Сухарики разложат по новым пачкам

Мощности и торговые марки обанкротившегося производителя сухариков «Воронцовские», основанного Андреем Коркуновым, переходят к новой структуре. Ее бенефициаром может быть экс-зампред правительства Крыма и бывший топ-менеджер газовой отрасли Борис Зимин. Продажи сухариков растут на фоне удорожания чипсов, но это конкурентная категория с ограниченным потенциалом, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Активы обанкротившегося производителя сухариков «Воронцовские» ООО «РусКо» могут отойти к структурам, близким к Борису Зимину, который в 2017–2018 годах был зампредом правительства Крыма и главой «Черноморнефтегаза». Об этом рассказал источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. По данным реестра о банкротствах, в августе о покупке ряда мощностей «РусКо», включая линии для выпуска сухариков, более чем за 25 млн руб. договорилось московское ООО «Торговый дом» (ТД). Оно также подало в Роспатент заявки на регистрацию бренда «Воронцовские».

ТД, как следует из данных на сайте, уже выступает поставщиком ассортимента «РусКо». Адрес на сайте ТД совпадает с адресом ООО «КаргоЛайнПро» (КЛП). Согласно материалам дела о банкротстве «РусКо», в мае к КЛП перешел долг «РусКо» на сумму 73,62 млн руб., бывший ранее у МСП-банка. КЛП через «БВС Групп» владеют Дмитрий Барт и Сергей Прокофьев, которых в СМИ называли заместителями Бориса Зимина в «Черноморнефтегазе». Господин Зимин также был совладельцем «БВС Групп» и гендиректором КЛП. До работы в Крыму он в том числе работал в 2010–2012 годах гендиректором «Нортгаза». Связаться с Борисом Зиминым и представителем КЛП “Ъ” не удалось. В ТД на вопросы “Ъ” не ответили. Арбитражный управляющий «РусКо» отказался от комментариев.

«РусКо» основана Андреем Коркуновым и его партнерами в феврале 2007 года в Подмосковье. Месяцем ранее он продал Одинцовскую кондитерскую фабрику и бренд шоколада «А. Коркунов» Wrigley (сегодня входит в Mars) за $300 млн. Мощность линий по производству сухариков «РусКо» превышала 50 тонн продукции в сутки. Кроме того, компания выпускала конфеты Amapola и Landrin. Господин Коркунов также был одним из основателей Анкор-банка, у которого ЦБ отозвал лицензию в 2017 году. В 2020 году «РусКо» признали банкротом, в отношении Андрея Коркунова введена процедура реструктуризации долгов.

По словам источника “Ъ”, Борис Зимин мог стать инвестором и совладельцем «РусКо» еще в 2019–2020 годах. Структура собственников компании не раскрывалась. Согласно ЕГРЮЛ, с 2018 года 100% «РусКо» владеет АО ГК КИС. У «РусКо» еще есть долг примерно в 233 млн руб. перед Анкор-банком. Эти права требования также планируется продать. Торги назначены на 22 октября, сообщили “Ъ” в Агентстве по страхованию вкладов. Партнер юридической фирмы «Никольская консалтинг» Алексей Панич говорит, что, если одна структура сможет собрать всю задолженность «РусКо», самый простой вариант — завершить банкротство, передав имущество по мировому соглашению, оставив «пустую» компанию.

По данным NielsenIQ, продажа сухариков в торговых сетях в январе—июле росла на 13,3% в натуральном выражении и на 35,1% в деньгах год к году. Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный отмечает, что на фоне возросших цен на чипсы и сокращения платежеспособного спроса сухарики становятся более доступной альтернативной. Кроме того, жаркое лето должно было привести к росту спроса на прохладительные напитки и пиво, а как следствие — на снеки и сухарики, уточняет он. В Ассоциации производителей пива (AB InBev Efes, «Балтика», Heineken) отмечали активные с точки зрения спроса на пиво в первом полугодии май и июнь.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что ТД уже знает бренд «Воронцовские», поэтому сможет заняться продвижением марки, став ее владельцем. Но Артем Моторный существенного потенциала для развития категории не видит, отмечая, что на рынке развернулась сильная конкуренция между тремя-четырьмя игроками. В ГК «Черноголовка» (бренд «Крутец») говорят, что увеличили производство сухариков более чем на 40% год к году за счет расширения мощностей и ассортимента. Там согласны, что категорию отличает высокая конкуренция, в том числе из-за активного запуска сетями сухариков под собственными торговыми марками.

Анатолий Костырев