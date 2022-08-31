Абонент в зоне действия школы

Накануне 1 сентября глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил: с нового учебного года на уроках нельзя будет использовать мобильные телефоны. По его словам, это поможет школьникам не отвлекаться от занятий. Впрочем, позже в министерстве объяснили, что ни о каких новых требованиях речь не идет: согласно нормам, введенным в прошлом году, мобильные телефоны нельзя использовать в учебных целях, но «позвонить и пообщаться» дети все же смогут. Если у учеников будут отбирать устройства, это приведет к протестам родителей и лишним конфликтам в школе, предупреждают учителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов упомянул мобильные телефоны во время Общероссийского родительского собрания. Он заявил, что детям «с этого учебного года» нельзя пользоваться телефонами во время уроков. По словам министра, это записано в «новых санитарных правилах» и ранее о таком запрете просили учителя. «Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий,— объяснил господин Кравцов.— Вспомните, мы с вами тоже учились. У нас не было мобильных телефонов. В школе есть ответственные: если какая-то чрезвычайная ситуация произойдет, то обязательно родителям позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается. Вы прекрасно понимаете: использование мобильных телефонов влияет на здоровье малышей, детей».

Заявление министра вызвало недоумение, поскольку Роспотребнадзор не выпускал новых СанПиНов на эту тему. Последние подобные правила вступили в силу еще в 2021 году, однако в них нет запрета пользоваться сотовыми телефонами.

В документе утверждается, что мобильные средства связи не используются «для образовательных целей». Еще год назад в Роспотребнадзоре поясняли: «Мобильные средства связи имеют чаще всего маленький размер экрана, это влечет за собой напряжение органов зрения и нарушение осанки, поэтому мобильные телефоны нельзя использовать во время урока вместо компьютера или планшета». В среду в Роспотребнадзоре заявили “Ъ”, что СанПиН, содержащий требование по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях, действует с 2021 года. О введении каких-либо новых требований с 1 сентября 2022 года речи не идет.

Днем пресс-служба Минпросвещения выпустила разъяснение речи министра. Из этого разъяснения также следовало, что речь идет о прошлогодних СанПиНах. «Мобильные телефоны у детей могут быть, чтобы позвонить, пообщаться, вопросы какие-то решить, но что касается уроков, то в соответствии с СанПиНами мобильные телефоны на уроках в учебных целях использовать не допускается»,— приводились слова господина Кравцова в пресс-релизе. Там добавлялось, что телефон может присутствовать у ребенка для экстренной связи, но «все, что касается учебного процесса, учебной программы, здесь телефоны не используются».

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий напоминает, что школы могут самостоятельно — локальными актами — ограничивать использование телефонов на уроках.

«Но сложно представить, чтобы учитель не имел права попросить детей что-то открыть на телефоне и найти задания в школьной системе,— говорит он.— Половина учебников, которыми пользуются старшеклассники,— электронные». По его мнению, если у учеников действительно будут отнимать телефоны перед занятиями, то родители станут массово жаловаться в органы прокуратуры и протестовать.

А вот директор одной из школ столичного региона говорит на правах анонимности, что во многих школах и так запрещено использовать мобильные телефоны в учебных целях. Сам он этого не одобряет: «Телефон — это и Большая советская энциклопедия, и сборник исторических материалов, географические карты и иллюстрации. Если учитель истории рассказывает про какое-то сражение, то ничего плохого не будет, если ученики посмотрят в телефоне, как выглядит место, где оно происходило». Заявление министра он считает «хайпом перед 1 сентября».

Семейный терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Юлия Болотова отмечает, что ребенку важно понимать и принимать определенные границы и правила: «В таком предложении есть и плюсы для обеих сторон — и для ребенка, и для родителей. Мы нередко видим тревожных матерей, реализующихся исключительно через детей. Это проявляется в гиперконтроле, гиперопеке. Поэтому для ребенка будет полезно получить свое пространство — без родителей. Но также в школе важно быть включенным в живой процесс общения с одноклассниками, учителями, в саму учебу, на это время лучше отложить телефон и не пользоваться им без острой необходимости». По ее словам, подход к цифровой гигиене лучше формировать с детства.

Психолог подчеркивает, что это скорее плюс и необходимость нашего времени: убирать телефон дома, чтобы пообщаться с семьей, в кафе во время встречи с друзьями и даже на работе, если он не является рабочим инструментом.

Изъятие телефонов у тех детей, кто привык к режиму «серфа по контенту» на уроках, может вызвать стресс, потому что волевой навык концентрации внимания на изучаемой теме слабо развит, говорит психолог телемедицинской компании «МК Доктор рядом» Олеся Толстухина. «Но использование телефона во время уроков, безусловно, влияет на качество обучения,— добавляет она.— Внимание человека можно представить себе как сконцентрированный луч света, направляемый на тот или иной внешний стимул. При этом усвоение нового знания требует повышенной концентрации, потому что новым нейронным путям сначала нужно сформироваться, а потом укрепиться. Так происходит запоминание, фиксация информации. Если этот "луч внимания" бродит туда-сюда, от развлекательного контента в телефоне к эпизодам урока и обратно, то не только выпадают существенные фрагменты новой темы, но и размывается сама способность к концентрации».

Анна Васильева, Наталья Костарнова