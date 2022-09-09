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Коммерсантъ FM
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Цены вырулили на рост

Подержанные автомобили снова дорожают

Цены на автомобили с пробегом в РФ к осени вернулись к росту: аналитики и часть агрегаторов наблюдают удорожание таких предложений в среднем на несколько процентов уже с августа. Стоимость продолжит медленно расти, солидарны на рынке, из-за традиционного оживления спроса после сезона отпусков и дефицита новых машин. Но пока цены на подержанные автомобили все еще ниже, чем на пике в марте—апреле.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Цены на автомобили с пробегом на рынке РФ к концу лета вернулись к росту, следует из данных «Автостата». Причем если в среднем по рынку средневзвешенная стоимость планомерно растет уже второй месяц подряд, хотя все еще ниже апрельского пика, то среди наиболее «молодых» предложений (до семи лет) она стала повышаться только в августе.

Средневзвешенная цена подержанного автомобиля по итогам января—августа составила 1,2 млн руб. (рост на 60% по сравнению с началом года), а в сегменте машин возрастом до семи лет — почти 2,3 млн руб. (на 51%). При этом на новые автомобили цены в целом стабильны после весеннего пика.

Рынок легковых автомобилей с пробегом в августе, по оценке «Автостата», год к году упал на 25%, до 392 тыс. машин. В июле продажи составляли 430,3 тыс. машин.

В «Дроме» также говорят, что после снижения цен в апреле—июне с июля подержанные автомобили начали дорожать. По данным сервиса, в августе средняя цена на машину с пробегом выросла на 2%, до 885 тыс. руб., в июле — на 3,5%. «При этом увеличение средней цены происходит частично от того, что раскупили недорогие автомобили»,— поясняют в компании.

Гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль отмечает, что по сравнению с июлем средняя стоимость подержанного автомобиля в последний месяц лета увеличилась на 1,5%, до 1,2 млн руб. Он связывает это «с восстановлением спроса после традиционного затишья в сезон отпусков». По сравнению с началом года в среднем подержанные машины подорожали на 18,5%, а с мартом—апрелем — подешевели на 15–20%. В то же время цена на подержанные автомобили премиум-сегмента летом стабилизировалась после мартовского пика, когда их средняя стоимость превысила 7,7 млн руб., отмечает господин Мигаль.

В то же время в «Авто.ру» считают, что средние цены на все автомобили с пробегом вышли на плато в июне. Так, например, в сегменте автомобилей возрастом до семи лет цены росли с февраля (1,7 млн руб.), достигнув пика в апреле (2,4 млн руб.), после чего «откатились» на уровень 2,2 млн руб. с июня. В компании также приводили данные, что активнее всего с начала года подорожали автомобили возрастом до пяти лет, прибавив в среднем 28%.

Директор департамента продаж «Автоспеццентра» Владимир Желобов подтверждает, что цены на автомобили с пробегом стабилизировались: «Сейчас они не выше по сравнению с началом лета, положительной динамики нет ни в премиум-сегменте, ни в массовом». В «Авилоне» солидарны с этим, отмечая, что относительно марта—апреля ценники сейчас заметно снижены.

Сейчас цена реализации автомобиля с пробегом либо равна, либо чуть выше средней цены один-два месяца назад, говорит директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодом Алтуфьево» Алексей Жирнов: «С начала лета цены на авто с пробегом росли, растут и, думаю, будут расти. Дефицит автомобилей по-прежнему сохраняется, несмотря на параллельный импорт, и цены продолжают расти».

В «Авилоне» ожидают роста цен осенью на фоне традиционной сезонности продаж. В «Дроме» также говорят о факторе сезонности: «В летние месяцы отпусков, как правило, автолюбители меньше интересуются покупкой машин». Также могут увеличиться цены из-за ожидаемого ослабления рубля, заключают там.

Средние цены на машины с пробегом подвержены колебаниям месяц к месяцу, однако продолжат дорожать такими же небольшими темпами в несколько процентов, говорит Сергей Удалов из «Автостата». Владельцы автомобилей сейчас начинают «придерживать» автомобили из-за дефицита новых предложений, поясняет аналитик. А это, полагает господин Удалов, в свою очередь, ведет к сокращению объема предложения: «Продавцы будут выжидать, когда купят по их цене».

Ольга Никитина

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