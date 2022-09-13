«Динамо» удался эксперимент

На старте второго тура группового этапа футбольного Кубка России для команд премьер-лиги состоялись два матча. «Пари Нижний Новгород», сыграв с «Химками» 1:1 в основное время, взял верх по пенальти — 5:3, «Динамо» победило «Ахмат» — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выйдя на матч с «Ахматом» в совершенно непохожем на основной составе, «Динамо» (на переднем плане — Ярослав Гладышев) все равно

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Выйдя на матч с «Ахматом» в совершенно непохожем на основной составе, «Динамо» (на переднем плане — Ярослав Гладышев) все равно

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

К противостоянию в Кубке России «Нижний Новгород» и «Химки» подошли в принципиально разном состоянии. Если у нижегородцев, которые после проблемного начала сезона выдали серию из пяти матчей без поражений, оно было явно позитивное, то у химчан, наоборот, сугубо негативное. Ничья в предыдущем туре чемпионата с «Крыльями Советов», притом что соперник не реализовал пенальти, не оборвала серию подмосковного клуба без побед, которая достигла шести встреч. А ведь совсем недавно он разгромил тех же нижегородцев в премьер-лиге — 3:0.

Непосредственно в Кубке команды тоже стартовали диаметрально противоположным образом. «Нижний» обыграл «Локомотив» — 2:0, а «Химки» с тем же результатом уступили «Краснодару». Вообще в их нынешнем положении, когда впору думать прежде всего о выживании в высшем дивизионе чемпионата России, уже как-то и не до Кубка.

Неудивительно, что третий по счету наставник химчан в сезоне Спартак Гогниев выставил в Нижнем Новгороде не самый боевой состав. Но хозяева прибегли к еще более глубокой кадровой ротации, а их лучшего игрока Николая Калинского не оказалось даже в заявке.

Довольно сухая по форме и содержанию игра раскрылась только в конце основного времени. Сначала Тимур Сулейманов с паса Эдгара Севикяна вывел «Нижний» вперед, но Денис Глушаков, замкнув прострел Резиуана Мирзова, тут же поквитался. Потом гости остались в меньшинстве после удаления Ильи Камышева, но до финального свистка и серии пенальти было уже недалеко. Одиннадцатиметровые, полагающиеся по регламенту в случае ничейного результата в основное время, чтобы определить обладателя бонусного балла, лучше исполнили хозяева — 5:3. Ключевой сейв совершил Артур Нигматуллин, отразивший удар Александра Ломовицкого. Нижегородцы набрали пять очков и пока лидируют в группе A.

В матче группы C «Динамо»—«Ахмат» обеим командам нужно было исправлять текущую ситуацию. Москвичи не только проиграли в стартовом туре Кубка России «Ростову», но и недавно потерпели первое поражение в чемпионате — от «Сочи». Кризис это или просто стечение обстоятельств, как раз могла отчасти прояснить встреча с грозненцами. А они и вовсе два дня назад отправили в отставку главного тренера Андрея Талалаева, который, казалось, уже прижился в клубе за те два с лишним сезона, что проработал в нем. «Ахмат» временно возглавил его помощник Юрий Нагайцев.

Впрочем, перед «Динамо» стояла непростая задача — обязательно одержать победу в Кубке, чтобы укрепить свои позиции в группе, но желательно таким способом, чтобы сохранить ресурсы на субботний матч в чемпионате с «Зенитом».

Хотя даже с учетом этого условия состав бело-голубых выглядел слишком экспериментально. В таком сочетании футболистов команда, наверное, толком и потренироваться не успела. Те же Эли Даса и Матиас Норман только-только дебютировали в чемпионате, а Муми Нгамалё впервые вышел на поле.

Однако уже в дебюте о себе напомнил потерявший место в основе Федор Смолов, которому здорово подыграл Ярослав Гладышев. Реализовав свой момент, он вскоре вывел на голевую позицию Нгамалё, но камерунец не сумел разобраться с вратарем Михаилом Опариным один на один. Зато с динамовцами разобрался Иван Олейников и быстро сравнял счет. А в середине первого тайма у хозяев еще выбыл из-за травмы Норман. Но они не заметили потери норвежца, и Гладышев наказал «Ахмат» за очередной промах в обороне. Он же вполне мог замахнуться на дубль, а то и на хет-трик. Острых атак у «Динамо» было предостаточно, и в целом оно играло легко, раскрепощенно, и даже новички Даса с Нгамалё принимали во всем этом деятельное участие.

Правда, скользкая разница до последних минут матча держала москвичей в напряжении. Реализация у них по-прежнему хромала, а хороший удар Александра Кутицкого отбила грозненская штанга. В итоге Олейников едва не лишил бело-голубых полновесной победы, когда угодил в их голкипера Игоря Лещука с убойной дистанции. «Динамо» все-таки набрало три очка.

Александр Ильин