«Проблем со спросом на инвестиционные бриллианты не будет»

О том, как изменилась стратегия АЛРОСА на внутреннем рынке на фоне санкций, “Ъ” рассказал директор компании по стратегическому развитию Дмитрий Амелькин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Амелькин

Фото: Пресс-служба АЛРОСА Дмитрий Амелькин

Фото: Пресс-служба АЛРОСА

— Как поменялась стратегия АЛРОСА на внутреннем рынке после введения санкций?

— Объем производства и реализации за этот год вырос: АЛРОСА по понятным причинам усиливает позиции на внутреннем рынке, прежде всего за счет роста инвестиционного спроса. Это касается как огранки, так и ювелирного бизнеса. Как вы понимаете, санкции имеют двусторонний эффект. С одной стороны, они ограничивают возможность экспорта, но, с другой стороны, привели и к сложностям по импорту бриллиантов из-за границы. Более того, ряд крупных зарубежных ювелирных брендов ограничил свое присутствие на российском рынке, что увеличивает в определенном смысле нашу конкурентоспособность. Мы чувствуем себя на внутреннем рынке даже более комфортно, чем раньше. Это стратегический для нас сегодня приоритет.

— С какой загрузкой работают сейчас гранильные площадки АЛРОСА — московский филиал «Бриллианты АЛРОСА», смоленский «Кристалл» и завод в Барнауле?

— Загрузка сейчас составляет 100%. Объем производства по итогам восьми месяцев вырос на 30% по отношению к прошлому году. Более того, компания сейчас реализует ряд инвестиционных программ, которые позволяют наращивать объемы производства бриллиантов в 2023–2024 годах.

— До санкций загрузка тоже была 100%?

— Загрузка была 100%, но объем производства был меньше. За счет того, что мы, как я уже сказал, развиваемся, у нас и дополнительный персонал набирается, и производственные мощности прибавляются, и загрузка всегда полная.

— Российская огранка конкурентоспособна с точки зрения себестоимости с Индией?

— В России исторически огранка сконцентрирована на крупных и средних бриллиантах. Основную роль в их производстве играет уровень профессионализма рабочих, уровень оборудования. Все это у АЛРОСА есть. С точки зрения оборудования мы обеспечены аналогично ведущим индийским предприятиям. В этой части АЛРОСА довольно серьезно инвестировала за последние годы, поэтому в целом уровень себестоимости одинаков. Более того, я бы сказал, что за те же самые деньги российская огранка производит бриллианты в среднем более высокого качества, чем наши индийские коллеги.

— Бриллианты, которые производятся в России, поступают только на внутренний рынок?

— Они поступают на внутренний и внешний рынок с учетом текущих ограничений, но доля внутреннего рынка у нас существенно растет.

— Как повлияли санкции на экспорт АЛРОСА?

— Мы не комментируем этот вопрос.

— С 1 октября отменяется НДС на покупку бриллиантов. Как вы оцениваете емкость рынка инвестиционных камней?

— Инвестиционные бриллианты являются одним из наших основных направлений по увеличению доли на внутреннем рынке помимо увеличения продаж российским ювелирам, тут мы видим самый большой объем потенциального спроса. Не секрет, что современный российский инвестор испытывает трудности с выбором инструментов для сохранения и преумножения денежных средств. По результатам работы и общения с банками и рядом наших клиентов мы видим, что проблем со спросом на инвестиционные бриллианты не будет. Скорее предложение может не успеть за спросом. При грамотной организации работы емкость рынка в ближайшие годы может составить около $200 млн.

— В чем преимущества инвестиционных бриллиантов перед другими инструментами?

— Крупные, дорогие и уникальные бриллианты, стоимость которых может варьироваться от $50 тыс. до нескольких миллионов, являются понятным и давно реализуемым инвестпродуктом. У нас уже есть очередь клиентов, которые готовы их приобретать. Эти камни уникальны, они редкие, поэтому их стоимость всегда будет высока. Стоимость инвестиционного бриллианта в долларах при нормальном развитии алмазного рынка обеспечивает защиту как от колебаний курса, так и дополнительную доходность. По сути, валютную доходность. В этом смысле бриллианты — это альтернатива золоту.

Также мы предлагаем инвестировать в покупку бриллиантов меньшей каратности. Это будет усредненный срез нашего производства с фиксированной ценой за карат. И дополнительно мы ведем ряд переговоров с коллегами о создании более сложных инвестиционных инструментов в виде ПИФов или цифровых активов, которые тоже могут активно использоваться на нашем рынке.

Также мы предлагаем нашим клиентам опцию обратной реализации бриллиантов.

— Как она будет работать?

