Вклады подешевели в длину

Согласно статистике ЦБ, после весеннего всплеска банки быстрее всего снижали ставки по долгосрочным вкладам. Так, доходность по вкладам сроком более трех лет и сроком от года до трех лет в июле уменьшилась почти на 1 процентный пункт, до 7,71% и 7,4% годовых соответственно. Однако эксперты полагают, что падение ставок замедлится или даже стабилизируется, поскольку банки заинтересованы в привлечении стабильного фондирования. Не будет и оттока — на долгие сроки в банки кладет средства наиболее консервативная часть клиентов, которые не готовы к более рискованным альтернативным инвестициям.

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ЦБ опубликовал данные по средневзвешенным ставкам по вкладам физических лиц по итогам июля. По рублевым вкладам ставки колебались от 2,04% до 7,44% в зависимости от срока привлечения средств. Заметнее всего за месяц ставки снизились по долгосрочным вкладам. Так, ставки по вкладам сроком более трех лет и сроком от года до трех лет снизились почти на 1 процентный пункт, до 7,71% и 7,4% соответственно. В первой половине августа средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков опускалась до 6,8%. В период резкого роста ключевой ставки ЦБ после начала военных действий на Украине, в марте, средние ставки по рублевым вкладам достигали почти 19%.

«В августе—сентябре снижение ставок продолжилось, что отражает динамика максимальной ставки в топ-10 банков, а дальнейшая траектория будет определяться макроэкономической ситуацией и динамикой ключевой ставки,— отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.— Вероятно дополнительное снижение ставок, однако в небольших пределах». При этом, уточняет эксперт, банки вполне могут предлагать акционные и сезонные вклады по ставкам, превышающим среднерыночный уровень.

В августе крупные банки запускали временные предложения по вкладам с «повышенной ставкой» — преимущественно для новых клиентов. Это было необходимо, чтобы собрать ликвидность в преддверии роста кредитования в сентябре. Так, «промоставки» (от 7%) встречаются в Сбербанке. В Альфа-банке действует ставка для «новых денег» на уровне 9% годовых (на трехлетнем сроке). ХКФ-банк предлагает 8,75%, в Совкомбанке состоятельным клиентам дают 8,7% годовых. В ФК «Открытие» для новых вкладчиков действует спецпредложение до 8% годовых. «Русский стандарт» готов платить 8,25% на крупные суммы — от 300 тыс. руб., Абсолют-банк — ту же ставку на суммы от 10 тыс. руб. Традиционно ставки выше ключевой можно встретить в небольших по размеру и региональных банках (АТБ — 8,2%, Кредит Европа банк — 9,15%).

Ставки снижаются из-за совокупности факторов, полагают эксперты. «Во-первых, это изменение ключевой ставки,— поясняет руководитель лаборатории блокчейн и финтех школы управления "Сколково" Егор Кривошея.— В ответ на ее рост банки подняли ставки для удержания средств клиентов, сейчас возвращают к значениям начала года». Что касается валютных вкладов, добавляет эксперт, банкам «становится все менее выгодно иметь дело с долларом и США, так как случаев использования валюты в продуктах и услугах банков становится в целом меньше».

Ожидать серьезного оттока с депозитов не стоит, полагает господин Кривошея. Вопрос диверсификации вложений останется актуальным: например, существенная доля клиентов открывает инвестиционные продукты, отмечает эксперт, ряд людей обращает внимание на криптовалюты и другие инструменты вложений, которые могут дать большую доходность. Однако, подчеркивает он, «свой сегмент у депозитов был и, скорее всего, будет еще долгое время». «Вклады активно использует, как правило, самая консервативная аудитория, которая не готова изучать новые инструменты, но с февраля интерес к альтернативным инструментам инвестирования действительно вырос»,— отмечает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

В целом эксперты неохотно делают долгосрочные прогнозы. Совершенно очевидно лишь то, уточняет господин Тараповский, что ставки по долгосрочным депозитам будут расти, так как банки будут стремиться перевести ранее краткосрочных клиентов на более долгий срок размещения, обеспечивая себя уверенным и прогнозируемым фондированием.

Полина Трифонова