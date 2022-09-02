Санкционно-вычислительные машины

США потребовали от Nvidia больше не поставлять в Россию ускорители вычислений, использующиеся в суперкомпьютерах «Яндекса» и Сбербанка. Запрет распространяется также на их аналоги и модели последующих поколений. Пока на российском рынке, в том числе на сайтах объявлений, все еще можно найти предложения по продаже этих компонентов. Но юристы отмечают, что посредникам, которые решатся ввозить устройства в Россию, угрожает разрыв отношений с производителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manu Fernandez / AP Фото: Manu Fernandez / AP

Американская Nvidia сообщила, что получила от правительства США требование не поставлять в Россию и КНР ускорители вычислений на базе высокопроизводительных чипов A100, а также сами чипы. Такие ускорители используются в центрах обработки данных и предназначены для сложных вычислений, в частности машинного обучения и моделирования материалов. Власти США пояснили, что новое требование устранит риск использования чипов для военных целей РФ и КНР.

Требование было предъявлено 26 августа, говорится в информации Nvidia, опубликованной на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. По данным компании, оно распространяется на находящийся в разработке чип H100, а также на любые другие, которые будут приблизительно соответствовать A100 по производительности или превышать ее. В Nvidia отметили, что меры могут сказаться на сроках выпуска H100 и поддержке существующих покупателей A100, а также вынудить компанию «вывести определенные операции из Китая».

Ускорители Nvidia A100 используются в четырех мощнейших российских суперкомпьютерах — «Червоненкисе», «Галушкине» и «Ляпунове» «Яндекса», а также в Christofari Neo от SberCloud (после начала военных действий на Украине выведена из-под владения Сбербанка и переименована в Cloud). В «Яндексе» от комментариев отказались, в Cloud не ответили на запрос “Ъ”.

В Nvidia, сообщая о требовании американских властей, подчеркнули, что уже и так не продают какие-либо товары потребителям в России. Летом российские компании сообщали, что Nvidia больше не поставляет им и лицензии на программное обеспечение (см. “Ъ” от 1 июля).

В то же время карты расширения на базе A100 встречаются у ряда ритейлеров по цене около 700–800 тыс. руб. за штуку, а также у продавцов на Avito. Страница с формой запроса цены на вычислительную систему Nvidia DGX A100 (в ней используются сразу несколько карт) есть и на сайте российского дистрибутора Softline. Однако руководитель департамента развития перспективных технологий Softline Сергей Гринцевич пояснил “Ъ”, что компания еще с весны не может поставить новые серверы и станции DGX A100 «из-за ограничений со стороны западных стран».

О новых экспортных ограничениях был уведомлен и другой крупный производитель ускорителей, AMD, сообщил Reuters со ссылкой на представителя компании. AMD исходит из того, что требования властей США сделают невозможными поставки аналогичного A100 чипа MI250 в Китай, но при этом не распространяются на модель предыдущего поколения MI100 (также используется в суперкомпьютерах).

Представитель Минторга США не стал уточнять агентству конкретные параметры требований, выдвинутых чипмейкерам, но сказал, что ведомство намерено «не допускать продвинутые технологии до чужих рук». Акции компаний на NASDAQ подешевели на новостях об ограничениях: к 20:40 мск 1 сентября ценные бумаги Nvidia продавались по $134,83 (–10,67%), AMD — по $79,76 (–6,02%).

Nvidia берет на себя обязательство проверять, чтобы продукция, запрещенная к поставке в Россию и Китай, не попала в эти страны, поясняет партнер адвокатского бюро NSP адвокат Сергей Гландин. Он допускает, что производитель в контрактах с дистрибуторами будет записывать требование не ввозить чипы A100 в РФ — «посредники уже будут понимать, что если они соберутся отправить эти чипы в Россию через третью страну, то это будет нарушением договорных отношений с Nvidia». При этом юрист уточнил, что гарантийный ремонт и обслуживание не попадают под экспортный контроль США.

Юрий Литвиненко