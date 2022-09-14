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Коммерсантъ FM
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Фигуристки начнут без лидера

Турниры

Лучшая фигуристка мира Анна Щербакова рискует пропустить значительную часть очередного сезона. Во вторник стало известно, что спортсменка, в августе перенесшая в Германии операцию на колене, не успеет восстановиться к контрольным прокатам отечественной сборной. Они пройдут в конце сентября на московской арене «Мегаспорт».

Это значит, что Щербакова, скорее всего, не выступит и на идущих вслед за ними и расположенных в календаре крайне плотно соревнованиях. В нынешнем сезоне Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил отечественных спортсменов от международных турниров, поэтому Федерация фигурного катания России организовала для них собственную серию турниров — Гран-при России. Она, как и международная серия Гран-при, включает шесть этапов с финалом. Их в период с октября по ноябрь примут несколько российских городов — Москва, Пермь, Казань, Самара и Сочи.

Исчезновение Анны Щербаковой из списка участников — потеря чрезвычайно весомая, потому что за последние два сезона она превратилась в абсолютного лидера женской сборной. 18-летняя фигуристка трижды подряд, несмотря на запредельный уровень конкуренции, выигрывала национальное первенство. Весной 2021 года Щербакова добавила к своей коллекции победу на чемпионате мира в Стокгольме, а в феврале 2022 года — золото пекинской Олимпиады. На ней она сумела опередить не только всех иностранных соперниц, но и двух знаменитых соотечественниц — Александру Трусову и Камилу Валиеву.

Похоже, что Щербакова — далеко не единственная российская фигуристка, которая пропустит по крайней мере начальный отрезок нынешнего сезона. Ранее стало известно, что в самом конце августа операцию на бедре перенесла чемпионка Европы 2019 года Алена Косторная, а уже в сентябре травму руки заработала одна из звезд группы тренера Этери Тутберидзе Майя Хромых. Обе они, похоже, на контрольных прокатах не появятся.

Екатерина Ремизова

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