет сомнений в его важности, способности быть более эффективным, чем иные способы финансирования, а также создавать им конкуренцию в интересах реального сектора. Да, события начала года заставляют переосмыслить инструментарий развития рынка, однако он мало отличается от уже использованного. Прежними остаются и задачи — обеспечение объемов рынка, позволяющих финансировать экономическую трансформацию.

Первое — разнообразие финансовых инструментов. К сожалению, в отличие от долгового рынка, где соображения рефинансирования заставляют компании, занимавшие за рубежом, занимать в России, рынок отечественных акций остается недостаточно разнообразным и привлекательным. Именно поэтому НАУФОР против ограничений в доступе неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам и настаивает, что выход из них должен быть постепенным, несмотря на риск блокировки. Даже в случае оживления IPO я не стал бы надеяться на него как на единственный способ поддержания разнообразия инструментария.

Второе — с уходом иностранных инвесторов нам следует сохранить отечественных розничных, то есть дать им убедительные налоговые стимулы. И здесь не должно быть заблуждений — розничные инвесторы не готовы к долгосрочным инвестициям и не воспримут льготы с большим, чем прежде, налоговым горизонтом. Следует активизировать и роль НПФ, которые, по существу, отсутствуют на рынке акций. Это означает целую реформу, включающую налоговое стимулирование, отказ от требований безубыточности и запуск конкуренции. Только в этом случае НПФ, хотя и примут дополнительные риски, смогут рассчитывать на большую доходность.

Третье — участие иностранных инвесторов не должно быть исключено. Любой финансовый рынок рассчитывает на глобальные инвестиции, и они всегда больше, чем внутренние. Если мы хотим сохранить конкурентоспособность экономики, предстоит восстановить готовность зарубежных инвесторов вкладывать на российском финансовом рынке.

Четвертое — это сохранение уровня корпоративного управления, которое сегодня, с уходом иностранных инвесторов, падением конкуренции с иностранными финансовыми инструментами, отражающими его высокие стандарты, а также стремлением ограничить доступ к информации, проходит испытание на прочность.

Алексей Тимофеев, президент НАУФОР