Северилов Андрей Владимирович

Родился в 1979 году в Курской области. Окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Минобороны. С 2012 года (детали более ранней трудовой биографии неизвестны) — владелец управляющей компании «Давинчи» и холдинговой компании «Давинчи». C 2020 года входит в совет директоров ООО «Сибирский титан» — совместного предприятия холдинговой компании «Давинчи» (75%) и Сибирского химического комбината (структура госкорпорации «Росатом»), которому принадлежит 25%. Владеет миноритарной долей в Локо-банке. С конца 2020 года — совладелец (23,8%) и председатель совета директоров транспортной группы FESCO.

Увлекается современным искусством, библиофил. Владеет издательским домом «Арт.Собрание», который переиздает дореволюционные книги, в том числе для детей. Учредитель благотворительного фонда помощи детям «От сердца к сердцу».