— Для уникальных, крупных и редких бриллиантов это возможность выставить бриллиант на аукционы и интернет-площадки АЛРОСА. Для «бриллиантовых корзин» (так называется инвестпродукт с фиксированной ценой за карат) предусмотрена гарантия обратного выкупа со стороны АЛРОСА. Цена обратного выкупа будет определяться на базе агрегированного индекса, для его расчета используются данные по международным ценам, взвешенные на структуру корзины. Спред будет конкурентным.

— АЛРОСА сможет удовлетворить спрос на бриллианты с учетом того, что мощности по огранке полностью загружены?

— Для нас это самый большой сейчас вопрос. Хотя у нас действует специальная программа по увеличению объема огранки, мы не исключаем, что ряд инвесторов могут какое-то время стоять в очереди, особенно за крупными уникальными бриллиантами. Сама природа их создала в ограниченном количестве, поэтому мы при всем желании не можем производить их много. В этом и заключается дополнительное конкурентное преимущество по отношению к золоту. Запасы алмазов и бриллиантов на порядок меньше, что создает дополнительную ценность для клиента. И, конечно, инвестиционные бриллианты нельзя напечатать, как деньги, в неограниченном количестве.

— Преимущество золота как инвестпродукта в доступности ценовой информации и ликвидности. Этого нельзя сказать о бриллиантах.

— Вы абсолютно правы, но это замкнутый круг, который должен быть когда-то разомкнут. Пока у нас нет инвестиционного инструмента, у нас никогда не будет на него общей, регулярной индикативной цены. В этой части мы сейчас с банками прорабатываем механизм, который будет независимо от АЛРОСА работать на основании международных индексов. Система ценообразования будет прозрачна и позволит инвесторам наблюдать за ценой своего актива.

Мы также предлагаем услугу хранения бриллиантов в АЛРОСА, стоимость составит 12 тыс. руб. в год. Если клиент хочет забрать с собой бриллиант, то может это сделать в любой момент, и для него это не составит сложности: не нужно перемещаться с мешками денег или с килограммами золота. Кроме того, инвестор имеет возможность заказать у нас ювелирное украшение с бриллиантом с индивидуальным дизайном.

— De Beers при сопоставимости с АЛРОСА по добыче имеет более узнаваемый ювелирный бренд. Почему так сложилось?

— Мы зашли в этот бизнес только в 2019 году, и он развивается. Каждый год мы практически удваиваем объемы. При этом мы не ставим цель какого-то агрессивного захвата рынка любой ценой. Наша стратегия ювелирного бизнеса предполагает обязательно хорошую маржинальность. Как я уже сказал, с учетом ограничений международных ювелирных брендов по присутствию в России мы видим потенциал на этом рынке. Бриллианты у нас, как вы понимаете, самого хорошего качества по самой лучшей цене, которая только может быть для любого изготовителя ювелирной продукции. Производства ювелирные соответствуют международным нормам и не уступают качеству производства мировых брендов. Кроме того, ювелирная группа активно за последние два года вкладывалась в дизайн и эту компетенцию продолжит усиливать. В результате мы имеем ювелирные украшения, которые по качеству и дизайну соответствуют мировому уровню, а по себестоимости гораздо более конкурентоспособные. Поэтому мы видим хорошие возможности на нашем рынке с потенциальным продвижением в Азию — через несколько лет.

— Индия как центр огранки и экспортный хаб бриллиантов планирует в 2022 году удвоить экспорт синтетических алмазов — до 10% от всего экспорта. Как АЛРОСА планирует защищать долгосрочную перспективу спроса на натуральные алмазы в этих условиях?

— В свое время мы оценивали этот риск, но ситуация развивается довольно благоприятно. Рынок синтетики начал отделяться от рынка натуральных бриллиантов, и собственно синтетические бриллианты конкурируют скорее с другими используемыми в бижутерии вставками, чем с натуральными бриллиантами. За последние несколько лет цены на синтетические бриллианты упали в три—восемь раз. Поэтому в качестве инвестиции или сохранения каких-то средств вкладываться в синтетику сейчас никто не будет.

— Вы ждете снижения спроса на бриллианты в мире из-за возможной рецессии?

— Спрос на бриллианты в мире стабильный. Крупнейшими потребителями являются США, на долю которых приходится почти половина мирового спроса. Второе место занимает Китай. В настоящий момент, по нашим оценкам, спрос приблизительно соответствует предложению на рынке, поэтому каких-то существенных перепадов мы не ожидаем в краткосрочном периоде. Совершенно четко прослеживается тренд на увеличение спроса. Основным драйвером роста является азиатский регион во главе с Китаем. В среднесрочной и долгосрочной перспективе объем добычи будет снижаться, а объем спроса увеличиваться, поэтому мы позитивно смотрим на развитие рынка и дальнейшие перспективы цен на бриллианты.

Интервью взял Евгений Зайнуллин