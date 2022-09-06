Полисы-спутники

В последнее время участились жалобы клиентов страховых компаний на навязывание дополнительных продуктов к полисам ОСАГО. Эксперты отмечают, что практика могла стать популярной на фоне падения сборов премий в этом сегменте. Однако навязывание продуктов незаконно и грозит компании штрафами, а клиенты могут от них отказаться в течение двух недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В конце лета участились случаи навязывания страховыми компаниями (СК) клиентам дополнительных продуктов к ОСАГО, следует из данных «Банки.ру». В августе появились десятки таких жалоб, тогда как раньше счет шел на единицы.

Так, клиенты «Югории» жалуются, что оформить ОСАГО онлайн невозможно, а в офисе менеджеры отказываются продавать ее без дополнительных услуг. С такой практикой сталкиваются и клиенты «Согласия». «Астро-Волга», по словам потребителей, оформляет дополнительную страховку без предупреждения.

Судя по отзывам, клиентам навязывают каско, страхование жизни, недвижимости и т. д., иногда дополнительная страховка прибавляет до 50% к цене полиса ОСАГО.

В ЦБ подтверждают обращения клиентов страховщиков о попытках навязывания дополнительных договоров добровольного страхования при реализации полисов ОСАГО. Но утверждают, что «число таких жалоб незначительно» и нет «существенного различия между июлем и августом». Вместе с тем, признают в ЦБ, так как полис ОСАГО является обязательным и управление транспортным средством без него запрещено, многие потребители соглашаются с такими предложениями.

По данным ЦБ за первое полугодие этого года, число жалоб на страховщиков выросло на треть, почти до 28 тыс. шт. При этом на ОСАГО пришлось около 80% жалоб.

В страховых компаниях не согласны с претензиями клиентов. В «Астро-Волге» уверяют, что «спокойно можно купить ОСАГО без каких-либо допов и на сайте, и у агента». В оформлении электронного полиса ОСАГО участвуют несколько информационных систем, и при неработоспособности одной из них могут возникать ошибки оформления или оплаты, поясняют в «Югории», при этом страховой полис можно купить в офисах компании. В «Согласии» не ответили на запрос “Ъ”.

Эксперты сходятся во мнении, что компании могли навязывать допуслуги на фоне ухудшения финансовых результатов в сегменте. По итогам первого полугодия 2022 года часть страховщиков уже показала снижение премий в сегменте ОСАГО (см. “Ъ” от 28 июля).

Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина отмечает, что негативная практика связана с низкой или отрицательной рентабельностью ОСАГО по отдельным категориям страхователей даже с применением максимальной базовой ставки и коэффициентов. Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин отмечает, что основные причины этого связаны с ростом стоимости ремонта автомобилей из-за подорожания запчастей и их дефицита, трудностей с импортом запчастей.

Директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов указывает, что с апреля 2021 по март 2022 года в нескольких регионах выплаты (без учета расходов на ведение дела) превзошли собранные премии. Поэтому в практику продаж внедряют страховые продукты с низкой клиентской стоимостью, для того чтобы в целом по портфелю рентабельность не уходила в отрицательную зону, поясняет эксперт.

Юристы и правозащитники подчеркивают, что навязывание дополнительных продуктов к ОСАГО незаконно. Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева отмечает, что это чревато отзывом лицензии СК. По словам адвоката Pen & Paper Романа Пархоменко, за навязывание услуг при заключении договора обязательного страхования предусмотрена административная ответственность в виде штрафов в 20–50 тыс. руб. на должностных лиц и в размере 100–300 тыс. руб. на юрлиц.

В случае проблем можно обратиться в региональные управления ФАС и ЦБ с жалобами на страховщика, уточняет господин Пархоменко. А если ненужная страховка все же оформлена, добавляет член высшего координационного совета КонфОП Диана Сорк, от нее можно отказаться в течение 14 дней.

Юлия Пославская