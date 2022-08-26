Будущее предприятиям нравится больше, чем настоящее

Данные проводимого ЦБ мониторинга предприятий (опрашиваются представители промышленности, торговли, сферы услуг, сельского хозяйства, строительства, транспортного и складского бизнеса) фиксируют ухудшение оценок текущего состояния спроса и выпуска на фоне продолжающего улучшения ожиданий. В результате определяемый ЦБ общий индекс бизнес-климата вырос на 0,6 пункта с 0,4 пункта в июле (см. график).

«Предприятия ожидают восстановления объемов выпуска в условиях замедления роста рисков хозяйственной деятельности, переориентации на новых поставщиков и покупателей, замедления роста издержек. Ценовые ожидания бизнеса продолжали снижаться на фоне замедления роста издержек и слабого спроса»,— поясняют в ЦБ. Наибольший оптимизм сохраняют аграрии, что связано с ожиданием рекордного урожая. Самые негативные ожидания по части производства и спроса — в металлургии, где из-за сжатия экспорта и санкций предприятия вынуждены снижать объемы выпуска.

Отметим, что данные опросов ЦБ о состоянии делового климата в промышленности (как и других опросов этого сектора) заметно расходятся с цифрами Росстата, который зафиксировал всплеск выпуска в июле (см. “Ъ” от 25 августа). «Негативные оценки в производстве увеличились из-за сохраняющихся спросовых ограничений и проблем с импортными поставками и недостатком рабочей силы»,— отмечают в ЦБ. В обработке (особенно в секторе производства потребительских товаров), в розничной торговле и сфере услуг предприятия продолжают отмечать перебои с поставками импортного оборудования, запчастей и комплектующих, фиксируют аналитики. Нехватка персонала, несмотря на рекордно низкую безработицу, проявилась в обработке, в сферах транспортировки и хранения и в сельском хозяйстве

Аналитики Telegram-канала MMI считают, что разрыв между данными Росстата и ЦБ объясняется тем, что в опросах не участвуют предприятия, производящие военную продукцию. «Именно ВПК вытянул индекс обработки вверх. Все остальные преимущественно двигались вниз»,— полагают они, отмечая, что в условиях военной операции рост производства ВПК не приносит доходов экономике, увеличивая при этом потребление ресурсов.

Алексей Шаповалов